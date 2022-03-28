Как стартапу привлечь инвестиции: истории проектов FocusED now и UvU

Бахытжан Жакажанов, 27 лет, город — Нур-Султан, Product Manager в ORBI Prime Inc., @bakigramm
О себе и продукте
После выпуска из Назарбаев Университета я учился в магистратуре University of California, San Diego. Затем два года работал в Big4. За это время понял, что хочу попробовать себя в стартапе.
Больше года работаю в американском проекте ORBI Prime менеджером по продукту FocusED now. Это платформа с виртуальным классом, цель которой — помочь родителям с домашним заданием ребенка и сделать так, чтобы ученики оставались мотивированными благодаря инструментам дистанционного обучения.
Проект стартовал год назад. В начале целевым сегментом был B2G. Теперь у нас около 1000 активных пользователей — это школы, учителя и классы.
В начале этого года запустили мобильное приложение на iOS и Android. Провели Customer Development, изучили гипотезы, собрали прототипы для пилота, протестировали в двух школах Астаны и Алматы. В приложении около 500 пользователей и 30 репетиторов.
Приложение связывает три стороны: учеников, родителей и репетиторов. Можно увидеть, с какими проблемами сталкивается ребенок, и связаться с преподавателем, который поможет с объяснением домашнего задания. Есть интеграция с электронным дневником Kundelik.kz, поэтому родители могут заранее видеть расписание и задания.
Мы проводили опрос и выяснили, что многие родители чувствуют недостаточную вовлеченность в академическую жизнь детей в связи с рабочей занятостью. Наш проект решает эту проблему, помогая следить за ситуацией и контролировать ее.
Бизнес модель — комиссия через репетиторов и дополнительная аналитика, которая помогает ученику получать вознаграждение за прилежную учебу.
О стартап-индустрии
В стартапах все неоднозначно. Если в больших корпорациях рабочие процессы уже выстроены и вы двигаетесь по ним из года в год, то в нашей сфере нет ограничений. Есть ребята, которые за год выросли от junior до senior специалистов, хотя обычно это занимает года три.
Стартап — формат компании, который решает задачи в ускоренном режиме. Здесь активно применяются agile — гибкие методологии, вроде scrum. Они подразумевают эффективность и коммуникации между людьми. Документация стоит ниже в приоритетах. Главное — быстрый рост и подстраивание под него других процессов.
В стартап-предпринимателе, как говорят в американском мире, должно быть три человека:
— hacker, отвечающий за техническую сторону продукта
— hustler, который занимается продвижением
— hipster, создающий дизайн.
Предприниматель всегда должен двигаться, никогда не быть довольным, решать проблемы и гореть этим. Ему нужно понимать, как расти, ведь привлечение первых ста юзеров — это одна стратегия, а от тысячи до миллиона — другая. Также он должен обладать визионерскими качествами, видеть проблемы рынка и уметь ставить цели.
О привлечении инвестиций
Могу выделить пять основных вещей, которые понадобятся для привлечения инвестиций:
— сильная команда. На это смотрят все: от венчурных инвесторов до трекеров и менторов на инкубационных программах
— трекшн или ваши достижения за определенный период, которые будут привлекать людей
— видимость стартапа — посещение форумов, тематических мероприятий. Когда вас видят несколько раз — начинают доверять
— нетворкинг. В нашем случае связь с QazInnovations помогла пройти последний этап акселератора — Sky Deck
— Growth Hacking — быстрый рост. Если проект буксует, то найти инвестора будет сложно.
Мы участвовали в программах ABC Incubation, JAS Ventures, Jana Dunie, Seed Money, Qaz Startup Battle. В общей сложности от участия в подобных конкурсах привлекли 10-15 миллионов тенге. Теперь появился частный инвестор, который вкладывает более 100 000 $.
Все начинается с инкубационного периода, далее стоит пройти акселерационную программу, после чего вас приглашают на закрытые нетворкинг-сессии, где вы выступаете перед членами венчурного сообщества.
Советы начинающим
В Казахстане есть несколько сильных экосистем. Рекомендую начинать с них. Там вас встретят опытные менторы. Еще один плюс — возможность встретить единомышленников с горящими глазами.
Astana Hub и KBTU Incubator — два хедлайнера, которые создают сильные стартап-инкубации.
Главное — начать. Стартапы никогда не бывают идеальными
Мы прошли инкубационную программу от NURIS, считаю ее одной из сильнейших в СНГ. ABC Incubation проводит буткемп, где вы работаете над проработкой идей, Customer Development, первыми продажами. В конце есть возможность получить до трех с половиной миллионов тенге.
Хорошо развивается JAS Ventures и JAS Talents. Они выделяют до пяти миллионов тенге на Demo Day после восьми недель трекшна.
Если нет сильного прототипа или первоначальных продаж, то подавать в зарубежные программы вроде Y Combinator или 500 Startups будет сложно. При этом можно попробовать заполнить их анкеты — там сильные вопросы, которые помогают правильно сформировать идею.
