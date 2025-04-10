Что нужно знать о PR в 2025 году: как строить личный бренд и доносить месседжи компании

Улпан Рамазанова и Диляра Даулет поделились главными трендами в построении личного бренда и выстраивания коммуникации компаний в 2025 году. Кратко о том, на что стоит обратить внимание, а что пора оставить в прошлом.





Улпан Рамазанова, PR-специалист, редактор, @uraganroxy

О стратегии личного бренда

Личный бренд — это публичный образ человека, и к счастью эксперт может им управлять. Личный бренд приносит крепкое коммьюнити, четкое представление о вас у клиента и самую главную ценность в диджитальном мире — доверие.

Я рекомендую современному эксперту и руководителю не полагаться на плоские образы — и не записывать 100 экспертных Reels в пиджаке.

Лучше строить личный бренд на таких принципах:

— аутентичность — крепкий фундамент для эксперта, чтобы не выгореть и не бросить создание своего личного бренда

— аудит жизни — сложно делать личный бренд, если у вас не закрыты базовые потребности

— крепкая стратегия — у эксперта должен быть понятный путь для достижения целей.

Вот несколько шагов, чтобы построить бренд на века:

1. Глубинно изучить себя.

Пройдите галлап-тест и другие тесты, выпишите свои основные ценности — вам важно понять, кем вы являетесь, а кем только кажетесь.

Аутентичность важна для эксперта, так как проявление и работа с личным брендом требуют больших эмоциональных ресурсов. Аутентичность поможет вам тратить меньше сил, так как вы сможете оставаться самим собой. Не изобретайте другую личность, просто причешите уже имеющуюся.

2. Построить стратегию на ближайший год/три года/пять лет.

Рекомендую в стратегию поместить точку старта, цель, миссию, ценности, позиционирование, tone of voice, аудиторию, задачи, сроки. Стратегия поможет вам не распыляться, а точно знать кто, как и к какому времени идет.

3. Стройте коммьюнити.

Офлайн-энергия — новая роскошь, общайтесь с людьми, делитесь своей жизнью, помогайте решать проблемы и проходить кризисы, вдохновляйте и встречайтесь. Завтра коммьюнити будет помогать вам вдохновляться и проходить кризисы. И завтра ваши единомышленники первыми поддержат ваши продукты и будут защищать ваше имя.

4. Будьте полиматом.

Узнавайте, как работают социальные сети. Помимо вашей экспертности пройдите курс по мобилографии, продажам, актерскому и ораторскому мастерству, читайте книги и делитесь знаниями. Экспертов в вашей сфере достаточно, но заметны становятся те, кто понял и раскрыл свой Х-фактор.

5. Начните с чистого листа.

Чтобы личный бренд был крепким, убедитесь, что ваша репутация чиста. Выплатите долги, попросите прощения у тех, кого обидели, признайте ошибки и расскажите о них публично. Уязвимость и искренность рождают сопереживание и уважение.

6. Делитесь страстью.

Личный бренд в сумме — это когда эксперт так страстно рассказывает о чем-то, что невозможно не увлечься. И тогда плевать, какие шрифты, какие наряды. Если ваши глаза горят — это лучшие софиты для вашего личного бренда.

Диляра Даулет, PR-стратег, консультант по интегрированным корпоративным коммуникациям, основатель агентства Creative Minds Media, @creative_minds_only

PR-специалисты в 2025 году

Запуск ИИ стал точкой невозврата. Сегодня три из четырех PR-специалистов используют искусственный интеллект в работе, а некоторые компании и вовсе заменили сотрудников в сфере контент-мейкинга виртуальным ассистентом. Например, в 2023 году китайское рекламное агентство BlueFocus решило отказаться от услуг внештатных копирайтеров и графических дизайнеров, заменив их генеративными моделями ИИ, такими как ChatGPT.

Это значит, что роль PR-специалиста изменилась, и пиарщик в классическом понимании уже не так востребован на рынке, как специалист по интегрированным коммуникациям, который способен поддерживать единое послание во всех каналах и, используя в том числе инструменты маркетинга, повышать целостность бренда.

Такие бренды, как Coca Cola, Nike, «I'm в Казахстане», Kaspi.kz, Freedom, InDrive используют интегрированный подход. На всех уровнях и площадках человек слышит один и тот же голос, одно и то же послание и считывает ценности бренда.

Как доносить до публики информацию о своей компании

В интегрированных коммуникациях важна глубина месседжа и разнообразный подход к достижению цели. Важно не растерять этот самый месседж в попытках донести его до аудитории на разных площадках. На примере кейса Honor можно увидеть, как маркетинг и PR работают в плотной связке и стратегически подходят к освещению новых моделей смартфонов. При этом, везде, где вы видите, слышите и держите в руках новинки, вы считываете одно и то же: «Круто, по-настоящему круто». Это считывается с посылов инфлюенсеров, которые топят телефон в воде, а он продолжает работать, с собственных аккаунтов бренда в социальных сетях, где они устраивают показательные краш-тесты, с новостных порталов и даже региональных газет, в которых можно прочесть характеристики девайса. Бренд поддерживает оффлайн-мероприятия, вкладывается в наружную рекламу, пиарщики собирают пресс-мероприятия — и все это работает на одну цель и одно ключевое сообщение.

Учитесь коммуницировать без посредников

Еще один важный тренд 2025 года — прямые коммуникации — когда бренд отказывается от посредников и стремится самостоятельно выстраивать коммуникацию с аудиторией, делая ставку на открытость и честность. Одним из таких примеров можно назвать Aviasales, которые заходят в посты пользователей социальных сетей и оставляют личные послания, вступают в шуточные дискуссии с подписчиками и не боятся «байтов», когда начинают троллить другие бренды или персоналии. И даже в традиционных медиа бренд обходится без посредников — команда сама создала собственный онлайн-журнал о путешествиях Demalys, где пишет о том, что пользователям Aviasales интереснее всего.

Если раньше бренды мимикрировали под Aviasales, 1fit с их подходом к дерзкому открытому диалогу с аудиторией, то теперь предприниматели стали более основательно и смело подходить к построению общения со своими покупателями в прямых коммуникациях. Например, бренд Serebroff явно расширил возрастную категорию своей аудитории, запустив видеоролики, где модель с неординарной формой ушей рассказывает о том, что компания — один из крупнейших брендов ювелирных украшений в Казахстане. Сама модель стала известной в Instagram, TikTok и представляет другие крупные бренды. Руководитель компании в интервью рассказывает, что современные тенденции встраиваются в консервативный бизнес и что компания не боится экспериментировать.

Еще один кейс

Glovo в Казахстане создает собственный Telegram-канал с аналитикой рынка цифровых платформ. Аналитику используют журналисты в своих материалах, финансовые обозреватели и спикеры в своих выступлениях на форумах.

Далее социальные ролики бренда, где они демонстрируют благотворительные акции, а также делятся сторителлингом курьеров на своей странице в Instagram.

Генеральный менеджер компании Айканыш Сапаралиева делится моментами из жизни команды в Instagram, закулисье которой также можно посмотреть на странице Life at Glovo.