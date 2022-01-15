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Открытость, соответствующее окружение и правильные цели — 9 инсайтов от бизнесмена
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Вчера в 14:16

Открытость, соответствующее окружение и правильные цели — 9 инсайтов от бизнесмена

Алексей Варламов, основатель компании «Умная SREDA», @varlamov.eco

varlamov.eco

Топ-9 выводов за 2021 год:

1. Если хочешь повысить качество жизни, то вливайся в соответствующее окружение. Цели, принципы и решения тех, кто уже имеет нужные тебе результаты — лучший пример.

2. Неважно, сколько ты зарабатываешь — проблемы будут всегда одни и те же. Но если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема.

3. В жизни есть система законов, согласно которым все устроено. То, как я воспринимаю окружающий мир и людей вокруг меня, создает мою индивидуальную реальность. Действенный способ изменить ее — это работать над собственным восприятием, разбираясь в системе жизни. Лучше всего это делать с помощью ментора.

4. Быть с семьей или друзьями означает не просто проводить время, параллельно занимаясь делами или решая проблемы бизнеса. Нужно проживать этот сценарий полностью. Если ты с ребенком, оставь телефон, дела потом. Нужно играть только одну роль в моменте и делать это качественно.

5. Открытость и честность — это то, над чем следует постоянно работать во всех отношениях: как в семье, так и с партнерами и командой. Доверие создается тогда, когда стороны понимают намерения друг друга, а также принципы, согласно которым будут поступать.

6. Не стоит брать в партнеры в бизнесе человека только из-за его экспертности. Смотреть нужно на его ценности и принципы, прежде всего. А также на опыт предыдущих партнеров.

7. Нужно строить собственные отделы маркетинга и продаж и контролировать ключевые показатели ежедневно, если хочешь иметь рост выручки.

8. Запускать новые продукты нужно регулярно, не дожидаясь пока интерес к старым снизится.

9. Когда действия не соответствуют целям, то вместо большого прогресса будет много мелких проблем.


Источник: Instagram-аккаунт @club.500

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