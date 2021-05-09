4 новых отеля в Туркестане, которые открылись за последний год









Rixos Turkistan













Karavansaray Kun Hotel

Международная сеть Hilton Hotels & Resorts открыла свои двери гостям города Туркестан в новом отеле Hamton. Высокий уровень сервиса обеспечен по стандарту Hampton Guarantee, современная интерпретация восточного дизайна, терраса, кейтеринг и многое другое ожидает гостей уже с конца 2020 года. Отель находится в историческом центре, в пешей доступности от Музея города Туркестан и Мавзолея Ходжа Ахмета Ясави.ул. Жолбарысхан, 6АRixos Turkistan, это первый международный пятизвёздочный отель в городе. Гости отеля могут насладиться садом, хаммамом, сауной, баром и полностью оборудованным фитнес-центром. Кроме этого, при отеле работает первый в городе ресторан Паназиатской кухни и доступна услуга доставки еды в номер. Организованы развлекательные программы для детей и взрослых, а достопримечательности города находятся в 10 минутах езды от отеля.ул. Бекзат Саттарханов, 33АСамый крупный туристический комплекс в Центральной Азии «Караван Сарай», включает в себя и отель Karavansaray Khaganate. Каждый номер имеет современный интерьер, оснащен телевизором, на территории отеля бесплатный WiFi, доставка еды, фитнес и спа. Отель - часть туристического комплекса «Караван Сарай», где есть развлекательно-игровые центры, рестораны, кинотеатр и торговый центр.ул. Бекзат Саттарханов, 25AKun Hotel также является частью туристического комплекса «Караван Сарай». Преимущества отеля: лаконичный дизайн номеров, бесплатный интернет, включен континентальный завтрак, есть фитнес, спа и живописный сад. Помимо услуг комплекса, отель выгодно и удобно располагается по соседству с музеем города, мавзолеем Ходжа Ахмета Ясави, площадью символов, тюркским садом и новым театром города Туркестан.ул. Бекзат Саттарханов, 25A