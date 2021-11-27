Управление, найм, конкуренция, инвестиции — 9 советов от опытных предпринимателей

Александр Орлов об открытии успешного заведения

Александр Орлов, ресторатор, президент ресторанного холдинга Bulldozer Group





Ресторанный бизнес — самый сложный и непредсказуемый бизнес в мире. Чтобы ресторан стал успешным, должно совпасть очень много факторов. Вы должны быть бизнес-ориентированным, понимать, как все устроено. Ресторанный бизнес абсолютно беспощаден к дилетантам.

Главное в этом бизнесе — это идея и концепция, в которой все продумано и все совпадает: от названия и логотипа до интерьера, музыки и еды.

Еда, естественно, — самое главное. Она должна быть качественной и вкусной. В меню должно быть 5-6 позиций, на которые специально приходят люди. А еще она должна быть модной и крутой, чтобы хотелось ее запостить в Instagram.

Подробнее здесь.

Виталий Полехин и его «вредные советы» для поиска инвестиций





Виталий Полехин, Президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов, руководитель Клуба инвесторов МШУ «СКОЛКОВО»





Вредные советы для предпримечтателей:

1. Только массовые рассылки

Массовые рассылки на электронные адреса фондов и бизнес-ангелов — верный способ получить инвестиции в стартап. Инвесторы обожают такие вещи, особенно когда чувствуют в тексте нотки copy paste или видят в открытой копии адреса других инвесторов.

То, что большинство инвестиций происходит в проекты, которые пришли по рекомендации — выдумки и сказки для неопытных стартаперов.

2. Ни слова без NDA

Всегда просите инвестора подписать NDA перед началом любой, даже самой первой встречи. Наверняка Вас посетила гениальная идея, и ее могут просто украсть.

Подписание Соглашения о Нераспространении — это не просто необходимая предосторожность, а неотъемлемая часть любого общения с инвесторами.

Подробнее здесь.

Николай Давыдов о том, почему неудачи в бизнесе — это нормально





Николай Давыдов, предприниматель, инвестор





Черчиль как-то сказал: «Успешные люди идут от одной неудачи к другой с неуменьшающимся энтузиазмом».

Опытный фаундер знает, что если вдруг что-то и будет работать сразу, то это будет просто удача, и может быть даже заподозрит подвох. И даже если спустя 50 попыток product-market fit так и не найдется, то они не бросят и будут дальше итерировать и тестировать, ведь они не «потерпели неудачу 50 раз». Они «теперь знают 50 способов, которые не работают». А это уже конкурентное преимущество.

Подробнее здесь.

Наталья Сухарева о том, как управлять компанией





Наталья Сухарева, основатель сети клиник «Здравица»





Самое ужасное в оперативке — это синдром тушения пожаров. Когда все кажется важным, все от тебя зависит, и ты, не поднимая носа от ноутбука и не вылезая из совещаний, решаешь одну задачку за другой, не выделяя время на рефлексию.

Проблема в том, что в таком режиме ты — просто винтик в системе, которая не глядя тебя перемалывает. И система не виновата.

Надо остановиться. Отойти в сторону. Можно посадить кого-то за руль и попросить медленно ехать по колее. А в это время надо выдохнуть и начать думать. Какие процессы пора прекратить, а что поставить на первое место.

Подробнее здесь.

Катерина Уколова о возможных ошибках при найме





Катерина Уколова, предприниматель, эксперт по продажам





6 ошибок найма людей для масштабирования бизнеса. Их допускает 90% собственников при найме сотрудников:

1. Неправильные собеседования.

Когда один делает вид, что не читал резюме, а другой — что его не высылал. Для собеседования нужно заранее прописать вопросы, которые не относятся к резюме.

2️. Не делать интервью по компетенциям.

Какие компетенции важны для всех сотрудников?

— ориентация на результат

— амбициозность

— обучаемость

— принятие изменений

Для всех этих компетенций есть вопросы. Например, для принятия изменений можно спросить: «В офисе отрубили интернет, что будешь делать?». И человек, который подключит интернет с телефона, будет более качественным, чем тот, который будет ждать, пока починят.

Подробнее здесь.

Юлия Трус о работе с целевой аудиторией

Юлия Трус, основатель и генеральный директор Московской Академии Экономики и Развития





Конкуренция — это соперничество за ограниченные ресурсы, в том числе такими ресурсами являются клиенты и покупатели.

Самое главное в конкуренции — бороться ЗА клиента, а не бороться С конкурентами. Суть конкуренции — убедить клиента или покупателя, что ваш продукт или услуга оптимальнее по каким-то важным критериям, чем то, что предлагает ваш «коллега-конкурент».

Чтобы завоевывать внимание и доверие клиентов, нужно изучить и сегментировать целевую аудиторию.

Подробнее здесь.

Аркадий Морейнис о том, что такое «убедительные недостатки»





Аркадий Морейнис, предприниматель и инвестор, основатель «фабрики стартапов» «Главстарт»

Еще Роберт Чалдини заметил, что при совершении продажи признание очевидных недостатков только добавляет убедительности. Но если в то же время вы можете добавить к этому достоинства, которые можно принять во внимание. Человек не готов выглядеть дураком, покупая вещь с недостатком. Но он согласен стать лайфхакером, заключая выгодную сделку. «На нашем рейсе вы не можете выбрать место, вас не будут кормить, вы не сможете сдать вещи в багаж. Но билет до Парижа будет стоить всего $30». Все перечисленные «не» перестают быть недостатками, они становятся частью сделки.

Это стоит учитывать при запуске новых продуктов.

Подробнее здесь.

3 совета по нетворкингу от Василия Хмельницкого





Василий Хмельницкий, предприниматель, инвестор





Сейчас на рынке много разного рода бизнес-мероприятий. На все точно не надо ходить, выбирайте осознанно. Хочу поделиться топ-3 правилами, как сделать такой поход эффективным.

1. Если вам посчастливилось на конференции встретить потенциального инвестора, важно правильно презентовать ему свой продукт.

Больше акцентируйте на том, сколько он может заработать, инвестировав в ваш проект. И только потом рассказывайте об уникальной технологии или секретах производства. Инвестору нужны конкретные цифры.

2. Хотите сотрудничать с классной компанией в вашей сфере?

Не бойтесь подойти и познакомится с топ-менеджером или даже владельцем бизнеса. Попробуйте договориться о встрече.

Подробнее здесь.

Ярослава Гресь о том, как впечатления помогают быть креативным экспертом





Ярослава Гресь, общественный деятель, партнер PR-агентства Gres Todorchuk





Я сижу на парижском бестселлере — балете Play в Опере Гарнье. С потолка на сцену начинают дождем сыпаться тысячи зеленых шариков, балерина раскрывает зонтик, и они ударяются об него, как град. Зал переживает катарсис, массовую медитацию. И вдруг — бам — мне в голову приходит концепция большого проекта для ритейла, которую я никак не могла придумать. А следом — решение вопроса в организации деятельности агентства. Я не успеваю записывать.

Поход на Play — часть моей многолетней охоты на впечатления, моей стратегии насмотренности.

Насмотренность = визуальный опыт. Его можно получать посредством ежедневного изучения pinterest на интересующие вас темы, можно — путем получения живых впечатлений. Как и живые йогурты — второй вариант полезнее. Идеально совмещать оба. Онлайн + офлайн.

Подробнее здесь.