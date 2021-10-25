6 возможных ошибок при найме — опыт предпринимателя из России

Катерина Уколова, предприниматель, эксперт по продажам





6 ошибок найма людей для масштабирования бизнеса. Их допускает 90% собственников при найме сотрудников.

6 ошибок найма:

1. Неправильные собеседования.





Когда один делает вид, что не читал резюме, а другой — что его не высылал. Для собеседования нужно заранее прописать вопросы, которые не относятся к резюме.

2️ . Не делать интервью по компетенциям.





Какие компетенции важны для всех сотрудников?

— ориентация на результат

— амбициозность

— обучаемость

— принятие изменений

Для всех этих компетенций есть вопросы. Например, для принятия изменений можно спросить: «В офисе отрубили интернет, что будешь делать?». И человек, который подключит интернет с телефона, будет более качественным, чем тот, который будет ждать, пока починят.

3️ . Не проводить интервью по навыкам.





Для руководителей это 5 функций управления: планирование, делегирование, мотивация, контроль, обучение. По всем пунктам задавать минимум 5 вопросов.

Для менеджеров по продажам — 5 этапов продаж. Установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, завершение сделки. Сделайте примерный план продаж и следите по нему.

4️ . Отсутствие ролевых и деловых игр.

Для руководителей — игры «Послушай звонок и дай обратную связь сотруднику», «Проведи собрание», «Проанализируй отчетность» и «Что делать с теми, кто не выполняет план», «Аудит CRM»

Для менеджера по продажам — «Продай последний продукт, который продавал, мне».

5️ . П исать «зп от стольки...»





Пишите «до скольки». До 200 тысяч, до 300 тысяч. Это даст вам большое количество кандидатов и откликов.

6️ . Использование только входящего канала продаж.

На Headhunter 30 млн резюме и 7,5 млн резюме менеджеров по продажам. Важно искать сотрудников холодным поиском. Считаем воронку найма и относимся к найму как к продажам.

Источник: Instagram Катерины Уколовой