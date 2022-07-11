Сколько стоит квартира в разных городах мира: от Астаны до Нью-Йорка

Делимся интересной информацией, сколько стоит квадратный метр жилья в городах разных стран всего мира.





Алматы









Средняя стоимость квартиры: 20 000 000 тенге — 42 286 $

В южной столице Казахстана цены на недвижимость разнятся в зависимости от района. К примеру, в Медеуском районе цена за квадратный метр составляет 785 200 тенге — 1660 $, а в Турксибском — 492 700 — 1041 $. Квартира площадью 30 квадратных метров в первом случае будет стоить 23 556 000 тенге — 49 805 $, а во втором — 17 781 000 — 37 594 $.





Астана









Средняя стоимость квартиры: 15 000 000 тенге — 31 714 $

В Астане квартиры немного дешевле. В самом дорогом районе — Есильском, квадратный метр обойдется в 536 700 тенге — 1134 $. За жилую площадь в 30 квадратов придется отдать 16 101 000 тенге — 34 042 $. В Сарыаркинском районе цены начинаются от 416 500 — 880 $, а квартиру такого же размера можно приобрести за 12 495 000 тенге — 26 418 $.

Бишкек









Средняя стоимость квартиры: 2 430 000 сом — 29 402 $

В Бишкеке квадратный метр жилья индивидуального типа обойдется в среднем в 81 000 сом — 980 $. Квартиры площадью от 18 до 52 квадратов будут стоить 1 458 000 — 17 941 $ и 4 212 000 сом — 50 964 $ соответственно.

Ташкент









Средняя стоимость квартиры: 217 645 650 сум — 19 962 $

Цена на жилье в столице Узбекистана также сильно зависит от района. Так, в Юнусабадском районе квадратный метр стоит 10 377 000 сум — 951 $, а в Бектемирском — 5 741 250 — 526 $. Средняя цена по городу составляет 7 254 855 сум — 665 $, квартира в 30 квадратов по такой цене обойдется в 217 645 650 сум — 19 962 $.

Душанбе









Средняя стоимость квартиры: 213 150 сомони — 20 306 $

В районе Исмоила Сомони цена за квадратный метр может доходить до 9500 сомони — 905 $. Жилье площадью 30 квадратов в этом случае обойдется в 285 000 сомони — 27 152 $. В районе Сино квартира такой же площади будет стоить 141 300 сомони — 13 461 $.

Тбилиси









Средняя стоимость квартиры: 104 000 лари — 35 374 $

В столице Грузии стоимость квадратного метра в новостройке района Мтацминда составит 4458 лари — 1516 $. Самое доступное жилье можно найти в районе Самгори — 2482 лари — 844 $. Средняя цена по городу составляет 3 470 лари — 1180 $ или 104 000 лари — 35 374 $ за квартиру в 30 квадратов.

Сеул









Средняя стоимость квартиры: 189 000 $.

В центре столицы Южной Кореи квадратный метр жилой недвижимости стоит 9000 $, в отдаленных районах Сеула — от 3600 $. Квартира в 30 квадратов обойдется в сумму от 108 000 $ до 270 000 $.

Нью-Йорк





Средняя стоимость квартиры: 326 160 $.

Один квадратный метр жилья в Нью-Йорке обойдется в сумму от 10 147 $ до 11 597 $. Средняя стоимость квартиры в 30 квадратов — 326 160 $.





Цифры указаны по курсу обмена на 11.07.2022.



Источники: krisha.kz, sputnik.kg, spot.uz, asiaplustj.info, sputnik-georgia.ru, vtoroipasport.com, arkadia.com