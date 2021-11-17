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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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3 совета по нетворкингу от опытного предпринимателя из Украины
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15.11.2021

3 совета по нетворкингу от опытного предпринимателя из Украины

Василий Хмельницкий, предприниматель, инвестор

vkhmelnytsky

Сейчас на рынке много разного рода бизнес-мероприятий. На все точно не надо ходить, выбирайте осознанно. Хочу поделиться топ-3 правилами, как сделать такой поход эффективным.

1. Если вам посчастливилось на конференции встретить потенциального инвестора, важно правильно презентовать ему свой продукт.


Больше акцентируйте на том, сколько он может заработать, инвестировав в ваш проект. И только потом рассказывайте об уникальной технологии или секретах производства. Инвестору нужны конкретные цифры.

2. Хотите сотрудничать с классной компанией в вашей сфере?


Не бойтесь подойти и познакомится с топ-менеджером или даже владельцем бизнеса. Попробуйте договориться о встрече. А вдруг ваша идея заинтересует топов компании, это будет ваш счастливый билет в бизнес. Если нет — лучше вам сразу скажут, что ваша идея провальная, сберегут ваши деньги и усилия.

3. Не держите идею своего стартапа в секрете, не бойтесь, что ее кто-то украдет.


Наоборот, поделитесь задумкой с авторитетными для вас людьми. Возможно, вам что-то дельное посоветуют и получится избежать ошибок.

Посещайте мероприятия грамотно, не просто, чтоб куда-то сходить. Поставьте себе четкую цель, с кем хотите познакомиться, о чем поговорить. Если цели нет, лучше провести это время с друзьями или родными. А если есть — действуйте!


Источник: Instagram Василия Хмельницкого

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#бизнес #предприниматель #мероприятия #рекомендации #нетворкинг
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