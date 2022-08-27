Путешествуем дома. За что все любят Джалал-Абад: природные места, достопримечательности и местная кухня

Джалал-Абад — третий по величине город в Кыргызстане, а Джалал-Абадская область — богата на красивые природные места. Рассказываем, что здесь стоит посмотреть.

Где остановиться





Отели: «Жылдыз», KOK-ART Hotel Jalal-Abad, Jannat Regency Jalal-Abad

Гостевые дома: Guest House EtnoDom, Guest House Good Night

Что посмотреть





Сары-Челек





Это особо охраняемая природная территория страны на Чаткальском и Атойнакском хребтах, в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. В 1979 году заповедник был включен в Международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Биосферный заповедник стал одним из популярнейших мест в Кыргызстане для походов среди местных и туристов.





Арсланбоб





Курорт в Базар-Коргонском районе. Находится в 690 километрах от Бишкека. В состав курорта входит пять сел: Арстанбаб, Гумкана, Белтерек, Жай-Терек, Жарадар.

Токтогул





Это город, рядом с которым расположилось водохранилище, образованное плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Тут можно купаться и рыбачить.

Мавзолей Шах-Фазиль





Мавзолей включен в комплекс культовых построек, относящихся к эпохе Караханидов. Это целый комплекс из священной горы Арча-Мазар с мавзолеем Аламбердара и пещерой Святого отшельника, места казни 2700 воинов ислама, мечети, вертикально установленного камня, мавзолея Шах-Фазиль и мавзолея Сафед-Булон.

Комплекс стал мусульманской святыней, местом поклонения многих паломников.

Ущелье Чычкан





На склонах гор, окружающих ущелье Чычкан, растут арча, ель, дикая ежевика и барбарис. Там течет бурная река, которая тоже носит название Чычкан и впадает в Токтогульское водохранилище. В ущелье также есть охотничий заказник, где охраняются козерог, косуля, кабан, архар и другие дикие животные.

Нарынский каньон





Каньон примечателен своим потрясающим видом голубого и полноводного Нарына.

Что попробовать





Рыба





В Токтогуле хвалят форель — вкусно, недорого и быстро.

Хлеб





Местный традиционный домашний тандырный хлеб. Точно стоит попробовать.

Маш-Кордо





Традиционный суп с машем и рисом.





Плов





Плов — это блюдо, которое стоит попробовать в каждом городе и каждой стране Центральной Азии. Ведь все рецепты разные. Всегда сытно и вкусно.

Манты





Местные манты вы встретите почти во всех заведениях, одно из самых популярных блюд в регионе.

Чем заняться

Экскурсии





Позвольте местным жителям показать вам уникальные культурные и гастрономические возможности Джалал-Абада. Здесь можно найти как классические гастрономические туры и туры по городу, так и посетить интересные мастер-классы.

Источник фотографии на обложке: economist.kg





