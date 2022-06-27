Как иностранец переехал из Бельгии в Кыргызстан и почему остался в стране

Познакомились с преподавателем английского языка в Бишкеке, который шесть лет назад переехал из Бельгии и узнали о его впечатлениях от страны и людей.





О переезде

Я родился в Зимбабве. Моя мама тоже оттуда, отец из Болгарии, а бабушка с дедушкой были британцами. Образование получил в области истории, сравнительного религиоведения и языкознания.

В моей жизни было много путешествий. Жил в Индонезии, Болгарии, Великобритании, Бельгии. В последней стране провел 18 лет. Работал в сфере строительства и социальной помощи.

Со временем мне наскучила жизнь в Бельгии. Мне предлагали контракт для работы в местной страховой компании, но я хотел увидеть мир. Искал возможности для переезда, подавал на работу в разные страны. Однажды отец моего друга предложил мне поехать в Кыргызстан, чтобы помочь с его компанией. Я согласился и через две недели уже летел в новую для меня страну.

Как историк я знал о регионе Центральной Азии. Меня всегда интересовали тенгрианство и кочевые религии, степная тюрко-монгольская культура. Мне был знаком исторический Кыргызстан, но я мало знал о современной стране. Предполагал, что это мусульманская страна с постсоветским менталитетом.

Много информации о Кыргызстане я узнал уже в самолете, читая гид. Там говорилось, что люди в Бишкеке могут быть агрессивны. Как оказалось, это было лишь преувеличением.

О деятельности

В Кыргызстане я работал на британскую компанию. Мы занимались организацией тренингов для тех, кто хочет работать за рубежом, помогали им узнать о своих правах. Также участвовали в культурных проектах, восстанавливали исторически значимые места. Проводили презентации и туры по стране для иностранцев.

После окончания контракта я искал другую работу, которая позволила бы мне остаться в Кыргызстане. Так я пришел к преподаванию английского языка. Работал в Международном университете «Ала-Тоо», Международном университете Кыргызстана, Кыргызском экономическом университете.

Открытость к другим культурам — одна из тех вещей, благодаря которым я чувствую себя здесь комфортно

Теперь преподаю в Международной школе имени Чингиза Айтматова. Мой фокус — подготовка к международным экзаменам: IELTS, TOEFL, SAT.

Мне нравится, когда люди учатся чему-то новому. Есть что-то захватывающее в том, как загораются глаза человека, который понял, что овладел новыми навыками.

Помимо основной работы, я занимаюсь вычиткой и редактурой текстов в нескольких международных организациях и работаю на фрилансе для «Лингвы» — языкового фонда в Бишкеке, который проводит разные проекты в коллаборации с посольством США.

О Кыргызстане

До поездки в Кыргызстан мой начальник дал мне книгу о кыргызском языке. К прилету в страну я выучил несколько основных фраз. Было интересно воспользоваться новым языком, но почти все говорили со мной на русском. Сейчас моего уровня владения русским достаточно для жизни в Бишкеке. Также знаю базовый кыргызский.





Оказавшись в Бишкеке, я испытал чувство дежавю. Многие здания были похожими на те, что я видел в Болгарии. Родственники из Болгарии, побывав здесь, также отметили схожесть постсоветской архитектуры.

В Кыргызстане я впервые встретил представителей народностей, о которых ранее читал только в исторических книгах, вроде татар или уйгур. Страна удивила тем, насколько она культурно разнородная. Я недавно узнал, что здесь существуют греческие деревни, а немецкие сообщества живут с XIX века.

Я побывал во всех областях Кыргызстана, кроме Баткенской и Джалал-Абадской. Несколько раз посещал Талас, откуда родом моя жена. Моя любимая область — Нарынская. Это именно то место, каким Кыргызстан представляют на изображениях в интернете. Поразил город, расположенный вдоль реки. Нравится бывать на Иссык-Куле.

О людях и традициях

Кыргызы — контрастные люди. С одной стороны, они строго придерживаются социальных норм и правил поведения. С другой — они открыты к любым обсуждениям.

В странах Европы принято, что иностранцы ведут себя так же, как местные. В Кыргызстане же люди спокойно принимают иностранцев. Здесь я могу вести себя не так, как кыргызы, и это нормально. Открытость к другим культурам — одна из тех вещей, благодаря которым я чувствую себя здесь комфортно.

Я взаимодействовал с разными традициями, бывал на тоях: тушоо, бешик, свадьбах. Коримдик — интересная традиция. Нравится местная еда: куырдак, манты, боорсаки с каймаком, талкын с сары май и медом.

О планах

Мы с семьей будем в Кыргызстане минимум еще два-три года. За это время планирую посетить места, в которых еще не бывал.