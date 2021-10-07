Новый Казахстан: 11 мест, которые стоит посетить в Туркестане

Туркестан привлекает туристов старинными мавзолеями и величественными мечетями. Но за последние несколько лет в городе появилось много новых современных зданий. Мы собрали самые интересные места, которые стоит посетить.







Медиацентр

Это здание — подарок духовной столице от Алматы. Четырехэтажная постройка полностью облицована стеклом. Общая площадь медиацентра — 3000 квадратных метров. Здесь расположены телестудии, монтажные, брифинг-центры и офисы. В здании планируется собрать редакции всех телеканалов, газет и радио Туркестанской области и пригласить в регион представителей крупных СМИ тюркоязычных стран.





Амфитеатр





Собственный амфитеатр появился в Туркестане в 2019 году. Это здание — подарок от Мангыстауской области. Возведенный в современном архитектурном стиле, амфитеатр располагается в историческом центре города, недалеко от Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Общая площадь комплекса — 2400 квадратных метра, он рассчитан на 1000 мест. По плану, в нем будут проводиться разнообразные культурные мероприятия.





Парк аттракционов Jіbek joly





В качестве центрального входа в парк установлена изящная арка, от которой ведет аллея к центру комплекса — «Шатру Мира», под которым установлена скульптурная композиция: «Дерево жизни». В парке установлено 14 аттракционов, привезенных из Италии, разбиты прогулочные аллеи с тенистыми местами для отдыха, игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивные площадки. За постройку парка, компания Bazis Construction получила международную премию Golden Pony Awards.





Восточная баня





Возведением бани по историческим образцам занималась Кызылординская область. Она рассчитана для мытья с одновременным действием воды и горячего воздуха. Ее общая площадь — больше 3000 квадратных метров. Выразительность зданию придают группа куполов и открытый айван.





Отель Hampton by Hilton





Международная сеть Hilton Hotels&Resorts открыла свои двери гостям города Туркестан в новом отеле. Высокий уровень сервиса обеспечен по стандарту Hampton Guarantee. Гостей ждет современная интерпретация восточного дизайна, терраса, кейтеринг и многое другое. Здание находится в историческом центре, в пешей доступности от Музея города Туркестан и Мавзолея Ходжа Ахмета Ясави.





Музыкальный фонтан





Поющий фонтан в виде лотоса был подарен Туркестану Восточно-Казахстанской областью. Рядом с главным сооружением установлено еще десять фонтанов в виде малых лотосов. Струи воды сопровождаются композициями на казахском, русском и английском языках. Высота струи воды достигает 15 метров. Площадь фонтана составляет почти 4 000 квадратных метров. Это место за короткий срок стало излюбленным среди горожан и туристов.





Туркестан-Арена





Многофункциональный стадион в центре города рассчитан на 7000 мест. В комплексе есть отдельный тренажерный зал для каждого вида спорта, а база стадиона состоит из футбольного поля и крытого манежа для легкой атлетики. Это домашняя арена местного футбольного клуба «Туран». На этом стадионе в марте 2021 года прошли матчи Суперкубка Казахстана по футболу.





Арбат





На месте нового Арбата ранее была заброшенная площадка. В короткие сроки здесь построили прогулочную зону, место отдыха гостей и горожан. На территории появились концертная площадка, инсталляции с подсветкой, подвесная ферма длиной почти в 150 метров, бесплатный Wi-Fi.





Керуен-сарай

Драматический театр

Летающий театр

Керуен-сарай — это комплекс, в котором располагаются сразу несколько туристических достопримечательностей. Стоить посетить Амфитеатр, на сцене которого проводится конное шоу. Для любителей истории здесь построена улица торговцев и ремесленников времен Шелкового Пути, а для тех, кто предпочитает современность — модные бутики, рестораны и кинотеатр. Комплекс дополняют «Летающий театр» и семейно-развлекательный центр. Все туристические объекты связаны между собой водным каналом, на котором по вечерам проводится театрализованное шоу.Новый драматический театр начал свою работу в этом году. Он уже стал точкой притяжения культурной жизни города. Его общая вместимость рассчитана на 510 человек. От остальных построек Туркестана театр отличается необычным архитектурным обликом — он сочетает в себе классический и восточный стили. Первая постановка театра запланирована на 9 октября, на сцене сыграют спектакль «Борте».Здание в необычной форме отсылает к истории о священной птице Самрук, которая отложила «золотое яйцо» на ветке Байтерека. Здесь посетителей ждет шоу в формате 8D, которое позволит окунуться в историю казахского народа.