Учитель физики и фотограф из Турции о том, почему переехал в Кыргызстан на 5 лет, но остался на 18

Помните знаменитую фотографию «ноокатского мальчика»? Ее на свой телефон сделал герой нашего интервью — Зафер Динчер, учитель физики из Оша. Мы поговорили с ним о впечатлениях от Кыргызстана, деятельности и планах.





О себе

Я родился в Германии. Окончил университет в Турции на факультете физики. Работал в Африке и Камеруне, пока в 2004 году не переехал в Кыргызстан. С этого времени я преподаю физику в частных школах.

Преподавать в эту страну меня пригласили друзья. Кроме того, мне хотелось увидеть Центральную Азию. Для нас, турков, это исторически родная земля. Я планировал остаться максимум на пять лет. Но мне так понравилась страна, что я остался на более долгий срок. Сегодня, спустя 18 лет, я все еще здесь.

О Кыргызстане

Я прилетел в Кыргызстан в августе. В аэропорту меня встретили друзья. С ними же я ехал из Бишкека в Ош. Это первое путешествие запомнилось на всю жизнь. По дороге мы видели живописные горы, долины, озера. Природа произвела большое впечатление.

У меня уже были здесь друзья и работа. С этим повезло, да и в дальнейшем не было никаких сложностей.

Мне нравятся все уголки Кыргызстана. Но особое значение для меня имеет долина Алайкуу. Дорога из Оша в это место сложная, занимает около шести часов. Думаю, этот факт сохранил местную природу и население аутентичными. Находясь там, чувствую себя в машине времени.





Я свободно говорю на кыргызском. Он схож с турецким, поэтому выучить было не сложно. К тому же я люблю разговаривать с людьми. Так что весь процесс занял несколько лет.

В Кыргызстане теплые, дружелюбные и добрые люди, отличная традиционная еда и невероятная природа.

О деятельности

Я работаю учителем физики. Мечтал об этом с детства. Не отношусь к своей деятельности, как к работе. Не зря говорят: «Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни». Люблю быть со студентами, делиться с ними знаниями и мыслями.

Готовлю молодых людей к жизни. Например, если мы проходим законы Ньютона, рассказываю также его биографию. Несмотря на сложности, он не сдавался и продолжал делать то, что любит. Своего рода мотивация.

Я люблю путешествовать. Это позволяет мне расслабиться, узнать что-то о нашем мире и встретиться с новыми людьми. Считаю, что цель — это не конечное место, а сам путь, который приносит неожиданные впечатления, воспоминания и фотографии.

Мне нравятся все уголки Кыргызстана

Во время поездок беру камеру и фотографирую окружающий мир. Мои снимки набрали популярность. Теперь люди приглашают меня в свои деревни, жайлоо и горы. Иногда даже забирают из дома. Благодаря такому дружелюбию я увидел большое количество красивых мест.

В одной из таких поездок к нам подошел мальчик, дитя гор из Нооката, и предложил кумыс. В этот момент я сфотографировал его на телефон.





Из 18 лет жизни в Кыргызстане я провел 13 в южной части страны, фотографировал ее. А большинство фотографов снимают северную часть. Думаю, это придало моим снимкам особенность, позволило раскрыть уникальность местной природы и людей.

О планах

Через два месяца я улетаю из Кыргызстана в США, где буду преподавать физику. Чувствую, что пришло время для изменений в жизни. Я люблю страну и мог бы оставаться здесь и дальше. Но иногда нужно выйти из зоны комфорта.

Это временный переезд. Думаю оставаться там не больше пяти лет. Надеюсь за это время подтянуть знания по языку, стать лучшей версией себя, чтобы по возвращению в Кыргызстан быть полезнее своим ученикам.