Путешествуйте дома. Куда поехать в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане

Собрали статьи, которые помогут в путешествии по Центральной Азии: где остановиться, что посмотреть и куда поехать за городом.





Узген, Кыргызстан





Узген — один из древнейших городов Центральной Азии, имеющий более чем 2000-летнюю историю. Известен уникальными историко-культурными памятниками: мечети, медресе, мавзолей, остатки крепостей, древние мазары, погребения.

Интересно, что архитектурный комплекс Узгена изображен на национальной валюте Кыргызстана достоинством 50 сом.

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Джалал-Абад, Кыргызстан





Джалал-Абад — третий по величине город в Кыргызстане, а Джалал-Абадская область — богата на красивые природные места.

Здесь можно найти как классические гастрономические туры и туры по городу, так и посетить интересные мастер-классы.

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Памир, Таджикистан





Памир — это красивая высокогорная земля, некоторые жители которой до сих пор живут по образу жизни своих предков и старинным обычаям.

Тут чаще всего останавливаются в гостевых домах местных жителей, которые можно встретить по дороге. Их огромное количество. А отели по большей части находятся именно в городе Хорог.

В первую очередь, Памир славится разнообразной природой и высокими горами.

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Восточно-Казахстанская область, Казахстан





Восточный Казахстан — регион, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Регион известен своей природой. Также стоит посетить город Усть-Каменогорск.

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Южный Казахстан

Южный Казахстан — регион, который вас точно удивит. Обязательно посетите Шымкент и Туркестан.

Также здесь расположены исторические места, которые тоже стоят вашего внимания.

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Фергана, Узбекистан





Фергана — небольшой, но красивый город в Узбекистане.

Ни для кого не секрет, что узбекский плов известен во всем в мире. Многие предпочитают именно вариант плова, который готовят в Фергане.

Ферганская долина заслуженно носит статус жемчужины Узбекистана. Уникальный растительный и животный мир — дополнение к природным красотам.

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Источник фотографии на обложке: uzbekistan.travel