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Ярослава Гресь о том, как впечатления помогают быть креативным экспертом в своей отрасли
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Сегодня в 11:49

Ярослава Гресь о том, как впечатления помогают быть креативным экспертом в своей отрасли

Ярослава Гресь, общественный деятель, партнер PR-агентства Gres Todorchuk

yaroslava.gres

Я сижу на парижском бестселлере — балете Play в Опере Гарнье. С потолка на сцену начинают дождем сыпаться тысячи зеленых шариков, балерина раскрывает зонтик и они ударяются об него, как град. Зал переживает катарсис, массовую медитацию. И вдруг — бам — мне в голову приходит концепция большого проекта для ритейла, которую я никак не могла придумать. А следом — решение вопроса в организации деятельности агентства. Я не успеваю записывать.

Поход на Play — часть моей многолетней охоты на впечатления, моей стратегии насмотренности.

Насмотренность = визуальный опыт. Его можно получать посредством ежедневного изучения pinterest на интересующие вас темы, можно — путем получения живых впечатлений. Как и живые йогурты — второй вариант полезнее. Идеально совмещать оба. Онлайн + офлайн.

Зачем нужна насмотренность?

Чем больше картинок в вашей картотеке памяти, тем лучше, быстрее и интереснее вы сможете придумывать, как развивать то, чем вы занимаетесь. Вне зависимости от профессии! А еще — точно будете понимать, куда движется мир, чтобы от него не отставать.

Тренировать насмотренность нужно, как мышцы в спортзале — ежедневно.

Концерты, спектакли, выставки, фильмы, города и их архитектура — все в копилку насмотренности. Что-то точно есть в вашем городе, например, музеи, кино, театры, за чем-то нужно охотиться.

Вот мои открытия этого месяца, безграничные источники вдохновения:

— балет Play. Многие сравнили Play с шоу Славы Полунина. Согласна! Но еще очень советую загуглить и открыть мир Пины Бауш

— перформансы #billviola. Завораживающие и гениальные. Впервые увидела лично в Венеции

— ресторан и одновременно галерея, суперзвезда Недели дизайна в Эйндховене @kazerneehv

— рисунки Михайла Боима. Львовянин Боим прославился в 17 веке, благодаря своему путешествию в Китай. Он зарисовал местную флору так талантливо, что сейчас эти рисунки сплошь в мировых музеях. Стоят миллионы! Загуглите Flora Sinensis — одну из первых в Европе книг по ботанике, это наслаждение.


Источник: Instagram Ярославы Гресь.

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