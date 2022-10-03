Сколько стоит арендовать машину в Казахстане, Грузии или США

Продолжаем сравнивать цены на услуги в городах разных стран. Сегодня делимся информацией о том, за сколько можно арендовать автомобиль.





Астана





Средняя стоимость за день: 40 000 тенге — 84$





Rent Cars

Сервис посуточной аренды авто без водителя. Можно заказать дополнительные услуги: туристическое снаряжение для похода, детское кресло для маленьких пассажиров, GPS-навигатор и WI-FI роутер.

Наиболее доступный вариант для аренды авто — Chevrolet Cobalt 2020 года стоит 16 000 тенге — 34$ за сутки. Автомобили премиум-класса представлены по цене 60 000-65 000 тенге — 125-136$. Самый дорогой вариант, представленный на сайте — Range Rover Sport Supercharged. Автомобиль обойдется в 200 000 тенге — 419$ за сутки.

Extra Car

Сервис сдает машины четырех марок: Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet. К арендаторам есть требования: стаж вождения от двух лет, возраст от 22 лет, сумма залога — от 30 000 тенге — 63$ в зависимости от автомобиля.

Chevrolet Nexia здесь обойдется в 13 000 тенге — 27$ в сутки, а Toyota Camry 55 — в 30 000 тенге — 63$.

Алматы





Средняя стоимость за день: 55 000 тенге — 115$





Anytime.kz

Сервис позволяет арендовать авто по минутам. Стоимость: от 59 тенге до 79 тенге. Есть и почасовые пакеты, на срок от трех до 24 часов. В них включены бензин, парковка, страховка и мойка.

Базовый пакет на сутки для Volkswagen Polo будет стоить 10 490 тенге — 22$, а для Nissan Qashqai — 18 990 тенге — 40$.

В комплексе с автомобилем идут страховка, сезонная замена шин, консьерж-сервис, техническое обслуживание и помощь на дороге.



Chevrolet Cobalt в Astoria обойдется в 16 000 тенге — 34$ за сутки или в 360 000 тенге — 755$ в месяц. BMW 530 xDrive будет стоить 1 500 000 тенге — 3148$ за 30 дней или 100 000 тенге — 209$ за один.

Бишкек





Средняя стоимость за день: 125$





Autopark

В сервисе представлены автомобили нескольких классов: эконом, бизнес, кроссоверы, внедорожники, премиум, минивэны и даже ретро.

Самым доступным вариантом будет Hyundai Accent — от 30$ в сутки, самым дорогим — Toyota Prada — от 220 $ в сутки.

Toyota Center

Программа автомобилей на прокат от «Тойота Центра». Аренда от одного дня и более, вместе со страховкой. Минимальная цена — от 52$ в день за Toyota Corolla, максимальная — от 120$ за Toyota LC Prado.

Ташкент





Средняя стоимость за день: 1 700 000 сум — 150$





Сервис проката авто с широким выбором: от эконома до премиума. Есть возможность доставить машину в аэропорт.



Стоимость авто начинается от 225 000 сум — 20$. За эту цену можно взять Chevrolet Spark. Дороже всего обойдется Mercedes Benz 222 — 3 200 000 сум — 290$ за 24 часа.

В парке машин сервиса: хетчбек, седан, кроссовер, премиум-автомобили. Самый доступный вариант — Chevrolet Spark. Он стоит 220 000 сум — 19$ за день. Автомобиль элитного класса ŠKODA KODIAQ обойдется в 1 300 000 сум — 118$.



Стамбул





Средняя стоимость за день: 155 $





В автопарке сервиса более 400 машин четырех классов: кроссоверы, люкс, кабриолеты, минивэны. Цены начинаются от 23 € — 22$ — за эту сумму можно взять, например, Fiat Egea, до 267 € — 261$ за Mercedes-Benz C200.



Международная компания, оказывающая услуги проката автомобилей. В Стамбуле сервис предлагает более 20 моделей машин, стоимостью от 25$ до 287$ в день.



Сеул





Средняя стоимость за день: 83$





Lotte Rental

Одна из самых крупных каршеринговых компаний Южной Кореи. Цены здесь сильно разнятся от срока, на который берется автомобиль. Самый дешевый вариант машины, взятый на шесть часов будет стоить 59 000 вон — 40$. Если брать его же на сутки — 105 000 вон — 72$. Максимальная сумма в сервисе — 132 000 вон за 24 часа — 91$.

National Car Rental

Американский холдинг по аренде автомобилей, который работает во многих странах мира. В Сеуле компания предлагает несколько вариантов каршеринговых машин. Цены варьируются от 53$ до 113$ за сутки.

Нью-Йорк

Средняя стоимость за день: 168 $





Getaround

Сервис, который дает возможность не только брать автомобиль в аренду, но и сдавать его. Цены здесь разные, в зависимости от класса и модели машины, колеблются от 48$ до 62$ в сутки.



В каршеринговом сервисе Avis цены зависят от многих факторов, в том числе и районе, в котором совершается сделка. В Midtown, к примеру, доступны несколько вариантов, Economy за 54$ или Luxury 289$.

