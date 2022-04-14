Что такое IT-виза в Узбекистане, как ее получить и как IT Park помогает в релокации​

Поговорили с представителем IT Park в Узбекистане и выяснили, какие условия создаются для специалистов в сфере IT и почему эта страна — отличное место для релокации.

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Боходир Аюпов, город — Ташкент, заместитель директора IT Park Uzbekistan по международным отношениям​

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О себе

Я родился в Ташкенте, здесь окончил бакалавриат. По программе президентского фонда «Умид» обучался в магистратуре британского вуза University of Surrey. По приезду в Узбекистан преподавал в Westminster International University in Tashkent, был руководителем общеобразовательного курса.

Затем работал в программе развития ООН — UNDP, на проекте по развитию информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане. Это был мой первый шаг в сферу IT.

Следующим шагом в карьере стала работа в Азиатском банке развития, где я возглавлял проект, связанный с электронным правительством в государственном управлении. Спустя три года я перешел в Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его основной целью было развитие сферы IT в Узбекистане. Еще через некоторое время я присоединился к только что созданному IT Park.

Об IT Park

Во время одного из визитов в Индию президент Узбекистана посетил Software Technology Park of India и был впечатлен возможностями сферы IT. После этого он дал поручение создать аналогичную структуру в нашей стране. Были проведены исследования, по результатам которых была выбрана модель Парка высоких технологий Беларусии. Она доказала свою успешность, и мы остановились на ней, расширив первоначальную идею.





Задача IT Park Uzbekistan — создать комфортные условия для работы технологичных компаний в Узбекистане. Мы меняли законодательство и положения так, чтобы максимально разгрузить резидентов от излишней бюрократии и налогов, дав возможность сконцентрироваться на работе.

На сегодняшний день у нас больше 580 компаний-резидентов. Они полностью освобождены от налогов. Даже подоходный налог физических лиц — сотрудников, снижен с 13% до 7,5%.

Есть и другие «вкусности»: при ввозе оборудования резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин, иностранным сотрудникам не обязательно получать разрешения на трудовую деятельность, заработные платы выдаются в любой валюте, а налог на репатриацию прибыли составляет 5%.

Другое направление деятельности IT Park — стартапы. Мы крупнейшая в Узбекистане платформа по развитию стартап-проектов со своими программами акселерации, инкубации и венчурным фондом.

Для нас важная задача — образование в IT. Мы понимаем, что пока у нас не будет критического количества молодых специалистов, о развитии сферы говорить не приходится. Поэтому начали масштабные программы на подобие One million uzbek coders. Она была запущена при поддержке правительства Арабских Эмиратов на основе глобальной образовательной платформы Udacity. Сегодня там проходят обучение около трех миллионов ребят.

Кроме того, мы строим широкую инфраструктуру образовательного характера. По всей стране открыты 205 IT-центров, на каждый тумани — район. Даже в отдаленных местах у молодежи есть доступ к различным курсам: от компьютерной грамотности до робототехники. На них уже обучилось более 50 000 человек.





Строим IT-городок, где резиденты Парка могут жить, отдыхать и работать в одном месте. В нем будет несколько бизнес-центров, спортивные комплексы, университет и коворкинги. Вторая фаза строительства должна быть закончена до конца 2023 года.

Я возглавляю международное направление. У нас есть представительства в США и Латвии. Мы успешно работаем на международном рынке. Основная цель — привлечение заказов для резидентов и иностранных компаний для работы в нашей стране.

Проектов много. Мы сотрудничаем со всеми международными организациями развития, среди которых ООН, ОБСЕ, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк.

О релокации в Узбекистан

Компании-резиденты IT Park часто отправляют запросы о содействии в релокации их иностранных сотрудников в Узбекистан. Когда поняли, что такие запросы будут увеличиваться, запустили отдельную программу Tash Rush — «Ташкентская лихорадка». В нее включили перечень бесплатных услуг.

Поддержка начинается еще до приезда специалистов. Например, мы организовали чартерные рейсы, чтобы резиденты дислоцировали​ сразу несколько сотен​ сотрудников. Гостей в аэропорту встречают наши люди, обеспечивают​ sim-картами. Организовываем трансфер в гостиницы, помогаем с открытием банковских карт. Некоторые приезжают с семьями, им оказываем поддержку в оформлении детей в садики и школы.





В связи с наплывом иностранцев цены на жилье подскочили. Мы выкупаем целые жилые комплексы, а потом сдаем их недавно прибывшим специалистам по приемлемым ценам.

Также помогаем в адаптации. Проводим культурно-развлекательные мероприятия, возим в другие города и устраиваем походы в театр. Это нужно, чтобы люди понимали: они здесь не одни, у них целое комьюнити.

IT-виза дает беспрепятственный въезд и выезд на территорию Узбекистана до трех лет



Параллельно с программой Tash Rush запустили IT-визу. От инициативы и до подписания указа прошло около двух недель. Немыслимые сроки, когда речь идет о внедрении нового вида визы. Это показывает, насколько сильна поддержка сферы со стороны государства.

IT-виза дает беспрепятственный въезд и выезд на территорию Узбекистана до трех лет. Для ее обладателей доступна упрощенная процедура получения вида на жительство. Обычно для получения ВНЖ иностранцу нужно приобрести имущество минимум на 400 000 $. С IT-визой будет достаточно и жилья за 1000 $. Также виза дает доступ к социальным услугам — медицинскому обслуживанию и образованию, на условиях равных с гражданами Узбекистана.





Такую визу могут получить три категории людей:

— инвесторы, которые вкладываются в сферу IT. Для получения визы им потребуется ходатайство от местных партнеров

— учредители технологичных компаний-резидентов IT Park

— специалисты в сфере IT. Из документов им понадобится справка от принимающей компании — не обязательно резидента Парка, а также документы, доказывающие, что сотрудник получает не меньше 30 000 $ в год — это хороший индикатор уровня квалификации.

По программе Tash Rush мы помогли в релокации 2000 специалистам. Своим ходом до страны добрались еще несколько тысяч. По нашим данным, релокантов на данный момент около пяти-шести тысяч. И это только начало.

Для прибывших мы разработали буклет-путеводитель, который охватывает все сферы Узбекистана, нужные для тех, кто здесь недавно — от мобильных операторов до цен в ресторанах.

Ожидаемые результаты

Введение IT-визы поможет нам в привлечении высококвалифицированных специалистов и продвижении Узбекистана как привлекательного места для IT-компаний.

Кроме налоговых льгот и преференций, наша страна привлекательна для иностранных компаний и за счет человеческого ресурса. Население Узбекистана — 35 миллионов человек, 60% из них моложе 30. Учитывая образовательные проекты и специальные условия, мы — отличное место для релокации.