Как стартапу привлечь инвестиции: истории проектов FocusED now и UvU

В США говорят, что в стартап-предпринимателях должны сочетаться сразу три человека, которые отвечают за разные стороны проекта — hacker, hustler и hipster. Мы поговорили с представителями индустрии, чтобы узнать, так ли это на самом деле.





Бахытжан Жакажанов, 27 лет, город — Нур-Султан, Product Manager в ORBI Prime Inc., @bakigramm

О себе и продукте

После выпуска из Назарбаев Университета я учился в магистратуре University of California, San Diego. Затем два года работал в Big4. За это время понял, что хочу попробовать себя в стартапе.

Больше года работаю в американском проекте ORBI Prime менеджером по продукту FocusED now. Это платформа с виртуальным классом, цель которой — помочь родителям с домашним заданием ребенка и сделать так, чтобы ученики оставались мотивированными благодаря инструментам дистанционного обучения.

Проект стартовал год назад. В начале целевым сегментом был B2G. Теперь у нас около 1000 активных пользователей — это школы, учителя и классы.

В начале этого года запустили мобильное приложение на iOS и Android. Провели Customer Development, изучили гипотезы, собрали прототипы для пилота, протестировали в двух школах Астаны и Алматы. В приложении около 500 пользователей и 30 репетиторов.

Приложение связывает три стороны: учеников, родителей и репетиторов. Можно увидеть, с какими проблемами сталкивается ребенок, и связаться с преподавателем, который поможет с объяснением домашнего задания. Есть интеграция с электронным дневником Kundelik.kz, поэтому родители могут заранее видеть расписание и задания.

Мы проводили опрос и выяснили, что многие родители чувствуют недостаточную вовлеченность в академическую жизнь детей в связи с рабочей занятостью. Наш проект решает эту проблему, помогая следить за ситуацией и контролировать ее.

Бизнес модель — комиссия через репетиторов и дополнительная аналитика, которая помогает ученику получать вознаграждение за прилежную учебу.

О стартап-индустрии

В стартапах все неоднозначно. Если в больших корпорациях рабочие процессы уже выстроены и вы двигаетесь по ним из года в год, то в нашей сфере нет ограничений. Есть ребята, которые за год выросли от junior до senior специалистов, хотя обычно это занимает года три.

Стартап — формат компании, который решает задачи в ускоренном режиме. Здесь активно применяются agile — гибкие методологии, вроде scrum. Они подразумевают эффективность и коммуникации между людьми. Документация стоит ниже в приоритетах. Главное — быстрый рост и подстраивание под него других процессов.

В стартап-предпринимателе, как говорят в американском мире, должно быть три человека:

— hacker, отвечающий за техническую сторону продукта

— hustler, который занимается продвижением

— hipster, создающий дизайн.

Предприниматель всегда должен двигаться, никогда не быть довольным, решать проблемы и гореть этим. Ему нужно понимать, как расти, ведь привлечение первых ста юзеров — это одна стратегия, а от тысячи до миллиона — другая. Также он должен обладать визионерскими качествами, видеть проблемы рынка и уметь ставить цели.

О привлечении инвестиций

Могу выделить пять основных вещей, которые понадобятся для привлечения инвестиций:

— сильная команда. На это смотрят все: от венчурных инвесторов до трекеров и менторов на инкубационных программах

— трекшн или ваши достижения за определенный период, которые будут привлекать людей

— видимость стартапа — посещение форумов, тематических мероприятий. Когда вас видят несколько раз — начинают доверять

— нетворкинг. В нашем случае связь с QazInnovations помогла пройти последний этап акселератора — Sky Deck

— Growth Hacking — быстрый рост. Если проект буксует, то найти инвестора будет сложно.





Мы участвовали в программах ABC Incubation, JAS Ventures, Jana Dunie, Seed Money, Qaz Startup Battle. В общей сложности от участия в подобных конкурсах привлекли 10-15 миллионов тенге. Теперь появился частный инвестор, который вкладывает более 100 000 $.

Все начинается с инкубационного периода, далее стоит пройти акселерационную программу, после чего вас приглашают на закрытые нетворкинг-сессии, где вы выступаете перед членами венчурного сообщества.

Советы начинающим

В Казахстане есть несколько сильных экосистем. Рекомендую начинать с них. Там вас встретят опытные менторы. Еще один плюс — возможность встретить единомышленников с горящими глазами.

Astana Hub и KBTU Incubator — два хедлайнера, которые создают сильные стартап-инкубации.

Главное — начать. Стартапы никогда не бывают идеальными

Мы прошли инкубационную программу от NURIS, считаю ее одной из сильнейших в СНГ. ABC Incubation проводит буткемп, где вы работаете над проработкой идей, Customer Development, первыми продажами. В конце есть возможность получить до трех с половиной миллионов тенге.

Хорошо развивается JAS Ventures и JAS Talents. Они выделяют до пяти миллионов тенге на Demo Day после восьми недель трекшна.

