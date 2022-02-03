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«Стартаперы — это смесь упорства и генерации идей», — операционный менеджер Cerebra о том, как начинающему проекту добиться успеха
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Сегодня в 14:50

«Стартаперы — это смесь упорства и генерации идей», — операционный менеджер Cerebra о том, как начинающему проекту добиться успеха

Сегодня Cerebra — один из самых известных стартапов Казахстана. Поговорили с операционным менеджером проекта о развитии индустрии и привлечении инвестиций в продукт.


Бексултан Шаким, 27 лет, операционный менеджер Cerebra, @cerebra.kz


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О своем продукте


Изначально наша команда работала над тремя проектами параллельно: по диабетической ретинопатии, пульмонологии и инсультам. Время показало, что нужно сфокусироваться на чем-то одном. Тогда приняли решение создать Cerebra — стартап по диагностике инсульта при помощи технологий искусственного интеллекта.

Если у человека случается инсульт, его привозят в больницу и делают снимок КТ. Он переходит в нашу программу, которая обрабатывает его и показывает зоны, пораженные инсультом. Человеческий глаз не способен сразу распознать пораженные области, а искусственный интеллект делает это за несколько минут. Это важно для спасения жизней.

Сегодня Cerebra входит в топ-10 лучших Medtech-проектов по версии Medtronic, мы выиграли несколько грантов, а также привлекли инвестиции в размере миллиона долларов от главы Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

Считаю, что достичь таких результатов нам помогла сплоченность. Многое зависит от положительной обстановки в команде. Мы все были заряжены на успех проекта, горели идеей и хотели довести ее до конца. Ценность Cerebra в том, что она помогает людям. Когда видишь, как разработанная вами программа спасает жизни, то воодушевляешься на работу.

О стартап-индустрии

Стартапы — это всегда интересно. Работая в такой сфере, ежедневно развиваешь навыки, изучаешь новые области, о которых до этого даже не знал. Становишься универсальным солдатом, который может сделать все.

Думаю, что сегодня в нашей области преобладают fintech, medtech и IT-продукты. И все же главное в проекте, чтобы он решал насущные проблемы большинства людей. Если он делает это, то всегда будет в тренде.

Главное в проекте, чтобы он решал насущные проблемы большинства людей

Стартаперы — это смесь упорства и генерации идей. Как говорил Генри Форд: «Идеи сами по себе ничего не стоят, пока не воплотишь их в жизнь». Поэтому предпринимателю нужны качества, которые позволят довести проекты до конца, чтобы они приносили пользу обществу.

Студентам бакалавриата и магистратуры советую уже во время обучения подавать заявки на участие в программах стажировок, изучать профильную литературу и думать над тем, как сделать мир лучше. Это будет хорошим началом, а навыки приобретете на практике.

Начинающим ребятам советую быть упорными. Не всегда все задуманное получается реализовать. Но нельзя отчаиваться и уходить. Предприниматели — это люди, которые не сдаются, а идут дальше. Даже если один проект из десяти получится воплотить, это уже зарядит на следующие свершения.

Как стартапу привлечь инвестиции

Мы проходили программы акселерации в Astana Hub, Kazakhstan Digital Accelerator, участвовали в международных конкурсах IT-решений.

Для того чтобы создать востребованный продукт, основатели стартапа должны знать рынок, свою аудиторию и проблему, которую хотят решить.

Основные факторы, влияющие на успех питчинга перед инвесторами — грамотная презентация и рабочий продукт, желательно на стадии MVP. На словах не всегда может быть понятно, как действует проект, поэтому лучше, если сумеете показать все на практике.

Казахстанскому стартапу найти свое место под солнцем сложнее, чем зарубежным. Но если ваша идея стоящая, то успех — дело времени. И все же ждать поддержки не стоит — вы должны сами искать возможности.

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