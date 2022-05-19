Я YouTube-блогер: с чего начать, какое нужно оборудование и как развиваться

Поговорили с создателями известных в Казахстане и Кыргызстане YouTube-каналов о том, с чего можно начать путь на площадке и узнали, почему оборудование не так важно.





Адилет Ногойбаев, 38 лет, город — Бишкек, предприниматель, блогер, @adilet_nogoibaev_

Как все началось

Первый блог на YouTube я открыл в 2006 году, во время учебы в Вене. Будучи студентом, выкладывал короткие видео. По возвращению в Кыргызстан оставил это дело. У нас не было внешнего трафика, и я изучал внутренние платформы.

В 2015 году интернет стал доступным, и я снова открыл для себя YouTube. Смотрел такие каналы, как Wylsacom, «Дневник Хача», «Штат Небраска», Bika Breezy. Вспоминая студенческий опыт, задумался об открытии собственного канала.

После года колебаний оставил работу депутатом Кенеша города Кант и зарегистрировал блог Kyrgyzstan Online. Снимал видео для тех, кто скучает по Кыргызстану, показывал новые места в Бишкеке соотечественникам за границей. Аудитория росла слабо, и я задумался о смене формата. Нанял оператора, создал новый проект: «Мультикультурный Кыргызстан». В рамках проекта ездил в малые города, снимал иностранцев, брал интервью, рассказывал про успешные кейсы. Ролики набирали хорошие просмотры, но подписок все равно было немного.

На первом этапе я снимал на обычный цифровой фотоаппарат

К тому времени я уже набил руку на проведении интервью и начал приглашать известных людей, записывать наши беседы. Через несколько выпусков заметил качественный рост аудитории.

Сегодня мой канал достиг 125 000 подписчиков. Есть верификация и серебряная кнопка. За два года я заработал на квартиру и машину, подписал контракты с крупными компаниями. Завел блоги в Instagram и TikTok, а скоро выйду на телевидение с трэвел-фуд-блогом. Постепенно выезжаю за пределы страны. 2022 год посвятил кыргызам за границей и их жизни. Недавно побывал в Италии, а следующий выпуск будет из США.

Каким должен быть YouTube-блогер

Гости проекта называют наши выпуски искренними, простыми и интересными. Мне удается раскрыть собеседников и тем самым привлечь аудиторию.

На первом этапе я снимал на обычный цифровой фотоаппарат. Считаю, что начинающий блогер может снимать выпуски и на телефон. Но обязательно нужен микрофон, чтобы обеспечить качественный звук. Можно найти недорогие модели.

Советы начинающим

Главное — любить свое дело. Я шел не за славой. Мне просто нравилось снимать контент. Первые полтора года я даже не показывал свое лицо. Если вы приходите на YouTube только ради заработка, у вас, скорее всего, не получится. Аудитория чувствует искренность, и наоборот.





Первый год нужно снимать контент без остановки, не думать о том, что у вас не получается. Любая платформа любит стабильность. Для канала моего формата достаточно одного ролика в неделю. Если снимаете обзоры, желательно загружать чаще.

Не воспринимайте фидбэк подписчиков в штыки. Бывают комментарии личного характера, их лучше пропустить. Но внимательные зрители могут указать на проблемы со звуком или стабилизацией. Это стоит подправить.

Не бойтесь повторять за другими. Но и не нужно заниматься плагиатом. Можно выбрать похожий стиль, но при этом выработать свою изюминку.

Не стесняйтесь коллаборироваться с известными блогерами. Ходите на мероприятия, знакомьтесь с людьми. Если вы оставите впечатление интересного и дружелюбного человека, с вами обязательно свяжутся. Также советую изучать контент других блогеров, при необходимости спрашивать у них совета.

На определенном уровне к вам придут рекламодатели. Крупные бренды любят блогеров, которые соблюдают имидж: не нарушают закон, не пропагандируют алкоголь, разговаривают без нецензурных выражений. Если хотите заработать, вы должны соответствовать этому.

Асланбек Жұмағали, 25 лет, город — Астана, YouTube-блогер, @aslanbek.zhumagali

Как все началось

Еще будучи школьником, я понял, что можно зарабатывать в интернете. Начинал с создания сайта для мобильных телефонов. Однажды в телевизионной программе показывали популярные ролики с YouTube. Тогда я задумался о создании чего-то похожего. В 2013 году открыл первый канал на казахском языке, куда выкладывал ролики с братишкой и сестренкой.

Через несколько лет переехал в Астану для учебы. Там сотрудничал с блогером, помогал в создании роликов для Instagram и YouTube. На тот момент у него было 20 000 подписчиков. Когда эта цифра перешла за 70 000, я задумался о создании собственного проекта.

Выбрал тему здоровья и начал реализацию на платформе «Яндекс.Дзен» в текстовом формате. На первом этапе писал тексты сам, а когда пошел доход, нанял копирайтера. Здесь были строгие правила, и однажды я получил бан за некорректное название ролика. После этого публиковал статьи в формате выпусков на YouTube.

Первое видео вышло в январе 2019 года. Я уже знал, что нужно делать и как привлечь зрителя, поэтому ролик оказался успешным. Сегодня его посмотрело более девяти миллионов человек, из которых 180 000 подписались на канал. При этом я начинал без вложений. Использовал технику, которая была под рукой — старый ноутбук и телефон. Миллион подписчиков и золотую кнопку я получил через полтора года. Сегодня на моем канале более 1 800 000 подписчиков.

Каким должен быть YouTube-блогер

Самая дорогая камера не сделает ваш канал популярным. Важна информация, которую вы рассказываете людям.

Пример того, что техника играет не главную роль — моя мама, которая снимает видео о рецептах на казахском языке. Картинка среднего качества, которую обеспечивает китайский смартфон, никак не мешает набирать хорошие просмотры.

YouTube-блогер должен быть усидчивым

Чтобы начать канал моего формата, нужны лишь ноутбук или компьютер для монтажа. Снимать можно на любой современный смартфон, купив микрофон-петличку, чтобы обеспечить корректный звук. Например, модель Boya BY-M1. Для ведения блога можно приобрести камеру Sony ZV-1 или Canon G7 Mark III.

YouTube-блогер должен быть усидчивым. Со временем придут знания и качество. Будут нужны навыки монтажа в любом видеоредакторе.

Советы начинающим

Важно выбрать правильную тематику канала. Она должна быть близка вам и быть популярной у зрителей. Нужно уметь анализировать контент конкурентов, чувствовать, какие ролики будут интересны аудитории, и создавать контент-план.

В процессе публикации стоит обратить внимание на название роликов, их превью — картинку, которая появляется в ленте пользователей, теги и оптимизацию. Все это влияет на то, как хорошо «зайдет» видео.

Главная проблема начинающих в том, что они никак не начнут. Не нужно бояться или ждать, пока вы накопите на дорогое оборудование. Лучше начать с того, что есть. Так вы точно узнаете, хотите ли заниматься этим делом профессионально.