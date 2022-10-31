Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chekap-skol-ko-stoit-proverit-zdorov-e-v-kazahstane-gruzii-ili-yuzhnoy-koree
Чекап. Сколько стоит проверить здоровье в Казахстане, Грузии или Южной Корее
155
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Сегодня в 13:45

Чекап. Сколько стоит проверить здоровье в Казахстане, Грузии или Южной Корее

Продолжаем знакомить вас с ценами на услуги в странах мира. Сегодня рассказываем о том, сколько стоит пройти полное обследование в медицинских учреждениях разных городов.


Алматы


Средняя стоимость: 131 800 тенге — 281$


Medical Park

Многопрофильный медицинский центр Medical Park предлагает несколько пакетов для комплексной проверки состояния организма у мужчин: Standard за 172 000 тенге — 367$ и Premium по 220 000 тенге — 469$. Для женщин учреждение предусматривает три пакета: Light — 94 000 тенге — 200$, Standart — 195 000 тенге — 416$ и Premium — 220 000 тенге.

national-cancer-institute-2g9uIMeVKvk-unsplash.jpg

LS Clinic

Медицинское учреждение проводит обследование организма мужчин и женщин в трех программах: Light, Standard и Complex. Цены начинаются от 43 600 тенге — 93$, максимальная сумма — 167 780 тенге — 358$.

Астана


Средняя стоимость: 195 500 тенге — 417$


Nova Medical Centre

Диагностический центр, предоставляющий медицинские услуги в 11 городах Казахстана. В столице комплексное обследование Check-up Super 10, в которое входит прохождение КТ и МРТ на современном оборудовании, будет стоить 159 000 тенге — 339$.

Городская многопрофильная больница №2

Одно из крупнейших медицинских учреждений Астаны проводит чекапы по 13 разным программам с упором на разные показатели: от кардиологических до неврологических.

Базовый пакет со всеми анализами для женщин здесь будет стоить 232 012 тенге — 495$, для мужчин — 215 864 тенге — 460$.

Бишкек


Средняя стоимость: 11 105 сом — 133$


Human Medical Center

Check-Up в Human Medical Center — это комплексная экспресс-диагностика, в которую входят консультация специалистов и базовый набор лабораторных и инструментальных исследований. Цена услуги с полным набором анализов для мужчин — 11 690 сом — 140$, для женщин — 15 010 сом — 180$.

pexels-thirdman-7659567.jpg

Invitro

В Invitro программа чекапа называется «Ежегодное профилактическое обследование». Срок исполнения услуги — два дня, а цена составляет 7200 сом — 86$.

Ташкент


Средняя стоимость: 1 990 650 сумов — 178$


Medion


Поликлиника Medion предлагает более десяти программ медицинского обследования для мужчин и женщин разных возрастов. Минимальная сумма за базовую проверку здоровья составляет 820 300 сумов — 73$, максимальная — 3 161 600 сумов — 282$.

MDS-Service

Многопрофильная клиника MDS-Service предлагает три вида чекапов: общие, мужские и женские. Для детей обследование организма будет стоить 484 000 сумов — 43$. За эту сумму специалисты проведут девять анализов. Дороже обойдется услуга VIP Man — 2 024 800 сумов — 181$. В нее входят 28 анализов и 8 исследований.

Тбилиси


Средняя стоимость: 1250 лари — 452$

pexels-mart-production-7089329.jpg

Todua Clinic

Цены на профилактическое медицинское обследование здоровья в медицинском центре Todua Clinic для женщин и мужчин начинается от 500 лари — 180$. За эту сумму доступен пакет «Базовый». Самый полный пакет — «Премиум», будет стоить 2000 лари — 723$.

Сеул


Средняя стоимость: 1548$


Asan Medical Center

Asan Medical Center проводит полные медицинские осмотры для более чем 40 000 человек каждый год из разных стран. Цены здесь начинаются от 1289$ и достигают суммы в 2500$ за пакет «Премиум».

Samsung Medical Center

Базовая программа обследования здоровья в международной поликлинике Сеула стоит от 850 000 вон — 597$. Полный пакет обойдется дороже — в 1 400 000 вон — 984$ для мужчин и 1 670 000 вон — 1174$ для женщин.

Лондон


Средняя стоимость: £895 — 1039$


London Private Ultrasound

Медицинская клиника в Лондоне оказывает услуги комплексного чекапа с помощью современного ультразвукового оборудования, по итогам которого пациентами предоставляется полный отчет. Сумма одинакова для мужчин и женщин — £1195 — 1387$.

pexels-tima-miroshnichenko-5407206.jpg

Health Screening Clinic

Полная проверка организма пациентов стоит в лондонской клинике Health Screening Clinic от £595 — 691$ до £795 — 923$. За эту сумму пациент, вместе с результатами анализов получает медицинские рекомендации, назначения и для ведения более здорового образа жизни.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#здоровье #финансы #чекап #стоимость #цены
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ГДЕ В АСТАНЕ МОЖНО ОКУНУТЬСЯ В ПРОРУБЬ
16186
«Истории понаехавших». Светлана Хощевская о том, почему оставила бизнес в Крыму и пер...
12494
Экопроекты Уфы, о которых стоит знать: онлайн-школа для детей и экологические квесты
13703
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.