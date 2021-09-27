Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/47c/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/47cad8b025f13881e3a5d281d727de91.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
restorannyy-biznes-besposchaden-k-diletantam-aleksandr-orlov-ob-otkrytii-uspeshnogo-zavedeniya
«Ресторанный бизнес беспощаден к дилетантам», — Александр Орлов об открытии успешного заведения
53
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 11:17

«Ресторанный бизнес беспощаден к дилетантам», — Александр Орлов об открытии успешного заведения

Александр Орлов, ресторатор, президент ресторанного холдинга Bulldozer Group

Александр Орлов

Ресторанный бизнес — самый сложный и непредсказуемый бизнес в мире. До сих много мечтателей, которые верят в какие-то оптимистичные расклады и думают, что любой может открыть ресторан.

Если готовы дорого заплатить за опыт — пробуйте. Но для того, чтобы ресторан стал успешным, должно совпасть очень много факторов. Вы должны быть бизнес-ориентированным, понимать, как все устроено. Ресторанный бизнес абсолютно беспощаден к дилетантам, ради хобби у вас ничего не выйдет.

Главное в этом бизнесе — это идея и концепция, в которой все продумано и все совпадает: от названия и логотипа до интерьера, музыки и еды. Если этого нет, то заведение наращивает убытки, вы видите пустой ресторан, заносите туда гигантские суммы, а в итоге — все равно закроетесь через 2-3 месяца.

Ко мне часто обращаются энтузиасты с предложениями открыть ресторан, а какой именно — они не знают — это сразу путь к провалу. Второй путь туда же — делать заведение под себя, ориентируясь только на свой вкус.

Еда, естественно, — самое главное. Она должна быть качественной и вкусной. В меню должно быть 5-6 позиций, на которые специально приходят люди. А еще она должна быть модной и крутой, чтобы хотелось ее запостить в Instagram.

Помимо вас, как инициатора и инвестора, важен шеф-повар — это очень сложная позиция и особая история. Если в ресторанной индустрии дефицит даже линейного персонала, то закрыть позицию шеф-повара — hard level. Хороший шеф — это сочетание кулинарного таланта, квалификации и организаторских способностей, что встречается крайне редко.

Большинство идет в профессию от безысходности, потому что больше ничего не умеют, а там «хотя бы сыт будешь». Но шеф — это всегда лицо ресторана, а на многие лица смотреть нет никакого желания. Это общемировая ситуация.

Талантливых руководителей с хорошим вкусом и интуицией, креативных и еще шоуменов, которые не боятся медийности и камер — единицы. Найти такого человека — нереальная удача, воспитать — большая работа.

За теми шефами, которые уже успешны и известны идет настоящая охота и ставки там высоки: от больших зарплат до долевого участия в бизнесе.

Мы везде внимательно смотрим на шефов и если видим это сочетание таланта, организаторских способностей и амбиций, то начинаем либо такого человека хантить, либо развивать. Главное, чтобы у него было желание.


Источник: Instagram Александра Орлова.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #советы #рекомендации #ресторанныйбизнес
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какие корейские бренды стоит привезти в Казахстан
6069
Каким должен быть контент в социальных сетях в 2021 году. Рекомендации специалистов
2828
Как миллиардеры зарабатывали первые деньги: истории Джеффа Безоса, Ричарда Брэнсона и...
1564