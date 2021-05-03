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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Успешные предприниматели из Центральной Азии о важности окружения и коммуникаций
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Вчера в 16:50

Успешные предприниматели из Центральной Азии о важности окружения и коммуникаций

Suna Park, город — Ташкент, международный политический эксперт, автор и руководитель проекта Hashar Week, facebook

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Я счастливый человек, потому что мне редко попадаются плохие люди. Все, кто приходят в мою жизнь, оставляют в ней положительный след. У меня была возможность знакомиться, общаться и находиться в кругу совершенно разных людей из разных стран. Есть друзья из Алматы, где я жила какое-то время, из Ташкента и из Лондона, где я также прожила много лет.

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Камран Гуламов, город — Ташкент, CEO AKFA Group, @kamran_akfa, facebook

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Наставники в школе, институте, на работе, а также моя супруга — это те люди, которые оказывали и оказывают сейчас существенное влияние на меня и мою жизнь. Кроме того, есть наша огромная команда, которая непосредственно влияет на мои решения, подсказывает, критикует, помогает развиваться. На данный момент я собрал вокруг себя такую команду, где каждый в своем направлении является профессионалом. Они дают мне советы, иногда мы спорим, но всегда находим консенсус, который в итоге развивает меня как личность и моих коллег, а также нашу компанию.

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Рауан Кенжехан, город — Алматы, предприниматель, общественный деятель, генеральный директор Bilim Media Group, facebook

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Мы часто желаем друг другу удачи и не часто задумываемся, в чем она заключается. Я думаю, удача — это про людей, которые встречаются тебе по жизни. Если тебе повезло, на твоем пути будут встречаться хорошие люди. Я удачливый человек, у меня были очень хорошие учителя в школе и университете, хорошие начальники на работе, у которых я многому научился. И сейчас в моем окружении замечательные люди. Это друзья, с которыми я много лет близко общаюсь, вместе работаю и иду по жизни.

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Эльмира Есмаханова, город — Алматы, директор ТОО A Cosmetics, @elle_asian_nature

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Большое место в моей жизни занимают коллеги и партнеры. Они мои единомышленники, я благодарна судьбе за то, что мне встретились такие люди. Они разделяют все мои идеи, соглашаются со всеми нововведениями. Каждый год появляются новые тренды, и чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно меняться. Иногда изменения даются людям непросто, но, когда я говорю: «Ребята, так нужно, я вижу, что это пойдет», они не колеблясь поддерживают меня.

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Диана Орозбаева, город — Бишкек, учредитель и директор Cleaner.kg, facebook

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Значимое место в моей жизни занимают друзья. Я благодарна им за то, что они рядом и относятся с пониманием к тому, что я всегда занята. Благодарна своему коллективу, потому что осознаю, что без их поддержки и вклада мы не достигли бы того, что есть сейчас.

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Наталья Андакулова, город — Дубай, основатель Andakulova Gallery, facebook

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Когда я решила сменить сферу деятельности, люди в окружении отнеслись по-разному. Одни поддерживали, другие говорили, что слишком много времени потеряно. Но на самом деле время не было потеряно, потому что знания, полученные на физико-математическом факультете, тоже пригождаются мне в жизни.

В своей жизни я встречала много людей, к которым испытываю чувства благодарности за ту помощь, которую они оказывали мне в разных ситуациях. С точки зрения искусства очень помогла искусствовед, академик, доктор наук Нигора Ахмедова —сейчас она куратор в Andakulova Gallery. А первый, кто откликнулся, когда я попросила познакомить меня с художниками, был Бобур Исмаилов. Несмотря на свою занятость, он выполнил мою просьбу, и благодаря этому я смогла развиваться дальше в своей профессии.

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Аман Тентиев, город — Бишкек, управляющий партнер группы компаний Namba, facebook

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Мое окружение — это всегда люди, которые умнее и сильнее, чем я. У меня часто спрашивают: «А не боишься ли ты брать в свою команду таких продвинутых и сильных людей?». Я не боюсь, потому что верю — какова твоя команда, такова и вероятность успеха вашего проекта.

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Ермек Рустембек-улы, город — Алматы, блокчейн-юрист, инвестиции, основатель Центра цифрового права, президент Евразийской ассоциации независимых финансовых советников, facebook

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Окружение сильно влияет на человека, на сегодняшний день это уже расхожая сентенция.

Я выбираю окружение по принципу безусловно сильных людей, у которых есть чему поучиться. Мне дико интересно слушать и разговаривать с теми, кто превосходят меня интеллектуально, ментально. Но также есть ребята, которые просят научить, подсказать, рассказать. И я беру на себя ответственность за их обучение.

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Самат Долотбаков, город — Бишкек, предприниматель, певец, автор и ведущий ТВ-передачи о путешествиях #ONE TRAVEL, @samat.dolotbakov, facebook

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Я сторонник того, чтобы меня окружали сильные люди. Мои друзья — одни из самых успешных предпринимателей в Кыргызстане. Но успешным можно быть не только в бизнесе, также и в семье, работе и других видах деятельности. Поэтому мой круг общения не ограничивается только бизнесменами. У меня много друзей и знакомых, и у каждого человека я чему-то учусь. К примеру, мы с супругой любим путешествовать, выезжаем на семейный отдых несколько раз в год. У нас есть друзья, которые в этом плане перенимают наш опыт. Мы учимся чему-то у них, они у нас, вдохновляемся и перенимаем ценности друг друга, адаптируя их под себя.

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