Игорь Рыбаков о том, как успевать больше и жить более эффективно

Игорь Рыбаков, предприниматель, совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь «Рыбаков Фонд»





Как умножить жизнь на два?

Многие жалуются, что им не хватает времени в сутках. Говорят, что 24 часа — это слишком мало, чтобы успеть все. Может быть, конечно, 24 часа и недостаточно, но запомните — 24 часа и у вас, и у конкурента, и у соседа по подъезду. То есть мы все в равных условиях, вопрос лишь в том, как ты будешь распоряжаться своим временем. Что делать, чтобы успевать больше?

1. Отчисти свою жизнь.





В прямом и переносном смысле. Избавься от вещей, которыми не пользуешься и которые тебе мешают. Рви связи с людьми, которые тянут вниз. Отказывайтесь от неперспективных проектов.

2. Перестань тратить время на действия, которые не приносят результат.





Серф в Интернете — это время, потраченное впустую. Откажитесь от какой-то загрузки по работе, которая никак не влияет на результат. В общем, все бесполезные действия удаляйте из своей жизни.

3. Делегируйте всю рутину.





Да, знаю, что в самом начале сложно перекладывать свои задачи на других. Кажется, что никто кроме тебя не сделает лучше. Но если ты все будешь делать сам, ты не умножишь жизнь.

4. Начни создавать свою команду.





Пусть сначала это будет один-два человека. Потом коллектив будет расти и совершенствоваться. Напомню, большие замыслы делаются только с использованием ресурса других.

5. Дальше следует строить систему.





Это означает, что нужно внедрять технологии, автоматизировать процессы, превращая ваш бизнес в машину, которая дает минимум сбоев.





Источник: Instagram Игоря Рыбакова.