Главное — начать. Стартапы никогда не бывают идеальными. Придется работать с тем, что есть. Для начала нужно презентовать идею своим друзьям, собрать команду из людей разного калибра, а затем найти свою «тусу», где можно научиться новым инструментам и быть в тренде.
Мадияр Толеугали, 26 лет, город — Алматы, CEO и со-основатель проекта UvU, @madiyarr
О себе и продукте
Я учился на программе «Прикладная математика и информатика» в МГУ. Во время учебы занимался проблемами построения алгоритмов для крупных такси-агрегаторов: «Яндекса», Uber, Gett. После приезда в Казахстан проработал три года в компании KPMG в сфере стратегического консалтинга. Быстро вырос до менеджерской позиции, но занялся стартапом.
Три года назад мой партнер Муса открыл футбольную академию. Многие родители оставляли заявки, но в итоге не записывались, в связи с труднодоступностью развозки. Он решил проблему, наняв нескольких людей на минивэнах, которые развозили детей. За счет этой услуги академия стала лидирующей на рынке Астаны, за короткий срок. Мы поняли, что с этой проблемой сталкиваются многие и начали масштабирование. У меня уже был опыт в корпоративной стратегии и райдшеринге. Я понимал работу такси-агрегаторов, поэтому присоединился к команде в качестве СЕО.
Мы начинали с нуля, не было ни приложения, ни алгоритма. Для начала проверили спрос на рынке. Около года назад запустились с landing-страницы. Совершали ошибки, решали их. Например, на опыте поняли, что мужчинам сложнее коммуницировать с детьми. Поэтому теперь фокусируемся на мамах-водителях.
Сегодня сервис UvU представляет собой умную систему безопасных и доступных по цене совместных поездок для детей. Групповые поездки помогают родителям сэкономить время и быть уверенными, что ребенок придет на занятия вовремя. Также это позволяет нам устанавливать цены примерно в 1,5 раза ниже, чем у сервисов такси. Водители же за счет полной загрузки машины при совместных поездках могут заработать больше за один рейс, чем обычно.
Мы выстраиваем коммуникации и логистику, составляем удобные маршруты, отслеживаем, где в определенный момент времени находится машина. Если на первом этапе мы совершали 600 поездок в месяц, то теперь их количество выросло до 10 000. У нас 150 активных водителей, которые за все время заработали около 40 миллионов тенге.
О стартап-индустрии
Стартапы — это всегда риск и потенциально высокий возврат. Здесь нет отчетливой бизнес-модели, она может меняться.
В нашей сфере корпоративная культура комфортнее, отсутствует бюрократия. В индустрии стартапов всегда происходит что-то интересное. Сотрудники получают быстрый рост, а график работы не жестче, чем в Big4.
О привлечении инвестиций
Мы привлекали инвестиции один раз. Каждый стартап индивидуален, для нас сработали следующие факторы:
— команда. У нас хороший микс, есть предприниматели, сильные технические специалисты, профессионалы с бэкграундом в корпоративной сфере
— тайминг идеи. Важно понимать, насколько подходит время для идеи, которую вы хотите внедрить. Для нас было очевидным, что в постковидный период сегмент транспортных услуг будет расти
— текущий и потенциальный трекинг. Это ваши достижения, и то, насколько высоко может подняться ваш проект.
Стартапы — это всегда риск и потенциально высокий возврат
Мы работали на базе Astana Hub, они помогли выстроить связи, расширить нетворкинг. Также участвовали в программе Investment Readiness Accelerator от MOST Ventures, где встретили опытного инвестора Мурата Абдрахманова и поработали с ним. Участниками сделки также стали Адиль Нургожин, Ануар Сейфуллин и синдикат инвесторов клуба UMAY Angels Club. Общая сумма привлеченных средств вместе с небольшими грантами составила 350 000 $.
Советы начинающим
Для региона СНГ, одна из самых дружелюбных площадок для стартапов — Astana Hub. Они создают классные условия, занимаются экспортом проектов за рубежом, помогают выстраивать связи с разными странами, посольствами и сообществами.
В MOST Ventures опытная команда. Они знают всех инвесторов в Центральной Азии, а еще у них хороший акселераторский и инвестиционный трекшн.
Хорошая инфраструктура со своими фишками и у NURIS.
Глобально лучшие акселераторы — Y Combinator и 500 Startups.
Базовые качества, необходимые стартаперу — самоотверженность, смелость и готовность рисковать.
Перед тем как создавать собственный проект, советую поработать в большом стартапе, набраться опыта, понять специфику сферы. Не стоит торопиться. Средний возраст успешного стартап-предпринимателя на момент основания — 32-34 года.
Нужно воспринимать работу в стартапе как длинный забег, состоящий из спринтов — этапов фандрейзинга. Каждый год, привлекая инвестиции, необходимо вкладывать их обратно в проект.