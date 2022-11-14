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Путешествуйте дома. Куда поехать в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане
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Вчера в 15:45

Путешествуйте дома. Куда поехать в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане

Собрали статьи, которые помогут в путешествии по Центральной Азии: где остановиться, что посмотреть и куда поехать за городом.


Узген, Кыргызстан

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Узген — один из древнейших городов Центральной Азии, имеющий более чем 2000-летнюю историю. Известен уникальными историко-культурными памятниками: мечети, медресе, мавзолей, остатки крепостей, древние мазары, погребения.

Интересно, что архитектурный комплекс Узгена изображен на национальной валюте Кыргызстана достоинством 50 сом.

Подробнее о городе по ссылке.

Джалал-Абад, Кыргызстан

Треккинг по заповеднику вокруг озера Сары-Челек

Джалал-Абад — третий по величине город в Кыргызстане, а Джалал-Абадская область — богата на красивые природные места.

Здесь можно найти как классические гастрономические туры и туры по городу, так и посетить интересные мастер-классы.

Подробнее о городе по ссылке.

Памир, Таджикистан

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Памир — это красивая высокогорная земля, некоторые жители которой до сих пор живут по образу жизни своих предков и старинным обычаям.

Тут чаще всего останавливаются в гостевых домах местных жителей, которые можно встретить по дороге. Их огромное количество. А отели по большей части находятся именно в городе Хорог.

В первую очередь, Памир славится разнообразной природой и высокими горами.

Подробнее о регионе по ссылке.

Восточно-Казахстанская область, Казахстан

усть-каменогорск

Восточный Казахстан — регион, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Регион известен своей природой. Также стоит посетить город Усть-Каменогорск.

Подробнее по ссылке.

Южный Казахстан

шымкент


Южный Казахстан — регион, который вас точно удивит. Обязательно посетите Шымкент и Туркестан.

Также здесь расположены исторические места, которые тоже стоят вашего внимания.

Подробнее по ссылке.

Фергана, Узбекистан

fergana-city.jpg

Фергана — небольшой, но красивый город в Узбекистане.

Ни для кого не секрет, что узбекский плов известен во всем в мире. Многие предпочитают именно вариант плова, который готовят в Фергане.

Ферганская долина заслуженно носит статус жемчужины Узбекистана. Уникальный растительный и животный мир — дополнение к природным красотам.

Подробнее по ссылке.


Источник фотографии на обложке: uzbekistan.travel

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#казахстан #путешествия #кыргызстан #узбекистан #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.