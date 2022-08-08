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Сколько стоит восстановить зрение в разных городах мира: от Алматы до Стамбула
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Сегодня в 15:45

Сколько стоит восстановить зрение в разных городах мира: от Алматы до Стамбула

Ежедневно в мире проходят тысячи операций по восстановлению зрения. Решили узнать, сколько стоит такая услуга в городах по всему миру.


Алматы


Средняя стоимость: от 180 000 до 799 000 тенге — 380-1680 $

Oftum


Европейский центр лазерной хирургии глаз предлагает несколько видов операций по восстановлению зрения. Самый доступный метод коррекции — Circle обойдется в 180 000 тенге — 380 $ за оба глаза. Немного дороже стоит лечение с помощью ФРК — фоторефракционной кератэктомии — до 320 000 тенге — 673 $. Самый дорогой вариант — Relex Smile. Он стоит 799 000 тенге — 1680 $.

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Офтальмологический центр Focus

Первичная консультация с диагностикой в центре обойдется в 15 000 тенге — 32 $. Здесь предлагают провести оптическую биометрию — исследование по определению необходимых для операции параметров на единственном в Казахстане аппарате Aladdin.

Стоимость лазерной коррекции зрения методом Femto LASIK начинается от 350 000 тенге — 740 $.

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней

Институт предлагает коррекцию зрения с помощью метода Femto Lasik. Он используется при близорукости до -13.0 диоптрий и дальнозоркости до +4.5 диоптрий. Цена за оба глаза — 300 000 тенге — 630 $.

Астана


Средняя стоимость: от 220 000 до 800 000 — 463-1690 $

Astana Vision

Офтальмологическая клиника проводит операции с помощью нескольких методов коррекции зрения. Восстановление по ФРК обойдется в 220 000 тенге — 463 $ за два глаза. Использование метода Lasik будет стоить от 290 000 тенге — 610 $, а ReLEx SMILE — около 800 000 тенге — 1690 $.

ASTRAMED

Центр восстановления зрения оказывает полный спектр офтальмологических услуг. Среди них — коррекция зрения с использованием методов ФРК и Lasik. В первом случае операция обойдется в 220 000 тенге — 463 $ на оба глаза, во втором — 290 000 — 610 $ при миопии высокой степени.

RB clinic

Клиника микрохирургии глаза и эстетической медицины оказывает все услуги по диагностированию и лечению глазных заболеваний. Восстановление зрения здесь проводят тремя способами:

— RELEX Smile — 750 000 тенге — 1580 $ за оба глаза

— Femto-Lasik — 500 000 тенге — 1050 $ за оба глаза

— ФРК — 250 000 тенге — 525 $ за оба глаза.

Бишкек

Средняя стоимость: от 40 000 до 84 000 сумов — 482-1012 $

Офтальмологический лазерный центр

Хирургами Офтальмологического лазерного центра проведено более 90 000 операций за период с 2017 года. Лазерная коррекция здесь проводится методом Femto Lasik. Цена начинается от 84 000 сомов — 1012 $ на оба глаза.

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Госпиталь микрохирургии глаза профессора А. Исманкулова

Офтальмологический госпиталь предлагает два вида операций по восстановлению зрения. Коррекция с помощью метода ФРК обойдется в 40 000 сомов — 482 $. В случае использования метода Lasik цена составит 57 000 сомов — 687 $.

Ташкент


Средняя стоимость: от 4 800 000 до 14 000 000 сум — 442-1300 $

Saif-Optima

Глазная клиника в Ташкенте предлагает спектр операций по восстановлению зрения. Наиболее доступная коррекция обойдется в 7 000 000 сумов — 645 $ за оба глаза. Самая дорогая — в 14 000 000 сум — 1300 $.

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Crystal

Центр офтальмологии проводит диагностику и лечение пациентов с различными глазными заболеваниями. Лазерная коррекция зрения методом ФРК здесь стоит 6 000 000 сум — 552 $ за два глаза. Немного дороже стоит операция с использованием метода Super Lasik — 7 000 000 сум — 645 $.

Shifo Nur

В многопрофильном медицинском центре цены на коррекцию зрения у каждого специалиста свои. Средняя стоимость операции Lasik — 5 500 000 сум — 505 $, с использованием ФРК — 4 800 000 сум — 442 $.

Стамбул


Средняя стоимость: от 1300 $ до 2440 $

Dunyagoz


Клиника предлагает клиентам услуги медицинского туризма. Большинство операций здесь входят в пакеты, вместе с трансфером из аэропорта, проживанием в отеле и питанием. Такое комплексное предложение с использованием методов Lasik и ФРК будет стоить 1625 $. ReLEx SMILE обойдется в 2440 $.

Veni Vidi Eye

Центр микрохирургии глаза в столице Турции предлагает комплексные услуги. В пакет входят: транспорт между аэропортом, отелем и клиникой, все необходимые тесты и консультации, а также послеоперационное наблюдение. Цены начинаются от 1300 $.

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Memorial Şişli Hastanesi

В клинике работают пять международных специалистов, которые проводят глазные операции. Здесь также предлагают комплексную коррекцию зрения с использованием метода Lasik. Минимальная цена пакета с трансфером и диагностикой — 1600 $.

Тбилиси

Средняя стоимость: 1470 $

Caucasus Medical Centre

Мультипрофильная клиника в центре Тбилиси предлагает полный спектр медицинских услуг. Среди них — коррекция зрения методом Femto Lasik. Цены здесь начинаются от 4000 лари — 1470 $ за операцию на два глаза.

Нью-Йорк

Средняя стоимость: от 2980 $ до 5500 $

Cohen Eye Institute

Глазной институт в Нью-Йорке предлагает клиентам услуги опытных врачей и передовое медицинское оборудование. Цены на коррекцию зрения — от 4500 $ до 5500 $ за оба глаза.

Kelly Vision Center

Центр коррекции зрения Kelly Vision Center проводит операции по восстановлению зрения методом Lasik. Конечную стоимость определяет лечащий врач. Средние цены: 2980 $-4200 $.

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#финансы #стоимость #цены #коррекциязрения #операция
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.