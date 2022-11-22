Сколько денег понадобится для жизни в Центральной Азии, Турции, Южной Корее и США: сравниваем цены на услуги

Сравнили, сколько стоят услуги в разных странах мира: от медицины от покупки квартиры.





Что такое виниры, зачем их устанавливать и сколько это стоит в разных странах

Виниры — это специальные накладки на зубы, которые закрывают переднюю поверхность и позволяют исправить нарушения формы или цвета. Собрали информацию о ценах на их установку в крупных городах разных стран.

Алматы





Средняя стоимость: от 90 000 до 240 000 тенге — 207-550 $.

Астана

Средняя стоимость: от 70 000 до 135 000 тенге — 160-310 $.





Ташкент





Средняя стоимость: от 3 500 000 до 3 800 000 сум — 315-342 $.

Бишкек





Средняя стоимость: от 19 000 до 23 000 сумов — 240-290 $.

Стамбул





Средняя стоимость: от 160 $ до 390 $

Подробнее по ссылке.

Сколько стоит квартира в разных городах мира: от Астаны до Нью-Йорка

Делимся интересной информацией, сколько стоит квадратный метр жилья в городах разных стран всего мира.

Алматы





Средняя стоимость квартиры: 20 000 000 тенге — 42 286 $





Астана





Средняя стоимость квартиры: 15 000 000 тенге — 31 714 $

Бишкек





Средняя стоимость квартиры: 2 430 000 сом — 29 402 $

Ташкент





Средняя стоимость квартиры: 217 645 650 сум — 19 962 $

Тбилиси





Средняя стоимость квартиры: 104 000 лари — 35 374 $

Подробнее по ссылке.

Сколько стоит восстановить зрение в разных городах мира: от Алматы до Стамбула

Ежедневно в мире проходят тысячи операций по восстановлению зрения. Решили узнать, сколько стоит такая услуга в городах по всему миру.

Алматы





Средняя стоимость: от 180 000 до 799 000 тенге — 380-1680 $

Астана





Средняя стоимость: от 220 000 до 800 000 — 463-1690 $





Бишкек





Средняя стоимость: от 40 000 до 84 000 сумов — 482-1012 $

Ташкент





Средняя стоимость: от 4 800 000 до 14 000 000 сум — 442-1300 $

Стамбул





Средняя стоимость: от 1300 $ до 2440 $

Подробнее по ссылке.

Сколько стоит арендовать машину в Казахстане, Грузии или США

Продолжаем сравнивать цены на услуги в городах разных стран. Сегодня делимся информацией о том, за сколько можно арендовать автомобиль.

Астана





Средняя стоимость за день: 40 000 тенге — 84$

Алматы





Средняя стоимость за день: 55 000 тенге — 115$

Бишкек





Средняя стоимость за день: 125$





Тбилиси





Средняя стоимость за день: 152$

Стамбул





Средняя стоимость за день: 155 $

Сеул





Средняя стоимость за день: 83$

Подробнее по ссылке.

Чекап. Сколько стоит проверить здоровье в Казахстане, Грузии или Южной Корее

Продолжаем знакомить вас с ценами на услуги в странах мира. Сегодня рассказываем о том, сколько стоит пройти полное обследование в медицинских учреждениях разных городов.

Алматы





Средняя стоимость: 131 800 тенге — 281$

Астана





Средняя стоимость: 195 500 тенге — 417$





Бишкек





Средняя стоимость: 11 105 сом — 133$

Тбилиси





Средняя стоимость: 1250 лари — 452$

Сеул





Средняя стоимость: 1548$

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