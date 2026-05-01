Новые рейсы и маршруты лета 2026: куда можно полететь из Казахстана и Узбекистана

Этим летом авиакарта Центральной Азии заметно обновится. Новые прямые рейсы, возобновленные маршруты, расширение частоты и скоростные поезда в Узбекистане. Собрали все самое важное в одном материале.





Новые международные рейсы из Казахстана





Астана — Гуанчжоу, Air Astana





Со 2 июня Air Astana запускает прямые рейсы из столицы в китайский Гуанчжоу. Летать будут дважды в неделю на Airbus A321LR. Новый рейс дополнит уже существующий маршрут из Алматы и увеличит общую частоту полетов Air Astana в Гуанчжоу до шести раз в неделю.

Астана — Урумчи, FlyArystan





С 31 мая FlyArystan возобновляет прямые рейсы между Астаной и китайским Урумчи. Расписание до 23 октября: из Астаны — по вторникам, четвергам и воскресеньям; из Урумчи — по понедельникам, средам и пятницам.

Астана — Ереван, Shirak Avia





С 20 апреля армянская Shirak Avia выполняет рейсы из Астаны в Ереван раз в неделю по понедельникам, также на Boeing 737.

Алматы — Ереван, FlyOne





С 12 июня лоукостер FlyOne запускает прямые рейсы из Алматы в Ереван — по понедельникам и пятницам.

Астана и Алматы — Иссык-Куль, FlyArystan





FlyArystan открывает прямые рейсы на Иссык-Куль — аэропорт Тамчы:

— из Астаны — с 3 июля по 31 августа, по понедельникам и пятницам

— из Алматы — с 18 июня по 30 августа, по четвергам и воскресеньям.

Алматы — Стамбул, Turkish Airlines





С 20 апреля по 23 октября Turkish Airlines увеличивает частоту рейсов между Алматы и Стамбулом до 18 раз в неделю. По понедельникам, вторникам, четвергам и субботам будет выполняться по три рейса в день.

Уральск — Стамбул, Pegasus Airlines





С 4 июня из Уральска стартует прямой рейс в Турцию. Pegasus Airlines будет летать по четвергам и воскресеньям — два раза в неделю.

Актау — Батуми, FlyArystan





С 6 июня по 29 августа FlyArystan открывает сезонный маршрут из Актау в грузинский Батуми. Рейсы по вторникам и субботам.

Актау — Ереван, SCAT Airlines





С 18 апреля SCAT запустила прямые рейсы из Актау в армянскую столицу. Летают дважды в неделю — по вторникам и субботам — на Boeing 737.

Шымкент — Новосибирск, SCAT Airlines





С 19 мая SCAT начнет летать из Шымкента в Новосибирск по вторникам и субботам. На этом направлении уже работает S7, так что у пассажиров появится выбор.

Костанай — Ташкент, Centrum Air





С 13 июня Centrum Air запускает рейс из Костаная в Ташкент — раз в неделю, по субботам.

Новый внутренний рейс





Астана — Балхаш, QAZAQ Air





С июня по август QAZAQ Air будет летать между Астаной и Балхашом ежедневно на Bombardier Q-400. Удобный вариант для тех, кто едет на отдых к озеру.

Новые рейсы в Узбекистане





Ташкент — Денпасар, Бали, Centrum Air





С 1 июня Centrum Air запускает рейсы из Ташкента на Бали — дважды в неделю на A330.

Ташкент — Ереван, Shirak Avia





Со 2 июня Shirak Avia возобновляет рейсы между Ташкентом и Ереваном — раз в неделю по вторникам на Boeing 737.

Новый электропоезд в Ферганской долине





В Узбекистане начал курсировать электропоезд, соединяющий Коканд, Наманган, Андижан и Маргилан. Состав из 6 вагонов на 586 мест разгоняется до 120 км/ч. На борту — кондиционеры, Wi-Fi, USB-порты.

Скоростной Afrosiyob дойдет до Хивы





С 2 мая скоростной поезд Afrosiyob начнет ходить по маршруту Ташкент — Хива через Самарканд, Бухару и Ургенч. Расстояние около 1100 километров теперь займет 7 часов вместо 14.

Другие новости





Черногория вновь открыла безвизовый въезд для казахстанцев





С 1 мая по 1 ноября 2026 года граждане Казахстана могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней.

Freedom Travel выходит на европейский рынок





