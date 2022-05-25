Киберспорт в Центральной Азии: развитие индустрии, турниры, призовые фонды

С каждым годом киберспорт становится популярнее. Поговорили с представителями этой индустрии в Центральной Азии и узнали о том, как сегодня обстоят дела с турнирами и игроками.





Бауыржан Садиев, город — Астана, генеральный директор площадки Pinger.pro, @pinger.kz

О себе





Мы занимаемся киберспортивными турнирами, контентом и инфлюенсерами. Начинали как небольшой IT-стартап — онлайн-платформа для проведения турниров.

Pinger.pro — самая крупная киберспортивная организация в Центральной Азии. В нашей команде больше 40 человек. У нас три направления бизнеса, есть казахстанские и международные клиенты.

О киберспорте в Казахстане

Развитие

История казахстанского киберспорта начинается с конца прошлого века. Уже тогда в компьютерных клубах Алматы проводились турниры по StarCraft и другим играм. Когда развитие получил интернет — проводной и мобильный, это привело к созданию большого игрового сообщества, в котором участвовала вся страна, а не только жители крупных городов.

Киберспорт — это не только соревнования, но и медиа

Сегодня мы гордимся нашими чемпионами в разных дисциплинах: командой Gambit Esports в CS:GO, Konina Power в PUBG Mobile и многими другими.

Киберспорт — это не только соревнования, но и медиа. У нас уже есть YouTube-блогеры, которые создают контент по играм с аудиторией более миллиона подписчиков.

Популярные игры

Казахстанцы соревнуются во всех видах игр: мобильных, компьютерных, консольных. За последние годы популярными стали игры на телефонах. PUBG Mobile, Free Fire, Clash Royale — лидеры по количеству участников на турнирах. В компьютерных играх главенствует CS:GO, на консолях — киберфутбол. Популярность мобильных развлечений связана с тем, что телефоны есть у большинства, а сами игры стали гораздо лучше по графике и геймплею.

Турниры

Pinger.pro — крупнейшие организаторы турниров в регионе. В прошлом году мы провели 261 турнир, в них приняло участие 18 327 человек, а общий объем призовых составил 161 550 000 тенге.

Как прийти в киберспорт

Путь в киберспортсмены прост — для этого достаточно участвовать в турнирах. Сложность заключается в том, что нужно развиваться, побеждать, много работать над собой, так как конкуренция высокая.

В нашей стране есть чемпионы, они делятся своим опытом. Параллельно развиваются интернет и технологии. Поэтому считаю, что киберспорт будет важным спортивным и культурным явлением. Казахстан уже знают в мире как родину крутых киберспортсменов и таких имен будет больше.

О планах

Мы успешно реализуем себя на казахстанском рынке. Есть опыт работы и кейсы с другими странами. В планах развивать эти возможности и превратиться из казахстанского киберспортивного стартапа в международный крупный бизнес.

Артур Мукашов, 30 лет, город — Бишкек, CEO киберспортивного сообщества «Эскейп» ESC KG, @esckgorg

О себе





«Эскейп» E-sports community of Kyrgyzstan — это сообщество, созданное в ноябре 2020 года обычными киберспортсменами.

Мы способствуем развитию киберспортивной индустрии в Кыргызстане. Один из основателей — Бакыт W_zayac Эмилжанов — профессиональный игрок по Dota 2.

Большинство молодых высокорейтинговых игроков играют из компьютерных клубов. Мы помогаем таким ребятам, проводим локальные турниры, менторим игроков, проводим стримы их игр, освещаем успехи в медиа-пространстве.

О киберспорте в Кыргызстане

Развитие

В Кыргызстане много талантливых игроков, однако не все могут сфокусироваться на киберспортивной карьере. Главная сложность — отсутствие финансирования и систематических турниров.

Ключ к успеху для роста индустрии — проведение мероприятий по различным дисциплинам, а также деление игроков на несколько дивизионов.

Популярные игры

Самые популярные дисциплины в нашей стране — CS:GO, PUBG-mobile. Они доступны и имеют низкий порог вхождения. Еще Dota 2 — эта игра известна во всем мире, но со временем наблюдается спад ее популярности.

Турниры

Большинство турниров проводятся в компьютерных клубах, они же становятся спонсорами. В прошлом году мы организовали восемь LAN-турниров, в этом году — уже пять. Среди них было два крупных ивента: по Dota 2 и CS:GO с призовым фондом в 100 000 сомов.

У нас есть видение, как развивать индустрию в стране

Также федерация компьютерного спорта BSL проводит Чемпионат Кыргызстана по CS:GO среди вузов с призовым в 200 000 сомов.

Как прийти в киберспорт

Стать профессиональным киберспортсменом сложно. Это совокупность нескольких факторов: таланта, усердия, дисциплины, в какой-то степени везения. Нужно постоянно практиковаться с лучшими командами, играть турниры, смотреть записи повторов других профессионалов, пытаться попасть в команду.

Если не входишь в топ по своей дисциплине, можно уйти в побочные сферы деятельности: стать тренером, стримером, аналитиком или комментатором.

О планах

В планах ESC KG — сплочение и объединение киберспортсменов, всесторонняя поддержка лучших членов сообщества: юридическая, психологическая, медийная, финансовая, партнерская.

У нас есть видение, как развивать индустрию в стране. В планах создать национальную систему турниров, построить гибкую систему роста для киберспортсменов. Ведем работу по популяризации киберспорта среди населения. Доносим до общества главный посыл: киберспорт — это спорт и индустрия, а киберспортмен — профессия. Для этого выступаем на форумах, собраниях, семинарах, в прессе.