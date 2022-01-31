Динара Руслан о том, как планировать время и заниматься тремя бизнес-проектами одновременно

Динара Руслан, город — Бишкек, предприниматель





Часто спрашивают, как управлять несколькими проектами и компаниями одновременно.

На данный момент я работаю над несколькими проектами:

— Codify LMS, где я занимаю роль CEO и управляющего директора. Моя ответственность — выход на глобальный рынок, акселерации, инвестиции, стратегия, операционная деятельность, финансовые и юридические вопросы

— Codify Academy Codify Lab — в этом проекте я вышла из операционной деятельности. В компании в основном занимаюсь инвестициями, стратегией и масштабированием

— Codify lab — это IT-компания, которая занимается разработкой IT-продуктов для международных компаний из Австралии, Сингапура и Европы. Здесь я занимаюсь отбором проектов, продуктовыми консультациями и контролем качества наших продуктов.

Чтобы управлять всеми этими проектами, пользуюсь несколькими инструментами:

1. Всегда записываю все задачи. Записываю не просто где-то на бумаге, а на электронном носителе в смартфоне. Я использую Slack.

2. Важные задачи перевожу в Google-календарь и сразу даю себе дату и время, чтобы их выполнить.

3. Все встречи тоже заношу в Google-календарь и указываю формат: онлайн или оффлайн, а также место.

4. Повторяющиеся действия сразу указываю в календаре как Reoccurring meeting. Например, по понедельникам Weekly meetings Academy в 13:00, по пятницам Weekly meeting с Codify LMS в 10:00. Каждое утро в 10:00 Daily sync с командой Codify LMS.

5. Все мои встречи в Google-календаре делю по цветам. Личные встречи и задачи — желтым, важные встречи оффлайн — красным, обычные — зеленым, те, которые можно пропустить — синим.

6. Четко делю день и неделю. На первую половину и вторую у меня до обеда всегда задачи Codify LMS, после обеда Codify Academy и Codify lab. По вечерам — консультации и менторство.

7. Когда все задачи в календаре, они имеют дату и время начала и конца. Поэтому задача не будет висеть просто.

8. Когда совсем нет желания работать, читаю полезные статьи про Digital marketing, PM и психологии.

9. Если трижды отложила встречу или задачу, убираю с To do, так как скорее всего уже не сделаю.

10. Все задачи делю на Важные/Срочные, потом Важные, потом Срочные. Неважные/Несрочные не делаю совсем и надеюсь, что они сами отвалятся.

11. Переговоры и встречи ставлю на ланч, чтобы параллельно покушать.

12. Общественной деятельностью занимаюсь только по выходным. Чтобы будни посвящать своим проектам. Чаще всего все мероприятия ставлю на субботу.

13. Иногда беру выходные чтобы просто ничего не делать. Поездки за город, лыжи, прогулки — все интересные идеи приходят на горнолыжной базе или на прогулке.





Источник: Facebook Динары Руслан