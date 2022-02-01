Итальянец Riccardo Marini о том, как переехал в Казахстан и почему хочет получить местное гражданство

Riccardo Andrea Marini, 62 года, город — Алматы, директор по плэйсмейкингу компании Urban Living, @riccardoamar





О себе

О работе

Счастливыми нас делают простые вещи: семья, друзья, новые встречи





О Казахстане и людях

Мой отец был дипломатом, поэтому в детстве мы много путешествовали по разным странам и континентам: Индия, Великобритания и Африка.Я был увлечен этим с детства и поэтому поступил в Glasgow School of Art, чтобы стать архитектором. Тогда понял, что такое города, как они работают и как делать их удобными для горожан.Под моей ответственностью были архитектура, наследие и обстановка в городской среде. За десять лет работы я многое узнал о механизмах работы городов и работе с политиками.Следующие десять лет я провел, работая руководителем городского дизайна в Эдинбурге. Там же познакомился с Яном Гейлом, известным архитектором и урбанистом из Дании. Через несколько лет сотрудничества меня пригласили стать директором в Gehl Architects. Я путешествовал по миру, работал в разных местах. Так открыл для себя Казахстан.Наша компания работала над несколькими проектами, здесь и в Нур-Султане. Одним из самых успешных проектов считаю улицу Панфилова.Поэтому, когда в 2019 году мне позвонили знакомые и попросили помочь в поисках архитектора, который согласился бы здесь работать, я спросил: «А что насчет меня?». Я присоединился к компании Urban Living и стал директором по плейсмейкингу. Я работаю над тем, чтобы делать города лучше для тех, кто в них живет.Без разницы — советская или капиталистическая, городские системы были разработаны для эффективности. Для экономики, она измеряется движением машин и грузового транспорта. Автомобили, в том виде, в котором мы их знаем, появились около 100 лет назад. За это время мы переделали мир под них, создавая такие места, как проспект Аль-Фараби, от которых много шума и загрязнений. Эта ситуация свойственна всему миру, и ее оправдывают заботой об экономике. Но я считаю, что счастье и здоровье горожан — лучшие показатели успеха. Город может быть технологичным, но если людям не нравится жить в нем, он не выполняет своей функции.Счастливыми нас делают простые вещи: семья, друзья, новые встречи. Люди не влюбляются в пробке, но находят половинку, ожидая автобус или метро. Для многих из нас важен контакт с другими, поэтому мы создаем пешеходные зоны. Такие места позволяют нам собираться, гулять и проводить время вместе.Мне нравится дружелюбие людей. Культурно, казахстанцы схожи с итальянцами. Обоим народам близки семья и отдых на природе. А еще нас объединяет любовь к мясу и хорошему вину.

О планах

И это здорово. Поездки на велосипедах набирают популярность, а пешеходные прогулки всегда останутся востребованными.Почти все мои друзья — казахстанцы. Мы часто собираемся вместе, делимся культурными традициями. Мне нравится местная еда: бешпармак, манты, шашлык, плов. Это простые, но вкусные блюда.Могу гулять по семь часов и наслаждаться видами. Зимой часто катаюсь на лыжах, а весной и летом передвигаюсь на велосипеде. В Казахстане много классных природных мест. Мне бы хотелось посетить Сайран, увидеть поющие барханы, рассмотреть неолитические рисунки в древних курганах. Знакомым из Европы, часто говорю, что Казахстан имеет скрытый потенциал.После его окончания, я спросил: «Как долго вы хотите, чтобы я здесь оставался?». Мне ответили: «До самой смерти». Я рассмеялся и сказал, что согласен. В моих планах подать на гражданство.. Для того чтобы помогать с городскими решениями, нужно понимать, как живут люди. Надеюсь, что у меня появится больше друзей.Даже если я когда-нибудь перееду, в моем сердце всегда будет место для Казахстана.