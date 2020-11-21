10 историй о поступлении и учебе в лучших вузах США

Максутбек Айтмаганбет, 39 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, выпускник University of Pennsylvania









Это был мой первый опыт обучения в США, поэтому все было в новинку. Например, профессора заранее отправляют материалы урока для изучения, которые нужно изучать перед лекцией. Кроме этого поощрялось использование любых других материалов. Принцип американского образования в том, что всегда должен быть альтернативный взгляд на любой вопрос. Плохо, если нет своего мировоззрения или другого мнения. Мне это понравилось.

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Айболат Абитбеков, 33 года, город — Нур-Султан, выпускник Cornell University @aibolat_abitbekov









Мне понравилось, что система образования в США ориентирована на клиента — обучающегося. У меня со школы были сложности с математикой, но в Штатах я снова начал изучать ее на ресурсе Khan Academy. Через полтора года сдал GRE — тест, который необходимо сдавать для поступления в магистратуру в США. В университете изучал статистику, экономику. Местная система помогла мне понять и полюбить сложный предмет.

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Шолпан Примбетова, город — Алматы, выпускница Columbia University









Главная особенность обучения в магистратуре — умение вести дискуссию. Нам, выходцам из стран постсоветского пространства, было сложно перестроиться и спорить с выдающимся профессором, подвергать его мнение сомнению. Первое время мы могли участвовать в письменных онлайн-дискуссиях. А с третьего семестра активно участвовали в обсуждениях, делились мыслями, задавали вопросы.

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Айдана Корпебаева, 27 лет, родной город — Тараз, студент Stanford University









После получения писем о поступлении я выбрала Стэнфорд. Это второй по рейтингу вуз в мире, который также является передовым в области изучения сейсмоактивности и методов проектирования, так как по всей Калифорнии проходит расщелина Сан-Андреас. А эта местность — одна из наиболее опасных сейсмоактивных зон в мире.

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Диля Жаниспаева, город — Алматы, выпускница UC Berkeley









Американское образование поменяло мое мышление, расширило сознание. Нас учили думать не только о себе, но и о других людях, о том, как мы можем поменять мир. Я стала более открытой, толерантной. В Беркли формируется драйв к знаниям, я постоянно что-то изучаю, стремлюсь стать лучшей версией себя.

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Нариман Оспанов, 27 лет, город — Алматы, выпускник Carnegie Mellon University









Обучение в США отличается от учебы в Казахстане. Среди профессоров университета много выдающихся людей, слушать которых всегда интересно. Например, нам преподавал миллионер и однокурсник основателя языка программирования Java. Директором программы был практикующий юрист, который участвовал в деле Цукерберга и братьев Уинклвосс. Он вел класс о законодательстве в компьютерных науках, где мы рассматривали реальные кейсы. Один из профессоров, который читал курс о том, как создавать маркетплейсы, сам создал логистическую систему и продал ее за 700 миллионов.

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Мейрамбек Идрис, город — Нью-Йорк, выпускник MIT , @mikke.kazaxo.americano





Главный навык — критически мыслить и быть лидерами в решении современных проблем. Я вел проект для крупного американского банка и окунулся в корпоративный бизнес США. Репутация вуза позволяет сотрудничать с крупными компаниями, которые учат и менторят студентов. Нас учили искать баланс между математическим складом ума и мягкими навыками, чтобы легче «разжевывать» проблемы для всей публики. Я проходил курсы по переговорам, курс о том, как решать нестандартные проблемы.

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Айгуль Жумабаева, родной город — Алматы, выпускница Cornell University









Университеты Лиги Плюща — это кладезь традиций. В Корнеллском университете в заключительный день каждого года все студенты собираются вместе и отмечают окончание учебы. В честь этого проводится концерт с участием звезд.

Университет находится на территории заповедника, где есть небольшой мост. У студентов есть традиция — перед экзаменами прыгать с этого моста, чтобы получить высокие баллы.

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Жания Адилова, 37 лет, город — Нью-Йорк, выпускница Columbia University









После обучения в летней школе Гарварда я поступила на программу магистратуры в Колумбийский университет. Приобрела полезные связи, опыт и знания.

Учеба в университетах Лиги плюща научила, что все возможно. У меня изменилось мышление. Я познакомилась с выдающимися преподавателями, талантливыми студентами. Поняла, что, если прикладывать усилия, можно достигнуть многого.

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Bakyt Kader, 31 год, родной город — Уральск, выпускник NYFA , @ bakyt_ kader





Я обучился многому по профессии. В академии проводят встречи с известными и опытными продюсерами, режиссерами Голливуда, которые делятся опытом со студентами.

Мы не упускали шансов поучаствовать в местных мероприятиях: кинофестивали, премьеры больших фильмов, конференции.

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