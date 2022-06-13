Что такое виниры, зачем их устанавливать и сколько это стоит в разных странах

Виниры — это специальные накладки на зубы, которые закрывают переднюю поверхность и позволяют исправить нарушения формы или цвета. Собрали информацию о ценах на их установку в крупных городах разных стран.





Алматы





Средняя стоимость: от 90 000 до 240 000 тенге — 207-550 $.

Работа стоматологической клиники Dent-Lux началась в Алматы в 1997 году. За это время компания завоевала доверие среди клиентов качественными услугами и квалифицированными работниками. Стоимость изготовления и установки одного винира здесь составит 90 420 тенге — 205 $.

Клиника, которая оказывает все виды стоматологических услуг: эстетические, хирургические, ортопедические, терапевтические. Устанавливают здесь и виниры: 100 000 тенге или 227 $ на один зуб.

Стоматологическая клиника, которая использует в работе передовые технологии. Специалисты с большим опытом оказывают почти все виды услуг. В Dental Practice Aesthetic Centre ставят два вида виниров:

— E-MAX — современная инновационная разработка стоимостью в 150 000 тенге — 341 $

— керамические виниры на рефракторе — тонкие накладки, которые клеят специальным составом. Они обойдутся в 240 000 тенге — 546 $ за один зуб.





Астана





Средняя стоимость: от 70 000 до 135 000 тенге — 160-310 $.

Astana Dent

Компания работает на рынке Казахстана уже более восьми лет. За это время ее клиентами стали более 16 000 человек. Специалисты предоставляют разные стоматологические услуги: от имплантации до протезирования. В Astana Dent устанавливаются виниры EMAX. Стоимость: 115 000 тенге — 261 $.

Doctor Dent

Сеть стоматологических клиник, в которой работают 38 врачей-профессионалов с многолетним опытом. Здесь устанавливают два вида винир: стандартные по цене в 70 000 тенге — 159 $ и EMAX, они обойдутся в 80 000 тенге — 182 $.

Стоматологическая клиника с международной командой врачей-специалистов и современным технологическим оборудованием. Здесь оказывают разные виды услуг ортопедической стоматологии. Виниры EMAX можно установить за 135 000 тенге — 307 $. Также можно провести установку люминаров за 380 000 тенге — 864 $. Их главное отличие — минимальная толщина пластины, которая предотвращает любое повреждение зубов.

Ташкент





Средняя стоимость: от 3 500 000 до 3 800 000 сум — 315-342 $.

Стоматологическая клиника Smalto оказывает услуги по установке керамических виниров. Стоимость зависит от объема работы. Начинаются цены от 3 500 000 сум — 315 $.

Smile Concept

Одна из первых ортодонтических клиник Узбекистана работает на рынке уже более 20 лет. Здесь устанавливают керамические виниры, которые обойдутся в 3 800 000 сум — 342 $ за один зуб.

Клиника полного цикла, созданная в 2004 году, не один раз признавалась лучшей в Узбекистане. Здесь оказываются услуги широкого спектра, в том числе и по установке керамических виниров. Цена: 2 750 000 сум — 248 $.

Бишкек



Средняя стоимость: от 19 000 до 23 000 сумов — 240-290 $.

DentisTree

Стоматологическая клиника, которая работает по новейшим методикам в сфере лечения и протезирования зубов. Изготовление керамических винир занимает здесь семь-десять дней, после чего их фиксируют с помощью специального клея. Такая операция обойдется в сумму около 20 000 сомов — 251 $ за один зуб.





В клинике доступен широкий спектр стоматологических услуг: от имплантологии до эстетической стоматологии. К последней области относятся и виниры. Одна установка здесь стоит 19 000 сомов — 238 $.

Сеть стоматологических клиник, первое учреждение которой открылось в 2008 году. «Профи-Дент» отличают профессионализм сотрудников и использование передовых технологий. Цена установки винир здесь: 23 850 сомов — 300 $.

Стамбул

Средняя стоимость: от 160 $ до 390 $

Dental Bosphorus

Стоматологическая клиника с международным персоналом и специалистами высокого уровня. Виниры в учреждении устанавливаются двух видов: фарфоровые и керамические. Цена начинается от 160 $.





AEG Dental Clinic

Крупный стоматологический центр, который принимает более двух тысяч клиентов в год. По статистике, успешность имплантаций в AEG Dental Clinic превышает 90%. Здесь устанавливают простые и керамические виниры. Цена: от 246 $ до 267 $.

Hospitadent

Первая стоматологическая клиника Hospitadent открылась в 2008 году. Сегодня это крупная сеть с филиалами в других странах. Головное учреждение, однако, остается в Стамбуле. Здесь предлагается пакет по установке: 4700 $ за 12 керамических виниров или около 390 $ за один.

Сеул





Средняя стоимость: от 550 $ до 600 $.

Открытая в 1983 году клиника остается одним из лучших лечебных заведений Сеула. Здесь проводят операции и лечение по всем направлениям. Одно из них — стоматология и установка виниров, цена которых здесь начинается от 586 $.

Клиника, специалисты которой не раз становились победителями международных конкурсов и сертификаций. Одна из популярных услуг в A Plus — установка виниров. Цена начинается от 600 $.





Kuims Seoul Clinic

Международный медицинский центр, основная аудитория которого — иностранцы. Для них есть специальные сервисы вроде бесплатных услуг переводчика или дистанционной консультации. Виниры в Kuims Seoul Clinic обойдутся в цену от 550 $.

Тбилиси





Средняя стоимость: 150 $ до 240 $.

Основатель Spanderashvili Dental Clinic — Георгий Спандерашвили — врач-стоматолог с большим опытом работы. Он один их специалистов, который проводит установку виниров. Цена за один зуб здесь начинается от 150 $.

EliteDent

Стоматологический центр полного цикла. Это означает, что местные специалисты оказывают услуги любой направленности. Из плюсов: современное оборудование, собственная гостиница для клиентов и гибкая система цен. Установка винир здесь обойдется в 220 $. Также есть пакет «Все включено»: по нему 16-20 виниров будут стоить 3500 $.

Kakhaber Kharebava Clinic — партнер немецкой стоматологической клиники Dentsply Sirona. Благодаря сотрудничеству лечебное учреждение оснащено передовыми технологиями, а врачи-специалисты каждый год проходят зарубежные стажировки. Стоимость установки одного керамического винира — 240 $.