Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

novyy-kazahstan-11-mest-kotorye-stoit-posetit-v-turkestane
Новый Казахстан: 11 мест, которые стоит посетить в Туркестане
2
Главная
/
Возможности
/
Путешествия

07.10.2020

Новый Казахстан: 11 мест, которые стоит посетить в Туркестане

Туркестан привлекает туристов старинными мавзолеями и величественными мечетями. Но за последние несколько лет в городе появилось много новых современных зданий. Мы собрали самые интересные места, которые стоит посетить.


Медиацентр


Это здание — подарок духовной столице от Алматы. Четырехэтажная постройка полностью облицована стеклом. Общая площадь медиацентра — 3000 квадратных метров. Здесь расположены телестудии, монтажные, брифинг-центры и офисы. В здании планируется собрать редакции всех телеканалов, газет и радио Туркестанской области и пригласить в регион представителей крупных СМИ тюркоязычных стран.


Амфитеатр


Собственный амфитеатр появился в Туркестане в 2019 году. Это здание — подарок от Мангыстауской области. Возведенный в современном архитектурном стиле, амфитеатр располагается в историческом центре города, недалеко от Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Общая площадь комплекса — 2400 квадратных метра, он рассчитан на 1000 мест. По плану, в нем будут проводиться разнообразные культурные мероприятия.

Парк аттракционов Jіbek joly


В качестве центрального входа в парк установлена изящная арка, от которой ведет аллея к центру комплекса — «Шатру Мира», под которым установлена скульптурная композиция: «Дерево жизни». В парке установлено 14 аттракционов, привезенных из Италии, разбиты прогулочные аллеи с тенистыми местами для отдыха, игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивные площадки. За постройку парка, компания Bazis Construction получила международную премию Golden Pony Awards.


Восточная баня


Возведением бани по историческим образцам занималась Кызылординская область. Она рассчитана для мытья с одновременным действием воды и горячего воздуха. Ее общая площадь — больше 3000 квадратных метров. Выразительность зданию придают группа куполов и открытый айван.


Отель Hampton by Hilton


Международная сеть Hilton Hotels&Resorts открыла свои двери гостям города Туркестан в новом отеле. Высокий уровень сервиса обеспечен по стандарту Hampton Guarantee. Гостей ждет современная интерпретация восточного дизайна, терраса, кейтеринг и многое другое. Здание находится в историческом центре, в пешей доступности от Музея города Туркестан и Мавзолея Ходжа Ахмета Ясави.


Музыкальный фонтан


Поющий фонтан в виде лотоса был подарен Туркестану Восточно-Казахстанской областью. Рядом с главным сооружением установлено еще десять фонтанов в виде малых лотосов. Струи воды сопровождаются композициями на казахском, русском и английском языках. Высота струи воды достигает 15 метров. Площадь фонтана составляет почти 4 000 квадратных метров. Это место за короткий срок стало излюбленным среди горожан и туристов.


Туркестан-Арена


Многофункциональный стадион в центре города рассчитан на 7000 мест. В комплексе есть отдельный тренажерный зал для каждого вида спорта, а база стадиона состоит из футбольного поля и крытого манежа для легкой атлетики. Это домашняя арена местного футбольного клуба «Туран». На этом стадионе в марте 2021 года прошли матчи Суперкубка Казахстана по футболу.


Арбат


На месте нового Арбата ранее была заброшенная площадка. В короткие сроки здесь построили прогулочную зону, место отдыха гостей и горожан. На территории появились концертная площадка, инсталляции с подсветкой, подвесная ферма длиной почти в 150 метров, бесплатный Wi-Fi.


Керуен-сарай


Керуен-сарай — это комплекс, в котором располагаются сразу несколько туристических достопримечательностей. Стоить посетить Амфитеатр, на сцене которого проводится конное шоу. Для любителей истории здесь построена улица торговцев и ремесленников времен Шелкового Пути, а для тех, кто предпочитает современность — модные бутики, рестораны и кинотеатр. Комплекс дополняют «Летающий театр» и семейно-развлекательный центр. Все туристические объекты связаны между собой водным каналом, на котором по вечерам проводится театрализованное шоу.

Драматический театр


Новый драматический театр начал свою работу в этом году. Он уже стал точкой притяжения культурной жизни города. Его общая вместимость рассчитана на 510 человек. От остальных построек Туркестана театр отличается необычным архитектурным обликом — он сочетает в себе классический и восточный стили. Первая постановка театра запланирована на 9 октября, на сцене сыграют спектакль «Борте».

Летающий театр


Здание в необычной форме отсылает к истории о священной птице Самрук, которая отложила «золотое яйцо» на ветке Байтерека. Здесь посетителей ждет шоу в формате 8D, которое позволит окунуться в историю казахского народа.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #туризм #туркестан #достопримечательности
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Какие проблемы могут возникнуть на границе и как их решить
3707
5 путевок от 123 000 тенге, по которым можно слетать на море
9009
5 ВЫГОДНЫХ ГОРЯЩИХ ТУРОВ ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ
4952