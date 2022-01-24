«75% конструктивной критики + 25% похвалы», — Рамиль Мухоряпов о том, как давать обратную связь

Рамиль Мухоряпов, предприниматель





Нам всем нужно учиться правильно давать и принимать обратную связь. Это навык — нужно его обретать, хоть это не быстро и не просто.

В Netflix для всех сотрудников есть специальный вводный курс — как давать обратную связь. Идеальным считается пропорция в 75% конструктивной критики + 25% похвалы.

Это полезно как при общении с близкими, так и с сотрудниками.

Есть четыре ключевые правила критичной обратной связи:

Для критика:





1. Стремись помочь

Критиковать нужно с благими намерениями. Срывать злость на собеседнике, унижать его или преследовать собственные интересы недопустимо. Важно в обратной связи давать пояснение, что даст это изменение, какую принесет пользу.

2. Предлагай конкретные меры

Важно указать, что именно должен изменить адресат. В общем, критикуя — предлагай. А не просто жалуйся в небеса.

Для адресата:





1. Будь благодарен

Трудно давать негативную обратную связь. Будь благодарен человеку, что он не молчит, а делится своими наблюдениями. Нужно справиться с естественной реакцией психики сразу оправдываться или обвинять в ответ. Возьмите паузу, обдумайте слова вашего критика.

2. Прими или отклони

Замечания необходимо внимательно выслушать, обдумать и принять к сведению, но не обязательно принимать их все как руководство к действию. Вежливо и искренне поблагодарите критика. Но следовать ли его советам — только ваше решение, ведь именно вы несете ответственность за результат в рамках ваших полномочий.





Источник: Instagram Рамиля Мухоряпова