Работа в IT-сфере и развитие своего стартапа: 10 интервью с представителями индустрии технологий

В 2022 сфера технологий в Центральной Азии росла стремительными темпами. Делимся самыми интересными статьями в рубрике за этот год.





Чем занимаются Data-аналитики, сколько они могут зарабатывать и где этому научиться

Исламбек Темірбек, 25 лет, город — Алматы, Data-аналитик в компании Kolesa Group, @i_temirbek





В университете я учился по программе Electrical and Computer Engineering. Она связана с программированием микроконтроллеров и паянием микросхем. В конце третьего курса понял, что в Казахстане тяжело найти практический опыт по специальности, поэтому увлекся кодингом.

В 2019 году попал на летнюю стажировку Method Pro. Там меня заметили и пригласили на позицию Data Scientist в BI Group, где я проработал два года.

Из преимуществ работы Data-аналитиком могу отметить постоянное развитие и обучение, возможность удаленного или гибридного формата работы, хорошую заработную плату. Также в Kolesa Group собралась сильная команда, которая вдохновляет на работу.

При этом Data-аналитик должен отстаивать свое мнение перед менеджерами, которые хотят внедрять новые, порой сложно измеримые идеи. Также не всегда получается объяснить падения метрик в продукте.

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Как стартапу привлечь инвестиции: истории проектов FocusED now и UvU

Бахытжан Жакажанов, 27 лет, город — Астана, Product Manager в ORBI Prime Inc., @bakigramm





После выпуска из Назарбаев Университета я учился в магистратуре University of California, San Diego. Затем два года работал в Big4. За это время понял, что хочу попробовать себя в стартапе.

Больше года работаю в американском проекте ORBI Prime менеджером по продукту FocusED now. Это платформа с виртуальным классом, цель которой — помочь родителям с домашним заданием ребенка и сделать так, чтобы ученики оставались мотивированными благодаря инструментам дистанционного обучения.

В стартапах все неоднозначно. Если в больших корпорациях рабочие процессы уже выстроены и вы двигаетесь по ним из года в год, то в нашей сфере нет ограничений. Есть ребята, которые за год выросли от junior до senior специалистов, хотя обычно это занимает года три.

Мы участвовали в программах ABC Incubation, JAS Ventures, Jana Dunie, Seed Money, Qaz Startup Battle. В общей сложности от участия в подобных конкурсах привлекли 10-15 миллионов тенге. Теперь появился частный инвестор, который вкладывает более 100 000 $.

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Я этичный хакер. Первая девушка в Центральной Азии с международным сертификатом OSCP о своей работе

Екатерина Шевченко, 23 года, город — Алматы, этичный хакер, twitter





Интерес к технологиям у меня с детства, но долгое время я не воспринимала это как возможную деятельность. Пришла к IT довольно поздно — в 11 классе, когда встал вопрос выбора профессии. Я замечала больше новостей, связанных со сферой кибербезопасности. Это меня увлекло, и я изучала различные направления.

В сферу моих обязанностей входит пентест веб-приложений и корпоративной инфраструктуры. Я ищу уязвимости в системах заказчика, затем предоставляю отчет для устранения командой защитников.

Главная цель — найти слабые места, пока их не обнаружил злоумышленник. Также участвую в аудите с применением социальной инженерии — это когда мы работаем напрямую с людьми. Например, я часто пишу фишинговые письма. Они направлены на то, чтобы люди переходили по ссылкам, вводили личную информацию, к которой мы можем получить доступ.

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Soft skills. Какие мягкие навыки нужно развивать для успешной карьеры в IT

Ксения Торопова, 29 лет, город — Алматы, HR-директор Kolesa Group, LinkedIn





IT — это всегда командная работа, ежедневные контакты со многими людьми из разных отделов и компаний. Поэтому нам важны не только технические знания людей, но и личные. Soft skills помогают договариваться, понимать других людей и правильно с ними общаться.

Мы «качаем» soft skills наших ребят на индивидуальных встречах. У каждого сотрудника индивидуальный план развития. В Kolesa Group есть грейдовая система — совокупность определенных hard- и soft skills для построения системы мотивации и роста сотрудников.

Результаты будут лучше, а проекты успешнее, если специалист будет горд и счастлив работать в команде с ребятами, которые близки ему по духу.

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Киберспорт в Центральной Азии: развитие индустрии, турниры, призовые фонды

Бауыржан Садиев, 35 лет, город — Астана, СЕО и основатель киберспортивного стартапа Pinger.pro, facebook , @pinger.kz

Мы занимаемся киберспортивными турнирами, контентом и инфлюенсерами. Начинали как небольшой IT-стартап — онлайн-платформа для проведения турниров.

Pinger.pro — самая крупная киберспортивная организация в Центральной Азии. В нашей команде больше 40 человек. У нас три направления бизнеса, есть казахстанские и международные клиенты.

История казахстанского киберспорта начинается с конца прошлого века. Уже тогда в компьютерных клубах Алматы проводились турниры по StarCraft и другим играм. Когда развитие получил интернет — проводной и мобильный, это привело к созданию большого игрового сообщества, в котором участвовала вся страна, а не только жители крупных городов.

