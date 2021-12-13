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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Тех, кто готов инвестировать — много», — Владислав Савченко об ошибках молодых предпринимателей
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Сегодня в 11:30

«Тех, кто готов инвестировать — много», — Владислав Савченко об ошибках молодых предпринимателей

Владислав Савченко, IT-предприниматель

vladyslav_savchenko

Боль инвестора №1.

Ежемесячно я просматриваю ~100 предложений по инвестированию и среди них меньше 10% достойны рассмотрения. Почему так?

Информация, которую вы подаете, не структурированная, не четкая и бесполезная. У вас есть меньше 10 минут для презентации своей идеи и использовать их нужно максимально эффективно. Говорить в этот момент нужно о цифрах и аналитике, а не о ваших необоснованных прогнозах.

Например, когда человек пытается продать стартап на OLX почти за два миллиона долларов без бизнес-плана и pitching deck’а.

Так же в комментариях я наткнулся на мнение: никто не хочет делиться ни финансами, ни знаниями. Это заблуждение! В мире достаточно людей, которые захотят вложится и помочь вам, если вы готовы к этому. Но у этих людей нет времени на «просто идею» или полотно неструктурированного текста. Тех, кто готов инвестировать — много, а тех, кто хочет получить эти инвестиции— в х100 больше. Вы должны быть лучше 99%, чтобы выбрали именно вас.

Не так давно в Киеве проходил Visa Elevator Pitch Day, где участники в лифте за 60 секунд продавали свою идею, а лучшие получали инвестиции. По его результатам, вместо трех призовых мест выбрали пять и еще несколько проектов получили инвестирование напрямую от судьей. Остальные — кучу новых клиентов. Они круто подготовились и рационально использовали время инвестора. Не нужно гадать на картах таро — изучайте, анализируйте, считайте и тестируйте.

Для упрощения первого этапа презентации я подготовил небольшой тест, пройдя который вы можете проверить свою готовность и составить релевантную презентацию. Это в разы увеличит вероятность ответа на ваше сообщение, а мне поможет оперативно обрабатывать ваши предложения.

бизнес стартап

Источник: Instagram Владислава Савченко

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#стартап #бизнес #предприниматель #инвестиции #инвестор
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