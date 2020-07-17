Чем отличается MIT от других вузов Лиги Плюща и почему студенты называют себя бобрами

Алиана Бердалиева, 26 лет, город — Алматы, инвестиционный аналитик, @alianaberd, Facebook













О поступлении

Об университете





Учиться в MIT — как пить из пожарного шланга

Кто такой студент MIT

О сообществах выпускников

О планах

Мейрамбек Идрис, город — Нью-Йорк, research analyst













О поступлении

Об атмосфере

Вуз всесторонне поддерживает студентов

Как узнать выпускника MIT

О сообществе выпускников

Обучалась по специальности Management Science. У иностранных студентов есть риск не попасть в топовые вузы Ivy League, поэтому в двенадцатом классе я подала документы в около двадцати вузов, включая средние и safety schools, поступить в которые намного легче.Мой папа дипломат, и в детстве я жила в разных странах, часто меняла школы и окружение. Училась в Казахстане и Корее, а выпустилась из школы-интерната Wisconsin в США. Я научилась легко адаптироваться к любой культуре и университету. Поэтому к углубленному изучению приступила, когда уже получила приглашения.У поступающих студентов репутация самого умного в школе. Когда они оказываются в MIT, где есть успешнее и умнее их, к этому сложно привыкнуть.Университет дает необъятное количество возможностей и знаний не только в академическом плане. Можно ездить в страны Африки, обучать школьников или женщин, выступать с а капелла-группой, заниматься стеклодувным делом, благотворительностью, получить лицензию пирата, стать эдвайзером студентов младших курсов и прочие занятия, среди которых придется выбирать несколько в силу загруженной учебы.Но когда есть время, студенты умеют расслабляться. На кампусе все стараются друг друга поддерживать, помогать с проектами или домашней работой.Научилась не сравнивать себя с другими, осознала, что все мы разные.Даже выглядят по-разному: у одного волосы цвета радуги, другой ходит весь в черном, третий суперпопулярен, спортсмен, музыкант. При этом нас называют nerds — «задроты», так как все любят трудиться.Благодаря этому в нем собираются люди разных национальностей, социальных статусов, жизненных стилей, но всех объединяет рвение к саморазвитию, высокие цели и стремление узнать новое.С тремя девушками мы стали близкими подругами. Это казашка, которая с супругом работает в Google, мексиканка и девушка с Ямайки.Я участвовала в пятилетнем reunion виртуально. Для таких встреч создан сайт, на котором загружают фотографии, делятся новостями и достижениями.Устраиваются international students orientation day. Во время обучения я три года была ментором первокурсников и academic adviser, помогала выбирать уроки. Сейчас делаю для International Students Association донации. Недавно поступили два соотечественника, которым я помогала с вопросами обучения.Это суверенный фонд страны. Работала в Департаменте альтернативных инвестиций в команде Private Equity. А в прошлом году поступила в Cornell University на полный грант на два года обучения в МВА. Готовлюсь к учебе.Заинтересовал MIT, так как это один из престижных вузов мира с сильной программой обучения, особенно в выбранной мной сфере, и его выпускники самые сплоченные во всей Америке.У меня была возможность брать предметы в других школах: Engineers, астрономия, актерское мастерство, Artificial Intelligence, Data Science, Business Analytics. Есть бесплатный доступ на курсы в Гарварде.Это также мотивационное письмо, три рекомендательных письма, одно из которых с места стажировки.Вуз не принимает больше одного казахстанца в год. На Master of Finance подают больше трех тысяч студентов, но поступают 115-120. Можно стать research assistant, помогая проводить исследования профессорам и частично получать финансовую поддержку от вуза. При MIT есть Federal Credit Union — Федеральное кредитное объединение, где выдают займы студентам. С этого года каждый студент MIT сможет работать на кампусе как исследователь и зарабатывать.Это когда человек не только получает знания, но и применяет их в жизни. Акцент на практике. Развита студенческая деятельность, много клубов. У вуза около 137 тысяч выпускников, которые поддерживают друг друга. Есть Alumni Office, где каждый может найти ментора. При выполнении задач студенты объединяются.Для обучающихся на химика, биолога создан институт по исследованию раковых клеток, где финансисты, такие как я, могли делать проекты для финтех-отраслей.. Вуз дал мне возможность использовать передовые технологии, с помощью которых я углубил численные навыки.Я вел проект для крупного американского банка и окунулся в корпоративный бизнес США. Репутация вуза позволяет сотрудничать с крупными компаниями, которые учат и менторят студентов. Нас учили искать баланс между математическим складом ума и мягкими навыками, чтобы легче «разжевывать» проблемы для всей публики. Я проходил курсы по переговорам, курс о том, как решать нестандартные проблемы.Поступившим сразу после высшей школы это помогает привить ценности, понятие о том, как устроен мир, и дисциплину.Только на программе Master of Finance было 115 человек из 33 стран.Организаторы постоянно приходили в кампус, менторили. Казахов немного, обычно они часть бостонского сообщества «Мирас».

