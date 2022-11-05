Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Южно-Казахстанскую область

Южный Казахстан — регион, который вас точно удивит. Подробнее в материале.







Шымкент



Где остановиться





Хостелы: City Hostel Shymkent, Art House Sweet home, NS Prestige

Отели: Rixos Khadisha Shymkent, Ramada by Wyndham Shymkent, Aidana Plaza Hotel.

Что посмотреть

Шымкентский дендрологический парк





Парк с более чем 40-летней историей удивляет своими масштабами. Здесь около 120 гектаров с сотнями видов деревьев и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана.

Шымкентский зоологический парк

Совсем близко к дендропарку находится городской зоопарк. В первые годы своей работы в зоопарке проживало около 70 видов животных. Теперь их стало больше.

Цирк





Цирк в Шымкенте — один из самых молодых в стране. В репертуаре много номеров и представлений.

Монумент «Байдибек би»

Десятиметровая статуя Байдибека Карашаулы не может не удивить. Это отличная смотровая площадка — отсюда открывается прекрасный вид на Шымкент.

Шымкентский арбат





Арбат в Шымкенте открыли на проспекте Бейбитшилик в 2018 году. Здесь есть велодорожки, скамейки, фонари, фонтаны, зоны для селфи и современные арт-объекты.

Что попробовать

Бешбармак





В Южно-Казахстанской области есть свои особенности приготовления этого блюда. Гарниром к мясу идет тесто, картофель в блюде встречается гораздо реже.

Шашлык

Одно из самых популярных блюд региона — шашлык из мелких кусочков мяса.

Сайрамский плов





Благодаря близкому расположению к Узбекистану, местные жители здесь готовят тот самый узбекский плов.

Куда съездить рядом с городом

Зона отдыха Бургулюк





Место находится недалеко от города, за что его так любят шымкентцы. Здесь есть ущелья, горные реки и другие красоты природы.

Зона отдыха Сайрам су

Сайрам су живописном берегу реки Сайрам су, в 65 километрах от Шымкента. Здесь можно насладиться спокойствием и тишиной с видом на горы.

Подземная пещера





Подземная пещера Ак мешит — одно из самых необычных мест в Казахстане. Внутри пещеры растут деревья и летают птицы. В любое время года здесь практически одна и та же температура.

Соленые источники

Ближайший соленый источник к городу находится в селе Амангельды. Это идеальное место для тех, кто хотел бы искупаться в термальных водах.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави





Место, в котором должен побывать каждый, даже не нуждается в особом представлении.

Колодец Ушкаш-ата

Особенность колодца в том, что каменистое отверстие к воде — не строго вертикальное и отклоняется в разные стороны.

Есть легенда, что, если человек безгрешен, он сможет набрать воды из этого источника, а если грешен, вытащит пустое ведро.

Плачущая пещера





В ущелье Машат находится уникальная Плачущая пещера. С ее сводов стекает вода и создается ощущение, что пещера плачет. Зрелище завораживает!

Сорок исчезнувших святынь

Именно сюда едут те, кто слышал о возможности пройти по узкой расщелине между двумя камнями-символами Адама и Евы.

Озеро Сусинген





Это крупнейшее горное озеро в Южно-Казахстанской области находится на высоте 1900 метров над уровнем моря на южной стороне хребта Каржантау.

Каждый год в конце лета большой водоем бесследно исчезает, оставляя после себя зеленые луга. Самое интересное — никто не знает, куда уходит вода.

Каньоны

В регионе есть множество красивых каньонов, таких как Аксу, Айгыржырган и другие. И в каждом из них есть на что взглянуть.





Источники фотографии: egemen.kz, perspectum.info, yujanka.kz, botanichka.ru, regmagaz.ru, cinexus.kz, shipa-su.com, mobillegends.net, m.vfl.ru.