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Что такое IT-виза в Узбекистане, как ее получить и как IT Park помогает в релокации​

Боходир Аюпов, город — Ташкент, заместитель директора IT Park Uzbekistan по международным отношениям​





Я родился в Ташкенте, здесь окончил бакалавриат. По программе президентского фонда «Умид» обучался в магистратуре британского вуза University of Surrey. По приезду в Узбекистан преподавал в Westminster International University in Tashkent, был руководителем общеобразовательного курса.

Затем работал в программе развития ООН — UNDP, на проекте по развитию информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане. Это был мой первый шаг в сферу IT.

Следующим шагом в карьере стала работа в Азиатском банке развития, где я возглавлял проект, связанный с электронным правительством в государственном управлении. Спустя три года я перешел в Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его основной целью было развитие сферы IT в Узбекистане. Еще через некоторое время я присоединился к только что созданному IT Park.

Задача IT Park Uzbekistan — создать комфортные условия для работы технологичных компаний в Узбекистане. Мы меняли законодательство и положения так, чтобы максимально разгрузить резидентов от излишней бюрократии и налогов, дав возможность сконцентрироваться на работе.

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Кибербезопасность. Специалисты о необходимости информационной гигиены и развитии сферы в Казахстане

Лев Шмелев, 22 года, специалист по информационной безопасности, @lev.avolume





В 16 лет друг пригласил меня на обучение в компьютерную академию «Шаг». Там я учился по направлению «разработка», погружался в сферу IT. Во время учебы, кибербезопасность казалась загадочной, неизведанной областью, где крутые специалисты взламывают сайты, проникают туда, куда не могут попасть остальные.

В ЦАРКА я занимаюсь пентестом или penetration test — тестированием на проникновения. Моя обязанность — поиск уязвимостей на сайтах заказчиков и написание отчетов, по которым в дальнейшем идет исправление. Занимаюсь взломом и аудитом беспроводных сетей.

Также провожу нагрузочное тестирование — проверяю, какую нагрузку может выдержать сайт клиента. Крупные бизнес и информационные порталы имеют риск оказаться под DDoS-атакой — когда в один промежуток времени проводится большое количество запросов. Они могут «положить» сайт — довести до отказа в обслуживании пользователя.

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Я — стример. 2 истории о том, как играть в игры и зарабатывать на этом

Алтынгуль Дутбаева, 21 год, город — Павлодар, стример, twitch.tv, @_a1ti





К стримерству я пришла в 2016 году. Тогда уже несколько лет, начиная с первой части, играла в Dota 2, смотрела ролики. Однажды на YouTube заметила популярную стримершу и попробовала тоже заняться этим.

Стримы для меня — хобби. И лишь потом способ заработка. Каждый день зрители ждут трансляции и общения со мной. Во время эфира, уделяю внимание каждому. Помимо игрового контента, мы можем просто поговорить или посоветоваться. Думаю, в этом особенность моих стримов.

Преимуществами стримерства могу назвать популярность, статус медийной личности и заработок.

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«Стартаперы — это смесь упорства и генерации идей», — операционный менеджер Cerebra о том, как начинающему проекту добиться успеха

Бексултан Шаким, 27 лет, операционный менеджер Cerebra, @cerebra.kz





Изначально наша команда работала над тремя проектами параллельно: по диабетической ретинопатии, пульмонологии и инсультам. Время показало, что нужно сфокусироваться на чем-то одном. Тогда приняли решение создать Cerebra — стартап по диагностике инсульта при помощи технологий искусственного интеллекта.

Стартапы — это всегда интересно. Работая в такой сфере, ежедневно развиваешь навыки, изучаешь новые области, о которых до этого даже не знал. Становишься универсальным солдатом, который может сделать все.

Думаю, что сегодня в нашей области преобладают fintech, medtech и IT-продукты. И все же главное в проекте, чтобы он решал насущные проблемы большинства людей. Если он делает это, то всегда будет в тренде.

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Я YouTube-блогер: с чего начать, какое нужно оборудование и как развиваться

Адилет Ногойбаев, 37 лет, город — Бишкек, предприниматель, блогер, @adilet_nogoibaev_





Первый блог на YouTube я открыл в 2006 году, во время учебы в Вене. Будучи студентом, выкладывал короткие видео. По возвращению в Кыргызстан оставил это дело. У нас не было внешнего трафика, и я изучал внутренние платформы.

В 2015 году интернет стал доступным, и я снова открыл для себя YouTube. Смотрел такие каналы, как Wylsacom, «Дневник Хача», «Штат Небраска», Bika Breezy. Вспоминая студенческий опыт, задумался об открытии собственного канала.

После года колебаний оставил работу депутатом Кенеша города Кант и зарегистрировал блог Kyrgyzstan Online. Снимал видео для тех, кто скучает по Кыргызстану, показывал новые места в Бишкеке соотечественникам за границей. Аудитория росла слабо, и я задумался о смене формата. Нанял оператора, создал новый проект: «Мультикультурный Кыргызстан». В рамках проекта ездил в малые города, снимал иностранцев, брал интервью, рассказывал про успешные кейсы. Ролики набирали хорошие просмотры, но подписок все равно было немного.

К тому времени я уже набил руку на проведении интервью и начал приглашать известных людей, записывать наши беседы. Через несколько выпусков заметил качественный рост аудитории.