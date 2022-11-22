Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
skol-ko-deneg-ponadobitsya-dlya-zhizni-v-central-noy-azii-turcii-yuzhnoy-koree-i-ssha-sravnivaem-ceny-na-uslugi
Сколько денег понадобится для жизни в Центральной Азии, Турции, Южной Корее и США: сравниваем цены на услуги
330
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

20.11.2022

Сколько денег понадобится для жизни в Центральной Азии, Турции, Южной Корее и США: сравниваем цены на услуги

Сравнили, сколько стоят услуги в разных странах мира: от медицины от покупки квартиры.


Что такое виниры, зачем их устанавливать и сколько это стоит в разных странах

Виниры — это специальные накладки на зубы, которые закрывают переднюю поверхность и позволяют исправить нарушения формы или цвета. Собрали информацию о ценах на их установку в крупных городах разных стран.

Алматы


Средняя стоимость: от 90 000 до 240 000 тенге — 207-550 $.

Астана

Средняя стоимость: от 70 000 до 135 000 тенге — 160-310 $.

caroline-lm--m-4tYmtLlI-unsplash.jpg

Ташкент


Средняя стоимость: от 3 500 000 до 3 800 000 сум — 315-342 $.

Бишкек


Средняя стоимость: от 19 000 до 23 000 сумов — 240-290 $.

Стамбул


Средняя стоимость: от 160 $ до 390 $

Подробнее по ссылке.

Сколько стоит квартира в разных городах мира: от Астаны до Нью-Йорка

Делимся интересной информацией, сколько стоит квадратный метр жилья в городах разных стран всего мира.

Алматы


Средняя стоимость квартиры: 20 000 000 тенге — 42 286 $

dmitriy-panchenko-FTCKM1QBVaM-unsplash.jpg

Астана


Средняя стоимость квартиры: 15 000 000 тенге — 31 714 $

Бишкек


Средняя стоимость квартиры: 2 430 000 сом — 29 402 $

Ташкент


Средняя стоимость квартиры: 217 645 650 сум — 19 962 $

Тбилиси


Средняя стоимость квартиры: 104 000 лари — 35 374 $

Подробнее по ссылке.

Сколько стоит восстановить зрение в разных городах мира: от Алматы до Стамбула

Ежедневно в мире проходят тысячи операций по восстановлению зрения. Решили узнать, сколько стоит такая услуга в городах по всему миру.

Алматы


Средняя стоимость: от 180 000 до 799 000 тенге — 380-1680 $

Астана


Средняя стоимость: от 220 000 до 800 000 — 463-1690 $

nrd-aMmDIsdnUro-unsplash.jpg

Бишкек


Средняя стоимость: от 40 000 до 84 000 сумов — 482-1012 $

Ташкент


Средняя стоимость: от 4 800 000 до 14 000 000 сум — 442-1300 $

Стамбул


Средняя стоимость: от 1300 $ до 2440 $

Подробнее по ссылке.

Сколько стоит арендовать машину в Казахстане, Грузии или США

Продолжаем сравнивать цены на услуги в городах разных стран. Сегодня делимся информацией о том, за сколько можно арендовать автомобиль.

Астана


Средняя стоимость за день: 40 000 тенге — 84$

Алматы


Средняя стоимость за день: 55 000 тенге — 115$

Бишкек


Средняя стоимость за день: 125$

obi-pixel6propix-aZKJEvydrNM-unsplash.jpg

Тбилиси


Средняя стоимость за день: 152$

Стамбул


Средняя стоимость за день: 155 $

Сеул


Средняя стоимость за день: 83$

Подробнее по ссылке.

Чекап. Сколько стоит проверить здоровье в Казахстане, Грузии или Южной Корее

Продолжаем знакомить вас с ценами на услуги в странах мира. Сегодня рассказываем о том, сколько стоит пройти полное обследование в медицинских учреждениях разных городов.

Алматы


Средняя стоимость: 131 800 тенге — 281$

Астана


Средняя стоимость: 195 500 тенге — 417$

national-cancer-institute-2g9uIMeVKvk-unsplash.jpg

Бишкек


Средняя стоимость: 11 105 сом — 133$

Тбилиси


Средняя стоимость: 1250 лари — 452$

Сеул


Средняя стоимость: 1548$

Подробнее по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #сколькостоит #деньги #финансы #цены
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ В ЛЕНТЕ INSTAGRAM АСТАНЧАН
6651
Истории «Понаехавших». Фотограф с инженерным образованием из России о переезде в Аста...
6544
О ЧЕМ ГОВОРЯТ КАЗАХСТАНСКИЕ МУЖЧИНЫ
5871
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.