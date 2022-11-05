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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Южно-Казахстанскую область
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Сегодня в 11:45

Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Южно-Казахстанскую область

Южный Казахстан — регион, который вас точно удивит. Подробнее в материале.

Шымкент


Где остановиться

шымкент

Хостелы: City Hostel Shymkent, Art House Sweet home, NS Prestige

Отели: Rixos Khadisha Shymkent, Ramada by Wyndham Shymkent, Aidana Plaza Hotel.

Что посмотреть

Шымкентский дендрологический парк

шымкент

Парк с более чем 40-летней историей удивляет своими масштабами. Здесь около 120 гектаров с сотнями видов деревьев и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана.

Шымкентский зоологический парк

Совсем близко к дендропарку находится городской зоопарк. В первые годы своей работы в зоопарке проживало около 70 видов животных. Теперь их стало больше.

Цирк

шымкент

Цирк в Шымкенте — один из самых молодых в стране. В репертуаре много номеров и представлений.

Монумент «Байдибек би»

Десятиметровая статуя Байдибека Карашаулы не может не удивить. Это отличная смотровая площадка — отсюда открывается прекрасный вид на Шымкент.

Шымкентский арбат

шымкент

Арбат в Шымкенте открыли на проспекте Бейбитшилик в 2018 году. Здесь есть велодорожки, скамейки, фонари, фонтаны, зоны для селфи и современные арт-объекты.

Что попробовать

Бешбармак

беш

В Южно-Казахстанской области есть свои особенности приготовления этого блюда. Гарниром к мясу идет тесто, картофель в блюде встречается гораздо реже.

Шашлык

Одно из самых популярных блюд региона — шашлык из мелких кусочков мяса.

Сайрамский плов

плов

Благодаря близкому расположению к Узбекистану, местные жители здесь готовят тот самый узбекский плов.

Куда съездить рядом с городом

Зона отдыха Бургулюк

бургулюк

Место находится недалеко от города, за что его так любят шымкентцы. Здесь есть ущелья, горные реки и другие красоты природы.

Зона отдыха Сайрам су

Сайрам су живописном берегу реки Сайрам су, в 65 километрах от Шымкента. Здесь можно насладиться спокойствием и тишиной с видом на горы.

Подземная пещера

акмешит

Подземная пещера Ак мешит — одно из самых необычных мест в Казахстане. Внутри пещеры растут деревья и летают птицы. В любое время года здесь практически одна и та же температура.

Соленые источники

Ближайший соленый источник к городу находится в селе Амангельды. Это идеальное место для тех, кто хотел бы искупаться в термальных водах.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави

мавзолей

Место, в котором должен побывать каждый, даже не нуждается в особом представлении.

Колодец Ушкаш-ата

Особенность колодца в том, что каменистое отверстие к воде — не строго вертикальное и отклоняется в разные стороны.

Есть легенда, что, если человек безгрешен, он сможет набрать воды из этого источника, а если грешен, вытащит пустое ведро.

Плачущая пещера

плачущая пещера

В ущелье Машат находится уникальная Плачущая пещера. С ее сводов стекает вода и создается ощущение, что пещера плачет. Зрелище завораживает!

Сорок исчезнувших святынь

Именно сюда едут те, кто слышал о возможности пройти по узкой расщелине между двумя камнями-символами Адама и Евы.

Озеро Сусинген

сусинген

Это крупнейшее горное озеро в Южно-Казахстанской области находится на высоте 1900 метров над уровнем моря на южной стороне хребта Каржантау.

Каждый год в конце лета большой водоем бесследно исчезает, оставляя после себя зеленые луга. Самое интересное — никто не знает, куда уходит вода.

Каньоны

В регионе есть множество красивых каньонов, таких как Аксу, Айгыржырган и другие. И в каждом из них есть на что взглянуть.


Источники фотографии: egemen.kz, perspectum.info, yujanka.kz, botanichka.ru, regmagaz.ru, cinexus.kz, shipa-su.com, mobillegends.net, m.vfl.ru.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.