Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Фергану — небольшой, но красивый город в Узбекистане

Фергана — крупнейший город в долине Фергана в Узбекистане. Рассказываем, что здесь стоит посмотреть.





Где остановиться





Хостелы: Sakura, Megi, «Статус Хаус»

Отели: Asia Hotel Fergana, Voyage Hotel, Tantana Hotel

Что посмотреть

Центральный парк

Аттракционы и прекрасный вид делают это место интересным как для детей, так и для взрослых. Красивые фонтаны, множество деревьев и ухоженные газоны дадут возможность развеяться.





Источник фотографии:

advantour.com

Ферганский областной драматический театр

Театр, история которого насчитывает уже почти 100 лет, остается интересным местом для посещения. Архитектура, мероприятия и постановки, которые тут проводятся, скрасят ваш досуг.

Театрально-концертный дворец им. Ислама Каримова

Это место для ценителей современной культуры и интересного дизайна. Здесь часто проходят концерты известных артистов. Рядом есть красивый парк.

Центральный базар

На базаре вы сможете познать настоящее восточное гостеприимство и попробовать местную кухню. Помимо этого, здесь огромный ассортимент. Можно купить рис, который местные жители называют королевским.

Мужская гимназия

На сегодняшний день на территории гимназии расположился Ферганский государственный университет. Несмотря на это, здание остается одним из самых важных архитектурных памятников города.

Что попробовать

Плов по-фергански

Ни для кого не секрет, что узбекский плов известен во всем в мире. Многие предпочитают именно вариант плова, который готовят в Фергане.

Лагман

Одно из самых популярных блюд Узбекистана и Ферганы. Большое количество овощей вместе с сочным мясом и особенными приправами — секрет рецепта.

Дымляма

Фишка блюда в том, что как бы повар не экспериментировал с ингредиентами, всегда выходит вкусно и сытно.

Куда съездить рядом с городом

Ферганская долина

Ферганская долина заслуженно носит статус жемчужины Узбекистана. Уникальный растительный и животный мир — дополнение к природным красотам.

Каркидонское водохранилище

Купальный сезон тут открывается только в июне. А водохранилище известно своей красотой. Оно идеально подходит для рыбалки и отдыха с семьей.

Шахимардан

Поселок Шахимардан находится в 55 километрах от Ферганы. Он находится на высоте 1550 метров. Тут вы сможете насладиться прекрасными видами и подышать чистейшим горным воздухом.





Источник фотографии:

uzbekistan.travel

Центр Риштанской керамики

Разнообразие керамики и ее форм в этом месте поражает. Блюда, шокосы и урдаки — это далеко не полный список керамики, которую вы можете тут найти.

Медресе Саид Ахмад-ходжа в Маргилане

Одно из редких старинных архитектурных и культурных памятников, который все еще продолжает свою деятельность. В стенах медресе люди обучаются чтению священных книг.