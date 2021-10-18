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«Ты — не часть танка, а его водитель», — предприниматель о том, как управлять компанией
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Сегодня в 12:45

«Ты — не часть танка, а его водитель», — предприниматель о том, как управлять компанией

Наталья Сухарева, основатель сети клиник «Здравица»

Наталья Сухарева

Самое ужасное в оперативке — это синдром тушения пожаров.

Когда все кажется важным, все от тебя зависит, и ты, не поднимая носа от ноутбука и не вылезая из совещаний, решаешь одну задачку за другой, не выделяя время на рефлексию.

Это затягивает. Ощущение жизни и результативности туманят мозг и не дают увидеть ловушку. А страх не успеть что-то важное только усугубляет ситуацию.

Проблема в том, что в таком режиме ты — просто винтик в системе, которая не глядя тебя перемалывает. И система не виновата.

Это танк, и он просто едет. И ты бежишь как белка в колесе, чтобы не попасть под свои же гусеницы...

Прикол в том, что ты — не часть танка, а его водитель. Но забываешь об этом в угаре бесконечных действий.

Надо остановиться. Отойти в сторону. Можно посадить кого-то за руль и попросить медленно ехать по колее. А в это время надо выдохнуть и начать думать.

Осознать, почему столько времени уходит на процессы и принятие решений. Что не осмысленно, не делегировано, где не взяты люди или взяты не те?

Какие процессы пора прекратить, а что поставить на первое место. Сходить к коучу, найти время на обучение. На себя.

Если не получается — это не повод продолжать бешеную гонку, а повод найти решение, как бежать помедленнее и с кем разделить ответственность.

Вот я иногда принудительно отправляю себя на осмысление. А танк пока как сможет, пусть так и едет. За несколько дней ничего ужасного не произойдет. А у меня появится шанс найти решения, которые прекратят мою карьеру «пожарника».

Источник: Instagram Натальи Сухаревой

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