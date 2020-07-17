Чем отличается MIT от других вузов Лиги Плюща и почему студенты называют себя бобрами

Алиана Бердалиева, 26 лет, город — Алматы, инвестиционный аналитик, @alianaberd, Facebook
О поступлении
Окончила вуз в 2016 году. Обучалась по специальности Management Science. У иностранных студентов есть риск не попасть в топовые вузы Ivy League, поэтому в двенадцатом классе я подала документы в около двадцати вузов, включая средние и safety schools, поступить в которые намного легче.
При выборе вуза действовала по принципу — куда поступлю, туда и пойду. Мой папа дипломат, и в детстве я жила в разных странах, часто меняла школы и окружение. Училась в Казахстане и Корее, а выпустилась из школы-интерната Wisconsin в США. Я научилась легко адаптироваться к любой культуре и университету. Поэтому к углубленному изучению приступила, когда уже получила приглашения.
Об университете
Успешная учеба в MIT требует моральной подготовки. У поступающих студентов репутация самого умного в школе. Когда они оказываются в MIT, где есть успешнее и умнее их, к этому сложно привыкнуть.
Есть фраза: «Учиться в MIT — как пить из пожарного шланга» — Drink from a firehose. Университет дает необъятное количество возможностей и знаний не только в академическом плане. Можно ездить в страны Африки, обучать школьников или женщин, выступать с а капелла-группой, заниматься стеклодувным делом, благотворительностью, получить лицензию пирата, стать эдвайзером студентов младших курсов и прочие занятия, среди которых придется выбирать несколько в силу загруженной учебы.
Учиться в MIT — как пить из пожарного шланга
Атмосфера в MIT бывает напряженной, потому что учиться нелегко. Но когда есть время, студенты умеют расслабляться. На кампусе все стараются друг друга поддерживать, помогать с проектами или домашней работой.
Благодаря MIT я научилась работать не покладая рук. Научилась не сравнивать себя с другими, осознала, что все мы разные.
Кто такой студент MIT
Студенты MIT разнобразные. Даже выглядят по-разному: у одного волосы цвета радуги, другой ходит весь в черном, третий суперпопулярен, спортсмен, музыкант. При этом нас называют nerds — «задроты», так как все любят трудиться.
Вуз выдает стипендии, если видит в студенте с трудностями оплаты потенциал, так он поддержал и меня. Благодаря этому в нем собираются люди разных национальностей, социальных статусов, жизненных стилей, но всех объединяет рвение к саморазвитию, высокие цели и стремление узнать новое.
Я тесно общаюсь с друзьями из MIT. С тремя девушками мы стали близкими подругами. Это казашка, которая с супругом работает в Google, мексиканка и девушка с Ямайки.
О сообществах выпускников
Помимо стандартных встреч спустя пять или десять лет, выпускники празднуют Pie-reunion через три и четырнадцать лет. Я участвовала в пятилетнем reunion виртуально. Для таких встреч создан сайт, на котором загружают фотографии, делятся новостями и достижениями.
В MIT сильное сообщество иностранных студентов. Устраиваются international students orientation day. Во время обучения я три года была ментором первокурсников и academic adviser, помогала выбирать уроки. Сейчас делаю для International Students Association донации. Недавно поступили два соотечественника, которым я помогала с вопросами обучения.
О планах
После окончания вуза вернулась в Казахстан, устроилась на работу в Национальную инвестиционную корпорацию Национального Банка Казахстана. Это суверенный фонд страны. Работала в Департаменте альтернативных инвестиций в команде Private Equity. А в прошлом году поступила в Cornell University на полный грант на два года обучения в МВА. Готовлюсь к учебе.
Мейрамбек Идрис, город — Нью-Йорк, research analyst
О поступлении
Я поступил в MIT на программу Master of Finance после окончания Назарбаев Университета в 2017 году. Заинтересовал MIT, так как это один из престижных вузов мира с сильной программой обучения, особенно в выбранной мной сфере, и его выпускники самые сплоченные во всей Америке.
