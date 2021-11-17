3 совета по нетворкингу от опытного предпринимателя из Украины

Василий Хмельницкий, предприниматель, инвестор





Сейчас на рынке много разного рода бизнес-мероприятий. На все точно не надо ходить, выбирайте осознанно. Хочу поделиться топ-3 правилами, как сделать такой поход эффективным.

1. Если вам посчастливилось на конференции встретить потенциального инвестора, важно правильно презентовать ему свой продукт.

Больше акцентируйте на том, сколько он может заработать, инвестировав в ваш проект. И только потом рассказывайте об уникальной технологии или секретах производства. Инвестору нужны конкретные цифры.

2. Хотите сотрудничать с классной компанией в вашей сфере?

Не бойтесь подойти и познакомится с топ-менеджером или даже владельцем бизнеса. Попробуйте договориться о встрече. А вдруг ваша идея заинтересует топов компании, это будет ваш счастливый билет в бизнес. Если нет — лучше вам сразу скажут, что ваша идея провальная, сберегут ваши деньги и усилия.

3. Не держите идею своего стартапа в секрете, не бойтесь, что ее кто-то украдет.

Наоборот, поделитесь задумкой с авторитетными для вас людьми. Возможно, вам что-то дельное посоветуют и получится избежать ошибок.

Посещайте мероприятия грамотно, не просто, чтоб куда-то сходить. Поставьте себе четкую цель, с кем хотите познакомиться, о чем поговорить. Если цели нет, лучше провести это время с друзьями или родными. А если есть — действуйте!





Источник: Instagram Василия Хмельницкого