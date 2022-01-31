Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/545/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/545bb5d694a69bb290ee8705457d8c2a.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
dinara-ruslan-o-tom-kak-planirovat-vremya-i-zanimat-sya-tremya-biznes-proektami-odnovremenno
Динара Руслан о том, как планировать время и заниматься тремя бизнес-проектами одновременно
126
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 11:53

Динара Руслан о том, как планировать время и заниматься тремя бизнес-проектами одновременно

Динара Руслан, город — Бишкек, предприниматель

245430090_4574037042660686_1649230263577383894_n.jpg

Часто спрашивают, как управлять несколькими проектами и компаниями одновременно.

На данный момент я работаю над несколькими проектами:

— Codify LMS, где я занимаю роль CEO и управляющего директора. Моя ответственность — выход на глобальный рынок, акселерации, инвестиции, стратегия, операционная деятельность, финансовые и юридические вопросы

— Codify Academy Codify Lab — в этом проекте я вышла из операционной деятельности. В компании в основном занимаюсь инвестициями, стратегией и масштабированием

— Codify lab — это IT-компания, которая занимается разработкой IT-продуктов для международных компаний из Австралии, Сингапура и Европы. Здесь я занимаюсь отбором проектов, продуктовыми консультациями и контролем качества наших продуктов.

Чтобы управлять всеми этими проектами, пользуюсь несколькими инструментами:

1. Всегда записываю все задачи. Записываю не просто где-то на бумаге, а на электронном носителе в смартфоне. Я использую Slack.

2. Важные задачи перевожу в Google-календарь и сразу даю себе дату и время, чтобы их выполнить.

3. Все встречи тоже заношу в Google-календарь и указываю формат: онлайн или оффлайн, а также место.

4. Повторяющиеся действия сразу указываю в календаре как Reoccurring meeting. Например, по понедельникам Weekly meetings Academy в 13:00, по пятницам Weekly meeting с Codify LMS в 10:00. Каждое утро в 10:00 Daily sync с командой Codify LMS.

5. Все мои встречи в Google-календаре делю по цветам. Личные встречи и задачи — желтым, важные встречи оффлайн — красным, обычные — зеленым, те, которые можно пропустить — синим.

6. Четко делю день и неделю. На первую половину и вторую у меня до обеда всегда задачи Codify LMS, после обеда Codify Academy и Codify lab. По вечерам — консультации и менторство.

7. Когда все задачи в календаре, они имеют дату и время начала и конца. Поэтому задача не будет висеть просто.

8. Когда совсем нет желания работать, читаю полезные статьи про Digital marketing, PM и психологии.

9. Если трижды отложила встречу или задачу, убираю с To do, так как скорее всего уже не сделаю.

10. Все задачи делю на Важные/Срочные, потом Важные, потом Срочные. Неважные/Несрочные не делаю совсем и надеюсь, что они сами отвалятся.

11. Переговоры и встречи ставлю на ланч, чтобы параллельно покушать.

12. Общественной деятельностью занимаюсь только по выходным. Чтобы будни посвящать своим проектам. Чаще всего все мероприятия ставлю на субботу.

13. Иногда беру выходные чтобы просто ничего не делать. Поездки за город, лыжи, прогулки — все интересные идеи приходят на горнолыжной базе или на прогулке.


Источник: Facebook Динары Руслан

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #кыргызстан #таймменеджмент #рекомендации
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как найти инвестора из Кремниевой долины на AngelList
1858
Halyk Bank и Sulpak запустили онлайн-сервис покупок в рассрочку до 24 месяцев
5234
Ресторанный бизнес в Центральной Азии: 15 реальных историй успешных предпринимателей
11570