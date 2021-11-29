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«Даже если стартап потерпит неудачу, это будет полезно», — Виктория Тигипко о страхах стартаперов
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Сегодня в 11:45

«Даже если стартап потерпит неудачу, это будет полезно», — Виктория Тигипко о страхах стартаперов

Виктория Тигипко, предприниматель, основатель венчурного фонда TA

viktoriya_tigipko

9 из 10 стартапов терпят неудачу.

А тем фаундерам, чей стартап выживает, приходится вкладывать в свое детище много энергии и времени. Вовсе не удивительно, что мало кто хочет становиться фаундером.

Но несмотря на трудности, основание стартапа приносит много преимуществ — огромный опыт, множество полезных связей, быстрое обучение, а иногда и огромный успех и деньги. И большинство предпринимателей, особенно серийных, скажут вам, что даже если ваш стартап не выстрелит, сам опыт однозначно того стоит.

В этом посте развеиваю самые распространенные мифы на пути к созданию своего стартапа.

1. Стартапов и так слишком много


Сегодня в мире существует более 900 тысяч стартапов. И многие люди, глядя на эту цифру и на ее стремительный рост, думают: «Так не может продолжаться, их уже слишком много — для меня места точно не найдется». Но это неправда.

2. Слишком молодой


Не верьте, если вам говорят: «Нет смысла основывать стартап до 25 лет». Зрелость — это не о возрасте, а о том, как вы воспринимаете трудности на своем пути.

3. Слишком неопытный


Если вы считаете, что недостаточно опытны для того, чтобы создать стартап, лучшее, что вы можете сделать — это попробовать. Это поможет вам гораздо быстрее набраться нужного опыта, чем обычная работа.

4. Недостаточно умный


Исключительный интеллект и опыт важны для запуска deeptech-стартапов, но гораздо важнее иметь обширные связи и уметь продавать.

5. Неопределенность


Да, если вы пойдете работать в Microsoft, вы сможете довольно точно предсказать следующие несколько лет вашей жизни. А запуск стартапа — это сплошная неопределенность.

Но именно неопределенность приносит самый ценный опыт. Даже если ваш стартап потерпит неудачу, это будет как минимум полезно и интересно. Нуа если выстрелит — можно неплохо разбогатеть.

Источник: Instagram Виктории Тигипко

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