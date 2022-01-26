Я — стример. 2 истории о том, как играть в игры и зарабатывать на этом

Трансляции на Twitch могут быть не просто увлечением, а полноценной работой. Мы поговорили со стримерами из Казахстана о том, как они пришли к этому занятию и чем привлекают аудиторию.





Алтынгуль Дутбаева, 22 года, город — Павлодар, стример, twitch.tv , @ a1ti

О себе





К стримерству я пришла в 2016 году. Тогда уже несколько лет, начиная с первой части, играла в Dota 2, смотрела ролики. Однажды на YouTube заметила популярную стримершу и попробовала тоже заняться этим.

Сейчас я стримлю каждый день на платформе Twitch, профессионально играю в CS:GO, веду каналы на YouTube и в TikTok. Развиваю как медиа с общим количеством подписчиков в 260 000.

О стримерстве





Стримы для меня — хобби. И лишь потом способ заработка. Каждый день зрители ждут трансляции и общения со мной. Во время эфира, уделяю внимание каждому. Помимо игрового контента, мы можем просто поговорить или посоветоваться. Думаю, в этом особенность моих стримов.

Преимуществами стримерства могу назвать популярность, статус медийной личности и заработок.





Индустрия стриминга сегодня стала активнее, чем раньше. Думаю, это произошло благодаря официальному признанию статуса киберспорта в Казахстане. Даже во время трансляций мне все чаще задают вопросы о том, как начать стримить профессионально.

Советы для начинающих





Для стримерства не обязательно крутое оборудование. Для начала достаточно бюджетного варианта. Позже можно задуматься над приобретением профессиональной камеры и студийного микрофона. Главное — быть интересным для зрителей, завоевать их внимание, сделать так, чтобы они оставались у вас.

Удержать аудиторию сложнее, чем привлечь ее

Удержать аудиторию сложнее, чем привлечь ее. Нужно придумывать креативные плюшки для каждого стрима, уделять внимание каждому фолловеру, найти изюминку, которая станет фишкой канала.

Считаю, что на первом месте должна быть любовь к стримерству и аудитории.

Алдияр Джекешев, 31 год, город — Алматы, стример, twitch.tv , @ aldiyargh

О себе

Я играю всю жизнь, начинал с Dendy и PlayStation. Благодаря играм мы с братом выучили английский язык. Во времена, когда игры еще не локализовывали, сидели с советским англо-русским словарем и переводили все самостоятельно.

К стримерству, пришел в 2017 году. Знал, что существует стримы, даже смотрел их. Работая ведущим на радиостанции, понял, что у меня получается хорошо говорить не по сценарию, а в импровизации. К тому же я лучше работаю один, поэтому стримерство идеально мне подходит — все делаю самостоятельно.

На первом этапе запускал трансляции по два-три часа в день. С 2020 года отбросил все сторонние проекты, плотно занялся каналами на Twitch и YouTube, выпсукаю видео по графику и стримлю по семь-восемь часов в день.

О стримерстве

На трансляциях я играю в две игры: Rainbow Six Siege от Ubisoft и Hunt: Showdown от Crytek. Сначала стримил параллельно на YouTube и Twitch. Теперь разделил площадки. YouTube для видео — снимаю гайды, ролики с обучением, тактиками и советами. Такого контента по игре в русскоязычном сегменте больше никто не делает. Это привлекает аудиторию перейти на стрим. Twitch же только для трансляций. Здесь получше качество, больше плюшек и вариантов взаимодействия со зрителями.





Стриминговая сфера развивается по всей Центральной Азии. Активнее всего в Казахстане. Появляется больше стримеров и контент-мейкеров.

Развивается и игровая индустрия. К примеру, площадка Pinger.pro проводит еженедельные турниры, иногда в офлайне, помогает талантливым игрокам выходить на международный уровень. Теперь киберспортивные ивенты — это не просто что-то далекое, что происходит в Европе — они доступны всем.

Советы для начинающих

Звук намного важнее картинки. Среднее качество видео зрители еще могут простить, но плохой звук не годится. Стоит сосредоточиться на микрофоне, благо найти достойные модели можно по любой цене. Большинство игр оптимизированы, поэтому не обязательно приобретать дорогой компьютер. Для проверки и чтения чата может потребоваться второй монитор. Можно приобрести подержанный. Само собой понадобится хороший интернет.

В 2022 году для привлечения аудитории недостаточно просто стримить даже по 12 часов в день. Нужно создавать контент вне стрим-площадки. Если он будет интересным, люди перейдут на трансляцию. Можно создавать заметки, писать статьи на форумах или снимать ролики по игре.

Для привлечения аудитории недостаточно просто стримить

Обязательно должно быть расписание. Лучше всего посмотреть, в какие часы ваша аудитория активна и стримить в это время. Можно ориентироваться на мировых звезд: Shroud или Ninja, которые проводят в эфире по 8-12 часов в день.

На трансляции не стоит выдумывать какой-либо образ. Даже если это хорошо получается, долго вы не продержитесь. Лучше быть таким, какой вы есть. Это главное отличие интернета от телевидения — живые люди, наблюдать за которыми интереснее, чем за выдуманной картинкой.