MIT — передовой университет не только в плане технологий, но и в методах обучения. У меня была возможность брать предметы в других школах: Engineers, астрономия, актерское мастерство, Artificial Intelligence, Data Science, Business Analytics. Есть бесплатный доступ на курсы в Гарварде.
Чтобы поступить на программу магистратуры в MIT, нужны результаты GRE/GMAT, высокий GPA и стандартный набор документов. Это также мотивационное письмо, три рекомендательных письма, одно из которых с места стажировки.
Гранты и стипендии на магистратуру в бизнес-школу редкость, но докторанты обучаются бесплатно и получают стипендию. Вуз не принимает больше одного казахстанца в год. На Master of Finance подают больше трех тысяч студентов, но поступают 115-120. Можно стать research assistant, помогая проводить исследования профессорам и частично получать финансовую поддержку от вуза. При MIT есть Federal Credit Union — Федеральное кредитное объединение, где выдают займы студентам. С этого года каждый студент MIT сможет работать на кампусе как исследователь и зарабатывать.
Об атмосфере
Девиз MIT — Mens et Manus — «Разум и руки». Это когда человек не только получает знания, но и применяет их в жизни. Акцент на практике. Развита студенческая деятельность, много клубов. У вуза около 137 тысяч выпускников, которые поддерживают друг друга. Есть Alumni Office, где каждый может найти ментора. При выполнении задач студенты объединяются.
Вуз всесторонне поддерживает студентов. Для обучающихся на химика, биолога создан институт по исследованию раковых клеток, где финансисты, такие как я, могли делать проекты для финтех-отраслей.
Вуз всесторонне поддерживает студентов
Я получил сильную базу в Назарбаев Университете, но, когда пришел в MIT, увидел реальные проблемы во всем мире. Вуз дал мне возможность использовать передовые технологии, с помощью которых я углубил численные навыки.
Главный навык — критически мыслить и быть лидерами в решении современных проблем. Я вел проект для крупного американского банка и окунулся в корпоративный бизнес США. Репутация вуза позволяет сотрудничать с крупными компаниями, которые учат и менторят студентов. Нас учили искать баланс между математическим складом ума и мягкими навыками, чтобы легче «разжевывать» проблемы для всей публики. Я проходил курсы по переговорам, курс о том, как решать нестандартные проблемы.
Как узнать выпускника MIT
В MIT много учатся. Уровень заданий и проектов громадный, и от студентов требуют топ-результатов. Поступившим сразу после высшей школы это помогает привить ценности, понятие о том, как устроен мир, и дисциплину.
Вуз известен разнообразием студентов. Только на программе Master of Finance было 115 человек из 33 стран.
О сообществе выпускников
Студенческие сообщества и сообщества выпускников активны. Организаторы постоянно приходили в кампус, менторили. Казахов немного, обычно они часть бостонского сообщества «Мирас».
Раз в год организовывают встречи выпускников. Празднуют Pi Pie Day в честь числа пи, угощают пирогом, продают футболки с этой надписью. Общение больше проходит в Linkedin и на портале infinitive connection.
В 90% случаев работу в США ищут через выпускников либо профессоров. Так как отличных школ много и есть спрос на хорошие позиции, профессора помогают рекомендательными письмами.
О планах
Работаю в Нью-Йорке в компании Invesco Global Asset Management на позиции research analyst. Исследую и оцениваю инвестиции, помогаю менеджеру принимать решения, во что инвестировать, строить портфели для крупных клиентов на большую сумму.
Сирануш Бабаханова, 21 год, город — Кембридж, аспирант факультета Stanford, @siranushb, Facebook
О поступлении
Окончила MIT в 2019 году. Выбрала major-специальностью физику, а minor — информатику.
В Армении девочки редко занимаются наукой. Я была первой армянкой, кто участвовал на международных олимпиадах по астрофизике и нескольким областям науки. Тогда услышала о MIT и о том, что вуз раз в год выдает одну квоту в страны Центральной Азии. У каждого, кто сдает SAT/TOEFL, есть возможность отправить результаты экзаменов в четыре вуза бесплатно. Я этим воспользовалась.
