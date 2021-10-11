Венчурный инвестор из Кремниевой Долины о том, почему неудачи в бизнесе — это нормально

Николай Давыдов, предприниматель, инвестор





Чем отличается серийный фаундер от предпринимателя, пробующего запустить свой первый стартап? На этот вопрос, наверное, есть сотня правильных ответов. Это и опыт, и более развитые hard и soft skills, широкий нетворк, деньги, ресурсы, команда, репутация, — можно продолжать бесконечно. Не сюрприз, что для того, чтобы все это приобрести, хорошо бы построить стартап.

Но есть штука, которую часто недооценивают, а научиться ей можно, пожалуй и без стартапа. Я говорю об отношении к неудачам. Черчиль как-то про это сказал: «Успешные люди идут от одной неудачи к другой с неуменьшающимся энтузиазмом». Мне кажется, что это потому, что они фокусируются на процессе, который ведет их в правильную сторону, а не на желаемом результате.

Когда first-time founder думает о своей компании, продукте, бизнес-модели, делает какие-то прогнозы, то он или она неизбежно визуализирует эту картинку. Вот только проблема, что эта визуализация 100% изменится. Что-то пойдет не так, что-то — а точнее все — не будет работать, в итоге это приведет к несоответствию реальности ожиданиям, к ощущению неудачи.

Опытный фаундер же знает, что если вдруг что-то и будет работать сразу, то это будет просто удача, и может быть даже заподозрит подвох. И даже если спустя 50 попыток product-market fit так и не найдется, то они не бросят и будут дальше итерировать и тестировать, ведь они не «потерпели неудачу 50 раз». Они «теперь знают 50 способов, которые не работают». А это уже конкурентное преимущество.

Поэтому, вместо визуализации каких-то результатов, к которым мы хотим прийти, лучше визуализировать процесс тестов. Поставить себе не «цель в $1M выручки» на продукте, который еще не факт, что кому-то нужен. А цель «найти 50 способов, которые не работают». А если вдруг способ, который работает, найдется раньше — разобраться в чем тут подвох, почему такое произошло и не повториться ли вновь. Не цель «сделать так-то и так-то», а цель «разобраться как это сделать», когда до этого дойдет очередь.





Источник: Instagram Николая Давыдова.