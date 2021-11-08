Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4d8/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/4d8180713635fee39fc2ce2c9e40058e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
predprinimatel-iz-rossii-o-tom-chto-takoe-ubeditel-nye-nedostatki-i-kak-oni-pomogayut-v-biznese
Предприниматель из России о том, что такое «убедительные недостатки», и как они помогают в бизнесе
70
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 11:40

Предприниматель из России о том, что такое «убедительные недостатки», и как они помогают в бизнесе

Аркадий Морейнис, предприниматель и инвестор, основатель «фабрики стартапов» «Главстарт»

Если вы летаете на самолете, то вы, наверное, любите высаживаться в рукав и ненавидите, когда подают автобус. Но если пилот скажет: «У меня для вас две новости. Первая — из-за загруженности аэропорта нам не дали места у рукава. Вторая — нам подадут автобус, и вам не надо будет тащиться к выходу с сумками через весь терминал». Не исправится ли ваше отношение к ситуации?

Еще Роберт Чалдини заметил, что при совершении продажи признание очевидных недостатков только добавляет убедительности. Но если в то же время вы можете добавить к этому достоинства, которые можно принять во внимание. Человек не готов выглядеть дураком, покупая вещь с недостатком. Но он согласен стать лайфхакером, заключая выгодную сделку. «На нашем рейсе вы не можете выбрать место, вас не будут кормить, вы не сможете сдать вещи в багаж. Но билет до Парижа будет стоить всего $30». Все перечисленные «не» перестают быть недостатками, они становятся частью сделки.

Это стоит учитывать при запуске новых продуктов. Например, не надо волноваться о том, не слишком ли высокую цену на свой продукт вы поставили — если у вас есть то, чем ее перевесить. Тогда не надо при продаже стеснительно избегать вопроса цены. Даже наоборот, формулировка типо: «Да, это дорогая штука. Но скоро вы поймете, что это того стоит, потому что…» только добавит вашему офферу убедительности.

Отсюда вытекает простой порядок действий при запуске стартапа: надо явно перечислить все его недостатки и главное достоинство. А потом проверить, перевешивает ли в глазах потребителей это достоинство все его недостатки.

Ну а если вы считаете, что в вашем продукте нет недостатков — лучше поскорее снять розовые очки.


Источник: Instagram Александра Морейниса.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #бизнес #маркетинг #продажи #рекомендации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
14 лет, 3 компании и 100 человек в команде — как создавалась сеть стоматологических к...
7536
Кто есть кто: Илон Маск
1743
О том, как парень в 20 лет нашел спонсоров и открыл кофейню в центре Шымкента
10034