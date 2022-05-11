Посол Франции в Казахстане о местных людях и почему приглашает казахстанцев учиться во французских вузах

О себе





О Казахстане





О деятельности





О двусторонних отношениях





Мне приятно видеть, что у Франции хороший имидж в Казахстане





О планах





Несколько лет провел в должности заместителя представителя Франции при Комитете по вопросам политики и безопасности Европейского Союза в Брюсселе. С 2016 по 2020 годы работал послом в Беларуси.Назначение в Казахстан не стало для меня сюрпризом. В нашей стране система построена так: каждый год публикуется список вакансий на должность посла. Можно подать заявку, выбрав три страны, куда хотели бы отправиться. На первом этапе проект назначения одобряет Министр иностранных дел. Затем эта информация передается Президенту, который и назначает послов.Я хорошо знаю постсоветские страны. Моя первая командировка была в Москву в тот период, когда Советский Союз прекратил существование. С этого момента интересуюсь регионом.Большим плюсом стало владение русским языком. Учить его я начал еще в школе. Тогда еще не знал, что он понадобится мне в работе.О том, что мое назначение в процессе, я узнал в июле 2020 года. А с октября приступил к своим обязанностям.Первое впечатление от Нур-Султана — изолированность. Первый раз живу в городе, откуда сложно выехать на выходных на природу, так как за городской чертой степь. Мое любимое место в городе — часть набережной между двумя пешеходными мостами. Здесь бывает оживленно, чувствуется человеческая теплота.Это город, в котором я отдыхаю. Мне нравится местная атмосфера. Здесь всегда происходит что-то интересное.Они задают вопросы о моей стране и в то же время охотно рассказывают о своей культуре и традициях.В этом мы похожи. Одно из слов казахского языка, которое я выучил первым, было «той». Я люблю бешпармак. Что удивительно, он всегда бывает разный, хотя на бумаге рецепт один. У каждой семьи есть свои секреты и особенности приготовления.Наша функция — наблюдать за тем, что происходит, разбираться в этом, быть специалистом по стране, в которой работаешь. Необходимо регулярно докладывать обо всех событиях, объяснять их так, чтобы правительство Франции ориентировалось и формировало собственную политику.Нужно знать многое в разных областях: история, география, экономика, социология и не только.Вторая функция посла — развивать сотрудничество, определять перспективные отрасли для развития, реализовывать проекты, вести диалог. Мне нравится налаживать контакты с представителями разных сфер общества.Кроме того, посол должен объяснять отношение своего государства к стране назначения. Мне нравится распространять информацию и знания о Франции.. В этом году мы празднуем их тридцатилетие. В 2008 году Франция и Казахстан подписали стратегическое партнерство. Это стало прочной основой для развития нашего сотрудничества.В отношениях между странами сильный экономический компонент. Франция — четвертая страна по объемам инвестиций в Казахстан. Здесь работают крупные французские компании.Один из приоритетов для нас — обучение французскому. В этом году запустили секции с углубленным изучением моего родного языка в школах №25 в Алматы и №17 в Нур-Султане. Мы всячески поддерживаем их, финансируем стажировки преподавателей во Франции, предоставляем учебные пособия.Недавно запустили программу сотрудничества в области здравоохранения. Основное внимание уделяем онкологии и доступу к медицинской помощи.Мне приятно видеть, что у Франции хороший имидж в Казахстане.Будем развиваться в этом направлении и создавать новые проекты в области высшего образования.Моя страна занимает шестое место в мире по количеству иностранных студентов. Процент казахстанцев среди них небольшой. Поэтому будем активнее привлекать учащихся из Казахстана. Во Франции одни из лучших вузов в Европе, в которых можно получить качественное и доступное образование. Также действует много стипендиальных программ.