Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Южно-Казахстанскую область

Южный Казахстан — регион, который вас точно удивит. Подробнее в материале.
Шымкент
Где остановиться
Хостелы: City Hostel Shymkent, Art House Sweet home, NS Prestige
Отели: Rixos Khadisha Shymkent, Ramada by Wyndham Shymkent, Aidana Plaza Hotel.
Что посмотреть
Шымкентский дендрологический парк
Парк с более чем 40-летней историей удивляет своими масштабами. Здесь около 120 гектаров с сотнями видов деревьев и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Казахстана.
Шымкентский зоологический парк
Совсем близко к дендропарку находится городской зоопарк. В первые годы своей работы в зоопарке проживало около 70 видов животных. Теперь их стало больше.
Цирк
Цирк в Шымкенте — один из самых молодых в стране. В репертуаре много номеров и представлений.
Монумент «Байдибек би»
Десятиметровая статуя Байдибека Карашаулы не может не удивить. Это отличная смотровая площадка — отсюда открывается прекрасный вид на Шымкент.
Шымкентский арбат
Арбат в Шымкенте открыли на проспекте Бейбитшилик в 2018 году. Здесь есть велодорожки, скамейки, фонари, фонтаны, зоны для селфи и современные арт-объекты.
Что попробовать
Бешбармак
В Южно-Казахстанской области есть свои особенности приготовления этого блюда. Гарниром к мясу идет тесто, картофель в блюде встречается гораздо реже.
Шашлык
Одно из самых популярных блюд региона — шашлык из мелких кусочков мяса.
Сайрамский плов
Благодаря близкому расположению к Узбекистану, местные жители здесь готовят тот самый узбекский плов.
Куда съездить рядом с городом
Зона отдыха Бургулюк
Место находится недалеко от города, за что его так любят шымкентцы. Здесь есть ущелья, горные реки и другие красоты природы.
Зона отдыха Сайрам су
Сайрам су живописном берегу реки Сайрам су, в 65 километрах от Шымкента. Здесь можно насладиться спокойствием и тишиной с видом на горы.
Подземная пещера
Подземная пещера Ак мешит — одно из самых необычных мест в Казахстане. Внутри пещеры растут деревья и летают птицы. В любое время года здесь практически одна и та же температура.
Соленые источники
Ближайший соленый источник к городу находится в селе Амангельды. Это идеальное место для тех, кто хотел бы искупаться в термальных водах.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави
Место, в котором должен побывать каждый, даже не нуждается в особом представлении.
Колодец Ушкаш-ата
Особенность колодца в том, что каменистое отверстие к воде — не строго вертикальное и отклоняется в разные стороны.
Есть легенда, что, если человек безгрешен, он сможет набрать воды из этого источника, а если грешен, вытащит пустое ведро.
Плачущая пещера
В ущелье Машат находится уникальная Плачущая пещера. С ее сводов стекает вода и создается ощущение, что пещера плачет. Зрелище завораживает!
Сорок исчезнувших святынь
Именно сюда едут те, кто слышал о возможности пройти по узкой расщелине между двумя камнями-символами Адама и Евы.
Озеро Сусинген
Это крупнейшее горное озеро в Южно-Казахстанской области находится на высоте 1900 метров над уровнем моря на южной стороне хребта Каржантау.
Каждый год в конце лета большой водоем бесследно исчезает, оставляя после себя зеленые луга. Самое интересное — никто не знает, куда уходит вода.
Каньоны
В регионе есть множество красивых каньонов, таких как Аксу, Айгыржырган и другие. И в каждом из них есть на что взглянуть.
Источники фотографии: egemen.kz, perspectum.info, yujanka.kz, botanichka.ru, regmagaz.ru, cinexus.kz, shipa-su.com, mobillegends.net, m.vfl.ru.