Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
novye-reysy-i-marshruty-leta-2026-kuda-mozhno-poletet-iz-kazahstana-i-uzbekistana
logo
Новые рейсы и маршруты лета 2026: куда можно полететь из Казахстана и Узбекистана
Путешествия и туризм

30.04.2026

Новые рейсы и маршруты лета 2026: куда можно полететь из Казахстана и Узбекистана

Этим летом авиакарта Центральной Азии заметно обновится. Новые прямые рейсы, возобновленные маршруты, расширение частоты и скоростные поезда в Узбекистане. Собрали все самое важное в одном материале.


Новые международные рейсы из Казахстана


Астана — Гуанчжоу, Air Astana


Со 2 июня Air Astana запускает прямые рейсы из столицы в китайский Гуанчжоу. Летать будут дважды в неделю на Airbus A321LR. Новый рейс дополнит уже существующий маршрут из Алматы и увеличит общую частоту полетов Air Astana в Гуанчжоу до шести раз в неделю.

Астана — Урумчи, FlyArystan


С 31 мая FlyArystan возобновляет прямые рейсы между Астаной и китайским Урумчи. Расписание до 23 октября: из Астаны — по вторникам, четвергам и воскресеньям; из Урумчи — по понедельникам, средам и пятницам.

Астана — Ереван, Shirak Avia

С 20 апреля армянская Shirak Avia выполняет рейсы из Астаны в Ереван раз в неделю по понедельникам, также на Boeing 737.

Алматы — Ереван, FlyOne

С 12 июня лоукостер FlyOne запускает прямые рейсы из Алматы в Ереван — по понедельникам и пятницам.

Астана и Алматы — Иссык-Куль, FlyArystan


FlyArystan открывает прямые рейсы на Иссык-Куль аэропорт Тамчы:

из Астаны — с 3 июля по 31 августа, по понедельникам и пятницам

из Алматы — с 18 июня по 30 августа, по четвергам и воскресеньям.

Алматы — Стамбул, Turkish Airlines

С 20 апреля по 23 октября Turkish Airlines увеличивает частоту рейсов между Алматы и Стамбулом до 18 раз в неделю. По понедельникам, вторникам, четвергам и субботам будет выполняться по три рейса в день.

Уральск — Стамбул, Pegasus Airlines


С 4 июня из Уральска стартует прямой рейс в Турцию. Pegasus Airlines будет летать по четвергам и воскресеньям — два раза в неделю.

Актау — Батуми, FlyArystan


С 6 июня по 29 августа FlyArystan открывает сезонный маршрут из Актау в грузинский Батуми. Рейсы по вторникам и субботам.

Актау — Ереван, SCAT Airlines


С 18 апреля SCAT запустила прямые рейсы из Актау в армянскую столицу. Летают дважды в неделю — по вторникам и субботам — на Boeing 737.

Шымкент — Новосибирск, SCAT Airlines


С 19 мая SCAT начнет летать из Шымкента в Новосибирск по вторникам и субботам. На этом направлении уже работает S7, так что у пассажиров появится выбор.

Костанай — Ташкент, Centrum Air


С 13 июня Centrum Air запускает рейс из Костаная в Ташкент — раз в неделю, по субботам.

Новый внутренний рейс


Астана — Балхаш, QAZAQ Air


С июня по август QAZAQ Air будет летать между Астаной и Балхашом ежедневно на Bombardier Q-400. Удобный вариант для тех, кто едет на отдых к озеру.

Новые рейсы в Узбекистане


Ташкент — Денпасар, Бали, Centrum Air


С 1 июня Centrum Air запускает рейсы из Ташкента на Бали — дважды в неделю на A330.

Ташкент — Ереван, Shirak Avia


Со 2 июня Shirak Avia возобновляет рейсы между Ташкентом и Ереваном — раз в неделю по вторникам на Boeing 737.

Новый электропоезд в Ферганской долине


В Узбекистане начал курсировать электропоезд, соединяющий Коканд, Наманган, Андижан и Маргилан. Состав из 6 вагонов на 586 мест разгоняется до 120 км/ч. На борту — кондиционеры, Wi-Fi, USB-порты.

Скоростной Afrosiyob дойдет до Хивы


С 2 мая скоростной поезд Afrosiyob начнет ходить по маршруту Ташкент — Хива через Самарканд, Бухару и Ургенч. Расстояние около 1100 километров теперь займет 7 часов вместо 14.

Другие новости


Черногория вновь открыла безвизовый въезд для казахстанцев


С 1 мая по 1 ноября 2026 года граждане Казахстана могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней.

Freedom Travel выходит на европейский рынок


Freedom Travel, выросший из Aviata.kz — одного из первых онлайн тревел агентств в Казахстане, объявляет о международной экспансии. В 2026 году сервис выходит на европейский рынок. По словам Алексея Ли, по цене, контенту и UX Freedom Travel готов конкурировать с глобальными игроками, предлагая не просто travel-продукт, а полноценный экосистемный travel-слой.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #узбекистан #маршрут #рейсы
Поиск по сайту:
Где отдохнуть осенью в Казахстане: гид на бархатный сезон от Даниеля Сержанулы
Где отдохнуть осенью в Казахстане: гид на бархатный сезон от Даниеля Сержанулы
Молодые казахстанцы о том, как посетили больше 30 стран, и хотят ли жить на родине
Молодые казахстанцы о том, как посетили больше 30 стран, и хотят ли жить на родине
Топ-20 ресторанов Астаны и Алматы для тех, кто выбирает только лучшее
Топ-20 ресторанов Астаны и Алматы для тех, кто выбирает только лучшее
Путеводитель для новичков: сколько стоит первое путешествие и как его спланировать
Путеводитель для новичков: сколько стоит первое путешествие и как его спланировать
Где искать недорогие авиабилеты: полезные ресурсы и советы
Где искать недорогие авиабилеты: полезные ресурсы и советы