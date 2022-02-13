Тайм-менеджмент и обратная связь — 7 советов от опытных предпринимателей

Виктория Тигипко, предприниматель, основатель венчурного фонда ТА, о мифах на пути к созданию своего стартапа









1. Стартапов и так слишком много





Сегодня в мире существует более 900 тысяч стартапов. И многие люди, глядя на эту цифру и на ее стремительный рост, думают: «Так не может продолжаться, их уже слишком много — для меня места точно не найдется». Но это неправда.

2. Слишком молодой





Не верьте, если вам говорят: «Нет смысла основывать стартап до 25 лет». Зрелость — это не о возрасте, а о том, как вы воспринимаете трудности на своем пути.

3. Слишком неопытный





Если вы считаете, что недостаточно опытны для того, чтобы создать стартап, лучшее, что вы можете сделать — это попробовать. Это поможет вам гораздо быстрее набраться нужного опыта, чем обычная работа.

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Игорь Рыбаков, предприниматель, совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь «Рыбаков Фонд», о том, как успевать больше и жить более эффективно









1. Отчисти свою жизнь





В прямом и переносном смысле. Избавься от вещей, которыми не пользуешься и которые тебе мешают. Рви связи с людьми, которые тянут вниз. Отказывайтесь от неперспективных проектов.

2. Перестань тратить время на действия, которые не приносят результат





Серф в Интернете — это время, потраченное впустую. Откажитесь от какой-то загрузки по работе, которая никак не влияет на результат. В общем, все бесполезные действия удаляйте из своей жизни.

3. Делегируйте всю рутину





Да, знаю, что в самом начале сложно перекладывать свои задачи на других. Кажется, что никто кроме тебя не сделает лучше. Но если ты все будешь делать сам, ты не умножишь жизнь.

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«Тех, кто готов инвестировать — много», — IT-предприниматель Владислав Савченко об ошибках молодых предпринимателей









Боль инвестора №1.

Ежемесячно я просматриваю ~100 предложений по инвестированию и среди них меньше 10% достойны рассмотрения. Почему так?

Информация, которую вы подаете, не структурированная, не четкая и бесполезная. У вас есть меньше 10 минут для презентации своей идеи и использовать их нужно максимально эффективно. Говорить в этот момент нужно о цифрах и аналитике, а не о ваших необоснованных прогнозах.

Например, когда человек пытается продать стартап на OLX почти за два миллиона долларов без бизнес-плана и pitching deck’а.

Так же в комментариях я наткнулся на мнение: никто не хочет делиться ни финансами, ни знаниями. Это заблуждение! В мире достаточно людей, которые захотят вложится и помочь вам, если вы готовы к этому. Но у этих людей нет времени на «просто идею» или полотно неструктурированного текста. Тех, кто готов инвестировать — много, а тех, кто хочет получить эти инвестиции— в х100 больше. Вы должны быть лучше 99%, чтобы выбрали именно вас.

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Открытость, соответствующее окружение и правильные цели — 9 инсайтов от основателя компании «Умная SREDА» Алексея Варламова









Топ-9 выводов за 2021 год:

1. Если хочешь повысить качество жизни, то вливайся в соответствующее окружение. Цели, принципы и решения тех, кто уже имеет нужные тебе результаты — лучший пример.

2. Неважно, сколько ты зарабатываешь — проблемы будут всегда одни и те же. Но если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема.

3. В жизни есть система законов, согласно которым все устроено. То, как я воспринимаю окружающий мир и людей вокруг меня, создает мою индивидуальную реальность. Действенный способ изменить ее — это работать над собственным восприятием, разбираясь в системе жизни. Лучше всего это делать с помощью ментора.

4. Быть с семьей или друзьями означает не просто проводить время, параллельно занимаясь делами или решая проблемы бизнеса. Нужно проживать этот сценарий полностью. Если ты с ребенком, оставь телефон, дела потом. Нужно играть только одну роль в моменте и делать это качественно.

5. Открытость и честность — это то, над чем следует постоянно работать во всех отношениях: как в семье, так и с партнерами и командой. Доверие создается тогда, когда стороны понимают намерения друг друга, а также принципы, согласно которым будут поступать.

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«75% конструктивной критики + 25% похвалы», — Рамиль Мухоряпов о том, как давать обратную связь









В Netflix для всех сотрудников есть специальный вводный курс — как давать обратную связь. Идеальным считается пропорция в 75% конструктивной критики + 25% похвалы.

Это полезно как при общении с близкими, так и с сотрудниками.

Есть четыре ключевые правила критичной обратной связи:

Для критика:

1. Стремись помочь

Критиковать нужно с благими намерениями. Срывать злость на собеседнике, унижать его или преследовать собственные интересы недопустимо. Важно в обратной связи давать пояснение, что даст это изменение, какую принесет пользу.

2. Предлагай конкретные меры

Важно указать, что именно должен изменить адресат. В общем, критикуя — предлагай. А не просто жалуйся в небеса.

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Динара Руслан о том, как планировать время и заниматься тремя бизнес-проектами одновременно









Часто спрашивают, как управлять несколькими проектами и компаниями одновременно. Я пользуюсь несколькими инструментами:

1. Всегда записываю все задачи. Записываю не просто где-то на бумаге, а на электронном носителе в смартфоне. Я использую Slack.

2. Важные задачи перевожу в Google-календарь и сразу даю себе дату и время, чтобы их выполнить.

3. Все встречи тоже заношу в Google-календарь и указываю формат: онлайн или оффлайн, а также место.

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Сиддик Хан, член YPO Kazakhstan , о книгах, которые помогут в начале карьеры или на старте бизнеса





«От хорошего к великому», Джим Коллинз





Как превратить среднюю компанию в великую?

На этот вопрос отвечает бестселлер «От хорошего к великому». В нем Джим Коллинз пишет о результатах своего шестилетнего исследования, в котором компании, совершившие прорыв, сравнивались с теми, кому это не удалось.

У всех великих компаний обнаружились схожие элементы успеха, а именно: дисциплинированные люди, дисциплинированное мышление, дисциплинированные действия и эффект маховика.

Книга будет интересна собственникам бизнеса, директорам компаний, директорам по развитию, консультантам и студентам, обучающимся по специальности «менеджмент».

«Стратегия голубого океана», Чан Ким





Авторы этой книги проанализировали 150 стратегических ходов, совершенных на протяжении более чем 100 лет в 30 отраслях промышленности. Они сделали вывод о том, что успех достигается не в соревновании, а благодаря созданию «голубых океанов» — рынков, где нет конкуренции, зато есть новый спрос и возможности для устойчивого развития и наращивания прибыли.

Эта книга написана для того, чтобы побудить компании вырваться из алого океана конкуренции, создав незанятую рыночную нишу, где конкурентов можно не бояться.

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