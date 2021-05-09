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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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4 новых отеля в Туркестане, которые открылись за последний год
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Сегодня в 11:00

4 новых отеля в Туркестане, которые открылись за последний год

Вы все уже видели фотографии блогеров на фоне новой «казахстанкой Венеции». Тогда собирайте вещи, покупайте билеты, и бронируйте один из новых отелей в Туркестане.

Hampton by Hilton

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@hampton_turkistan
Международная сеть Hilton Hotels & Resorts открыла свои двери гостям города Туркестан в новом отеле Hamton. Высокий уровень сервиса обеспечен по стандарту Hampton Guarantee, современная интерпретация восточного дизайна, терраса, кейтеринг и многое другое ожидает гостей уже с конца 2020 года. Отель находится в историческом центре, в пешей доступности от Музея города Туркестан и Мавзолея Ходжа Ахмета Ясави.
Адрес: ул. Жолбарысхан, 6А

Rixos Turkistan

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@rixosturkistan
Rixos Turkistan, это первый международный пятизвёздочный отель в городе. Гости отеля могут насладиться садом, хаммамом, сауной, баром и полностью оборудованным фитнес-центром. Кроме этого, при отеле работает первый в городе ресторан Паназиатской кухни и доступна услуга доставки еды в номер. Организованы развлекательные программы для детей и взрослых, а достопримечательности города находятся в 10 минутах езды от отеля.
Адрес: ул. Бекзат Саттарханов, 33А


Karavansaray Khaganate Hotel

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@karavansaray
Самый крупный туристический комплекс в Центральной Азии «Караван Сарай», включает в себя и отель Karavansaray Khaganate. Каждый номер имеет современный интерьер, оснащен телевизором, на территории отеля бесплатный WiFi, доставка еды, фитнес и спа. Отель - часть туристического комплекса «Караван Сарай», где есть развлекательно-игровые центры, рестораны, кинотеатр и торговый центр.
Адрес: ул. Бекзат Саттарханов, 25A


Karavansaray Kun Hotel

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@karavansaray
Kun Hotel также является частью туристического комплекса «Караван Сарай». Преимущества отеля: лаконичный дизайн номеров, бесплатный интернет, включен континентальный завтрак, есть фитнес, спа и живописный сад. Помимо услуг комплекса, отель выгодно и удобно располагается по соседству с музеем города, мавзолеем Ходжа Ахмета Ясави, площадью символов, тюркским садом и новым театром города Туркестан.
Адрес: ул. Бекзат Саттарханов, 25A

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#казахстан #путешествия #отели #туркестан
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