Если нет сильного прототипа или первоначальных продаж, то подавать в зарубежные программы вроде Y Combinator или 500 Startups будет сложно. При этом можно попробовать заполнить их анкеты — там сильные вопросы, которые помогают правильно сформировать идею.

Главное — начать. Стартапы никогда не бывают идеальными. Придется работать с тем, что есть. Для начала нужно презентовать идею своим друзьям, собрать команду из людей разного калибра, а затем найти свою «тусу», где можно научиться новым инструментам и быть в тренде.

Мадияр Толеугали, 26 лет, город — Алматы, CEO и со-основатель проекта UvU, @madiyarr

О себе и продукте

Я учился на программе «Прикладная математика и информатика» в МГУ. Во время учебы занимался проблемами построения алгоритмов для крупных такси-агрегаторов: «Яндекса», Uber, Gett. После приезда в Казахстан проработал три года в компании KPMG в сфере стратегического консалтинга. Быстро вырос до менеджерской позиции, но занялся стартапом.

Три года назад мой партнер Муса открыл футбольную академию. Многие родители оставляли заявки, но в итоге не записывались, в связи с труднодоступностью развозки. Он решил проблему, наняв нескольких людей на минивэнах, которые развозили детей. За счет этой услуги академия стала лидирующей на рынке Астаны, за короткий срок. Мы поняли, что с этой проблемой сталкиваются многие и начали масштабирование. У меня уже был опыт в корпоративной стратегии и райдшеринге. Я понимал работу такси-агрегаторов, поэтому присоединился к команде в качестве СЕО.

Мы начинали с нуля, не было ни приложения, ни алгоритма. Для начала проверили спрос на рынке. Около года назад запустились с landing-страницы. Совершали ошибки, решали их. Например, на опыте поняли, что мужчинам сложнее коммуницировать с детьми. Поэтому теперь фокусируемся на мамах-водителях.

Сегодня сервис UvU представляет собой умную систему безопасных и доступных по цене совместных поездок для детей. Групповые поездки помогают родителям сэкономить время и быть уверенными, что ребенок придет на занятия вовремя. Также это позволяет нам устанавливать цены примерно в 1,5 раза ниже, чем у сервисов такси. Водители же за счет полной загрузки машины при совместных поездках могут заработать больше за один рейс, чем обычно.

Мы выстраиваем коммуникации и логистику, составляем удобные маршруты, отслеживаем, где в определенный момент времени находится машина. Если на первом этапе мы совершали 600 поездок в месяц, то теперь их количество выросло до 10 000. У нас 150 активных водителей, которые за все время заработали около 40 миллионов тенге.

О стартап-индустрии

Стартапы — это всегда риск и потенциально высокий возврат. Здесь нет отчетливой бизнес-модели, она может меняться.





В нашей сфере корпоративная культура комфортнее, отсутствует бюрократия. В индустрии стартапов всегда происходит что-то интересное. Сотрудники получают быстрый рост, а график работы не жестче, чем в Big4.

О привлечении инвестиций

Мы привлекали инвестиции один раз. Каждый стартап индивидуален, для нас сработали следующие факторы:

— команда. У нас хороший микс, есть предприниматели, сильные технические специалисты, профессионалы с бэкграундом в корпоративной сфере

— тайминг идеи. Важно понимать, насколько подходит время для идеи, которую вы хотите внедрить. Для нас было очевидным, что в постковидный период сегмент транспортных услуг будет расти

— текущий и потенциальный трекинг. Это ваши достижения, и то, насколько высоко может подняться ваш проект.

Стартапы — это всегда риск и потенциально высокий возврат

Мы работали на базе Astana Hub, они помогли выстроить связи, расширить нетворкинг. Также участвовали в программе Investment Readiness Accelerator от MOST Ventures, где встретили опытного инвестора Мурата Абдрахманова и поработали с ним. Участниками сделки также стали Адиль Нургожин, Ануар Сейфуллин и синдикат инвесторов клуба UMAY Angels Club. Общая сумма привлеченных средств вместе с небольшими грантами составила 350 000 $.

Советы начинающим

Для региона СНГ, одна из самых дружелюбных площадок для стартапов — Astana Hub. Они создают классные условия, занимаются экспортом проектов за рубежом, помогают выстраивать связи с разными странами, посольствами и сообществами.

В MOST Ventures опытная команда. Они знают всех инвесторов в Центральной Азии, а еще у них хороший акселераторский и инвестиционный трекшн.

Хорошая инфраструктура со своими фишками и у NURIS.

Глобально лучшие акселераторы — Y Combinator и 500 Startups.

Базовые качества, необходимые стартаперу — самоотверженность, смелость и готовность рисковать.

Перед тем как создавать собственный проект, советую поработать в большом стартапе, набраться опыта, понять специфику сферы. Не стоит торопиться. Средний возраст успешного стартап-предпринимателя на момент основания — 32-34 года.

Нужно воспринимать работу в стартапе как длинный забег, состоящий из спринтов — этапов фандрейзинга. Каждый год, привлекая инвестиции, необходимо вкладывать их обратно в проект.