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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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6 возможных ошибок при найме — опыт предпринимателя из России
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Сегодня в 11:27

6 возможных ошибок при найме — опыт предпринимателя из России

Катерина Уколова, предприниматель, эксперт по продажам

Катерина Уколова

6 ошибок найма людей для масштабирования бизнеса. Их допускает 90% собственников при найме сотрудников.

6 ошибок найма:

1. Неправильные собеседования.


Когда один делает вид, что не читал резюме, а другой — что его не высылал. Для собеседования нужно заранее прописать вопросы, которые не относятся к резюме.

2️. Не делать интервью по компетенциям.


Какие компетенции важны для всех сотрудников?

— ориентация на результат

— амбициозность

— обучаемость

— принятие изменений

Для всех этих компетенций есть вопросы. Например, для принятия изменений можно спросить: «В офисе отрубили интернет, что будешь делать?». И человек, который подключит интернет с телефона, будет более качественным, чем тот, который будет ждать, пока починят.

3️. Не проводить интервью по навыкам.


Для руководителей это 5 функций управления: планирование, делегирование, мотивация, контроль, обучение. По всем пунктам задавать минимум 5 вопросов.

Для менеджеров по продажам — 5 этапов продаж. Установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, завершение сделки. Сделайте примерный план продаж и следите по нему.

4️. Отсутствие ролевых и деловых игр.


Для руководителей — игры «Послушай звонок и дай обратную связь сотруднику», «Проведи собрание», «Проанализируй отчетность» и «Что делать с теми, кто не выполняет план», «Аудит CRM»

Для менеджера по продажам — «Продай последний продукт, который продавал, мне».

5️. Писать «зп от стольки...»


Пишите «до скольки». До 200 тысяч, до 300 тысяч. Это даст вам большое количество кандидатов и откликов.

6️. Использование только входящего канала продаж.


На Headhunter 30 млн резюме и 7,5 млн резюме менеджеров по продажам. Важно искать сотрудников холодным поиском. Считаем воронку найма и относимся к найму как к продажам.

Источник: Instagram Катерины Уколовой

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