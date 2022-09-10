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Путешествуйте дома. Что посмотреть в Узгене — маленьком городе с большой историей
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Сегодня в 12:45

Путешествуйте дома. Что посмотреть в Узгене — маленьком городе с большой историей

Узген — один из древнейших городов Центральной Азии, имеющий более чем 2000-летнюю историю. Рассказываем, что здесь посмотреть.​


Где остановиться

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Хостелы: Sunny Hostel, Konok Hostel

Отели: Orient Hotel, Ocean Hotel

Гостевые дома: «Гостевой дом Баяна», Altai.

Что посмотреть

Узген известен уникальными историко-культурными памятниками: мечети, медресе, мавзолей, остатки крепостей, древние мазары, погребения.

Интересно, что архитектурный комплекс Узгена изображен на национальной валюте Кыргызстана достоинством 50 сом.

Узгенский минарет

Построен из жженого кирпича разнокалиберных размеров, которые ажурной кладкой уложены в несколько орнаментальных поясов. Орнамент узгенского минарета причудливее буранского.

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Мавзолеи Караханидских правителей​

Северный мавзолей построен в 1152 году, Южный — в 1187 году. Более старый Средний мавзолей квадратной формы, построенный в X-XI веках, когда-то имел купол.

Минеральный источник «Кара-Шоро»

В воде этого месторождения обнаружена самая высокая концентрация таких микроэлементов, как железо, цинк, барий. Из всех месторождений углекислых минеральных вод Кыргызстана, этот источник расположен в самой красивой местности: ​ горной, лесистой, по берегам чистой и не бурной реки.

Зона отдыха, а также туристический центр «Салам Алик»

«Салам-Алик» — туристическая зона, в которой ежегодно отдыхают граждане Кыргызстана и зарубежные гости. Жители и туристы проводят свой летний отдых на склонах гор и пользуются лечебной водой из природного источника.

Что попробовать

Плов


Здесь выращивается уникальный узгенский рис «Девзира», который славится не только удивительным вкусом, но и своими особенными питательными свойствами.

Это самый дорогой и элитный рис, наиболее подходящий для приготовления праздничного узбекского плова. Его привозят на базары всей Средней Азии.

Чем заняться

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Прогуляйтесь по городу — тут можно найти Аллею Героев Советского Союза и памятник «Манас».

Памятник «Манас»

Памятник установлен на Центральной площади района. Идея в том, что Манас Ата должен стоять, указывая путь будущим поколениям. Эпос описывает человеческие ценности, став образцом для воспитания детей.


Источник фото на обложке: triptokyrgyzstan.com

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#путешествия #туризм #кыргызстан #кудапоехать #узген
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.