Из всех университетов, куда я отправила заявки, MIT — единственный, кто не посмотрел, что у меня и моей семьи нет денег, чтобы оплатить обучение. Они выделили стипендию и полностью закрыли расходы по учебе. Параллельно я работала ассистентом профессора. Де факто можно работать в любом департаменте.
Чтобы поступить в MIT, быть гением недостаточно. Нужно проявить себя гуманистом, человеком, который интересуется другими вещами помимо науки. Вуз поддерживает ценность работы над собой и другими людьми. В MIT мало людей, которые не любят людей.
Об атмосфере
В MIT учатся разные люди. Много ребят обучались дома и занимались собственным делом. Есть студенты, у родителей которых нет среднего или высшего образования. Преподаватели не раз говорили мне: «Неважно, что было до, важно, кем ты хочешь быть в будущем».
MIT — исследовательский университет. Поэтому есть общая ценность: наука и жизнь — одно целое. Поступают студенты, которые хотят проводить научные исследования. Для этого есть две программы: Undergraduate Research Opportunities Program и SuperUROP, по которым ты получаешь финансирование, обучаешься в лаборатории, можешь открыть клуб по своей теме, писать книги. Я занималась по SuperUROP, лаборатория которой стала для меня второй семьей.
В MIT есть подземные ходы, которые соединяют дом с лабораторией. Они сделаны, чтобы студенты могли проводить больше времени с людьми из других факультетов.
Я делала проект с учителем по физике. Мы организовали оркестральное представление, где одежда каждого музыканта меняла цвет согласно звукам в микрофоне, и зрители могли видеть то, как они видят музыку. Для этого вуз выделил немалое финансирование.
В MIT есть подземные ходы, которые соединяют дом с лабораторией
В MIT я столкнулась с пародоксом выбора, когда тебе дают право заниматься чем хочешь. Вуз научил следовать за мечтой, не думать о регалиях, наградах. Только своим трудом можно достичь результата.
Кто такой студент MIT
Студенты в MIT интересные и сплоченные. В выходные часто выезжают на острова, Карибское море, на лошадиные гонки.
У каждого дома студентов своя культура. В East Campus встречаются нудисты либо те, кто договариваются ходить босиком. Есть студенты-кошатники, у которых 50 кошек, комната бабочек, которая превращается в оранжерею. Я жила в общежитии спортсменов, которые любят разбирать и ломать вещи.
В MIT нет отношения свысока, ограничений в общении с профессорами и другими студентами из разных слоев общества. При этом вуз следует мировым стандартам. Действует капиталистическая система. Студенты могут давать фидбеки профессорам о том, что им понравилось или наоборот.
Символ MIT — бобер, потому что это инженер, который строит зубами. Мы называем себя бобрами. На втором году обучения каждый студент получает специальное кольцо, на котором есть символика бобра и другие секретные символы. Выпускник переворачивает кольцо и на обороте видит горизонт Бостона с высотками, это означает, что он переходит из MIT в город.
О сообществе выпускников
В сообществе выпускников около 40 тысяч бывших студентов. Они общаются и поддерживают друг друга. Летом я проходила space internship в NASA около Вашингтона, в котором жилье обошлось бы мне за большую сумму. Поэтому какое-то время я жила у выпускников MIT. Со многими мы сработались и продолжим сотрудничество. Я знаю, что если буду искать работу, то могу обратиться к тем, кто уже в этих компаниях.
О планах
Я работаю в MIT в проекте исследования «Синтетический мир нейробиологии» в Департаменте мозга и когнитивных наук.
Объединяю физику и компьютерные науки, чтобы лучше понимать мозг. Мне интересна тема трансгуманизма, когда человек смог бы передавать мысли не посредством языка, а силой мозга, вовлекая компьютерные науки.
Хочу продолжить заниматься наукой, поэтому поступила в аспирантуру в Stanford. Получила стипендию, которая оплатит обучение и позволит быть независимой от профессора.