Чем занимаются Data-аналитики, сколько они могут зарабатывать и где этому научиться

Каждый день в мире появляется все больше и больше данных. Их обработкой занимаются Data-аналитики. Мы поговорили с представителем этой профессии и узнали, в чем заключаются обязанности специалистов.





Исламбек Темірбек, 25 лет, город — Алматы, Data-аналитик в компании Kolesa Group, @i_temirbek

Как пришел в профессию

В университете я учился по программе Electrical and Computer Engineering. Она связана с программированием микроконтроллеров и паянием микросхем. В конце третьего курса понял, что в Казахстане тяжело найти практический опыт по специальности, поэтому увлекся кодингом.

В 2019 году попал на летнюю стажировку Method Pro. Там меня заметили и пригласили на позицию Data Scientist в BI Group, где я проработал два года.

Год назад у меня возникло чувство, что я стою на одном месте и не развиваюсь. Поэтому откликнулся на вакансию Data-аналитика в Kolesa Group, с тех пор работаю здесь.

Зачем нужен Data-аналитик

Одна из ценностей Kolesa Group — осознанность, отлично характеризует Data-аналитиков. Мы тесно работаем с Product-менеджерами и помогаем принимать правильные решения, которые:

— улучшают жизнь пользователей — продукт должен быть интуитивно понятным и простым в использовании

— позволяют продукту зарабатывать.

Аналитик данных должен уметь: обрабатывать данные на SQL и Python, использовать алгоритмы машинного обучения, понимать математику, анализировать данные и видеть в них тренды, визуализировать свои результаты

Главное — уметь объяснять свою работу и результаты людям вне вашей профессии.

В мои рабочие обязанности входят:

— анализ поведенческих данных продукта Avtoelon.uz — это сайт бесплатных объявлений по продаже авто в Узбекистане

— проведение A/B-экспериментов, построение дашбордов и использование алгоритмов машинного обучения

— отслеживание трендов — сезонных и не только.

О работе Data-аналитика

Из преимуществ работы Data-аналитиком могу отметить постоянное развитие и обучение, возможность удаленного или гибридного формата работы, хорошую заработную плату. Также в Kolesa Group собралась сильная команда, которая вдохновляет на работу.

При этом Data-аналитик должен отстаивать свое мнение перед менеджерами, которые хотят внедрять новые, порой сложно измеримые идеи. Также не всегда получается объяснить падения метрик в продукте.

Средняя заработная плата Data-аналитиков — 502 000 тенге, а у Data Scientist — 682 000 тенге



По статистике, 80-90% идей не срабатывают или дают негативный эффект. Но именно эти 10-20% успешных гипотез дают крутые результаты, ради которых стоит трудиться.

По мнению Harvard Business Review, Data Scientist — The Sexiest Job of the 21st Century. Работа с данными требуется почти везде: ритейл, банки, финансы, медицина, интернет-магазины, телеком, строительство, социальные сети и многие другие области.

По исследованию Kolesa Group от 2021 года, средняя заработная плата Data-аналитиков — 502 000 тенге, а у Data Scientist — 682 000 тенге.

Где учиться на Data-аналитика

В офлайн-формате можно научиться на стажировках Kolesa Academy для data-аналитиков или Kaspi Lab.

Могу посоветовать следующие онлайн-курсы:

— «Аналитик данных»

— «Основы статистики»

— «Открытый курс машинного обучения»

— Open Machine Learning Course

— специализация «Машинное обучение и анализ данных» от МФТИ и Яндекс.

Интересные Telegram-каналы: «Пристанище Дата Сайентиста», «Анализ данных (Data analysis)», «Все об АБ тестах».

Советы начинающим

В начале карьерного пути не смотрите на заработную плату. Ищите крутую команду, профессионалов своего дела. Вы многому у них научитесь.

Развивайтесь и обучайтесь, улучшайте свои hard- и soft skills. Этого требуют профессия и рынок.

Возьмите за привычку искать информацию в Google. Потому что задачи, похожие на ваши, уже решались.