6 возможных ошибок при найме — опыт предпринимателя из России

Катерина Уколова, предприниматель, эксперт по продажам
6 ошибок найма людей для масштабирования бизнеса. Их допускает 90% собственников при найме сотрудников.
6 ошибок найма:
1. Неправильные собеседования.
Когда один делает вид, что не читал резюме, а другой — что его не высылал. Для собеседования нужно заранее прописать вопросы, которые не относятся к резюме.
2️. Не делать интервью по компетенциям.
Какие компетенции важны для всех сотрудников?
— ориентация на результат
— амбициозность
— обучаемость
— принятие изменений
Для всех этих компетенций есть вопросы. Например, для принятия изменений можно спросить: «В офисе отрубили интернет, что будешь делать?». И человек, который подключит интернет с телефона, будет более качественным, чем тот, который будет ждать, пока починят.
3️. Не проводить интервью по навыкам.
Для руководителей это 5 функций управления: планирование, делегирование, мотивация, контроль, обучение. По всем пунктам задавать минимум 5 вопросов.
Для менеджеров по продажам — 5 этапов продаж. Установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, завершение сделки. Сделайте примерный план продаж и следите по нему.
4️. Отсутствие ролевых и деловых игр.
Для руководителей — игры «Послушай звонок и дай обратную связь сотруднику», «Проведи собрание», «Проанализируй отчетность» и «Что делать с теми, кто не выполняет план», «Аудит CRM»
Для менеджера по продажам — «Продай последний продукт, который продавал, мне».
5️. Писать «зп от стольки...»
Пишите «до скольки». До 200 тысяч, до 300 тысяч. Это даст вам большое количество кандидатов и откликов.
6️. Использование только входящего канала продаж.
На Headhunter 30 млн резюме и 7,5 млн резюме менеджеров по продажам. Важно искать сотрудников холодным поиском. Считаем воронку найма и относимся к найму как к продажам.
Источник: Instagram Катерины Уколовой