О планах

Сирануш Бабаханова, 21 год, город — Кембридж, аспирант факультета Stanford, @siranushb, Facebook













О поступлении

Об атмосфере

В MIT есть подземные ходы, которые соединяют дом с лабораторией

Кто такой студент MIT

О сообществе выпускников

О планах

Празднуют Pi Pie Day в честь числа пи, угощают пирогом, продают футболки с этой надписью. Общение больше проходит в Linkedin и на портале infinitive connection.Так как отличных школ много и есть спрос на хорошие позиции, профессора помогают рекомендательными письмами.Исследую и оцениваю инвестиции, помогаю менеджеру принимать решения, во что инвестировать, строить портфели для крупных клиентов на большую сумму.Выбрала major-специальностью физику, а minor — информатику.Я была первой армянкой, кто участвовал на международных олимпиадах по астрофизике и нескольким областям науки. Тогда услышала о MIT и о том, что вуз раз в год выдает одну квоту в страны Центральной Азии. У каждого, кто сдает SAT/TOEFL, есть возможность отправить результаты экзаменов в четыре вуза бесплатно. Я этим воспользовалась.Они выделили стипендию и полностью закрыли расходы по учебе. Параллельно я работала ассистентом профессора. Де факто можно работать в любом департаменте.Нужно проявить себя гуманистом, человеком, который интересуется другими вещами помимо науки. Вуз поддерживает ценность работы над собой и другими людьми. В MIT мало людей, которые не любят людей.Много ребят обучались дома и занимались собственным делом. Есть студенты, у родителей которых нет среднего или высшего образования. Преподаватели не раз говорили мне: «Неважно, что было до, важно, кем ты хочешь быть в будущем».Поэтому есть общая ценность: наука и жизнь — одно целое. Поступают студенты, которые хотят проводить научные исследования. Для этого есть две программы: Undergraduate Research Opportunities Program и SuperUROP, по которым ты получаешь финансирование, обучаешься в лаборатории, можешь открыть клуб по своей теме, писать книги. Я занималась по SuperUROP, лаборатория которой стала для меня второй семьей.Они сделаны, чтобы студенты могли проводить больше времени с людьми из других факультетов.Мы организовали оркестральное представление, где одежда каждого музыканта меняла цвет согласно звукам в микрофоне, и зрители могли видеть то, как они видят музыку. Для этого вуз выделил немалое финансирование.Вуз научил следовать за мечтой, не думать о регалиях, наградах. Только своим трудом можно достичь результата.В выходные часто выезжают на острова, Карибское море, на лошадиные гонки.В East Campus встречаются нудисты либо те, кто договариваются ходить босиком. Есть студенты-кошатники, у которых 50 кошек, комната бабочек, которая превращается в оранжерею. Я жила в общежитии спортсменов, которые любят разбирать и ломать вещи.При этом вуз следует мировым стандартам. Действует капиталистическая система. Студенты могут давать фидбеки профессорам о том, что им понравилось или наоборот.Мы называем себя бобрами. На втором году обучения каждый студент получает специальное кольцо, на котором есть символика бобра и другие секретные символы. Выпускник переворачивает кольцо и на обороте видит горизонт Бостона с высотками, это означает, что он переходит из MIT в город.Они общаются и поддерживают друг друга. Летом я проходила space internship в NASA около Вашингтона, в котором жилье обошлось бы мне за большую сумму. Поэтому какое-то время я жила у выпускников MIT. Со многими мы сработались и продолжим сотрудничество. Я знаю, что если буду искать работу, то могу обратиться к тем, кто уже в этих компаниях.Мне интересна тема трансгуманизма, когда человек смог бы передавать мысли не посредством языка, а силой мозга, вовлекая компьютерные науки.Получила стипендию, которая оплатит обучение и позволит быть независимой от профессора.