Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/ccf/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/ccfac94e123ed8a1ee72583028c0c666.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
puteshestvuem-doma-za-chto-vse-lyubyat-dzhalal-abad-prirodnye-mesta-dostoprimechatel-nosti-i-mestnaya-kuhnya
Путешествуем дома. За что все любят Джалал-Абад: природные места, достопримечательности и местная кухня
65
Главная
/
Возможности
/
Путешествия

Сегодня в 12:00

Путешествуем дома. За что все любят Джалал-Абад: природные места, достопримечательности и местная кухня

Джалал-Абад — третий по величине город в Кыргызстане, а Джалал-Абадская область — богата на красивые природные места. Рассказываем, что здесь стоит посмотреть.

Где остановиться


Отели: «Жылдыз», KOK-ART Hotel Jalal-Abad, Jannat Regency Jalal-Abad

Гостевые дома: Guest House EtnoDom, Guest House Good Night

Что посмотреть


Сары-Челек


Это особо охраняемая природная территория страны на Чаткальском и Атойнакском хребтах, в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. В 1979 году заповедник был включен в Международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Биосферный заповедник стал одним из популярнейших мест в Кыргызстане для походов среди местных и туристов.

Треккинг по заповеднику вокруг озера Сары-Челек

Арсланбоб


Курорт в Базар-Коргонском районе. Находится в 690 километрах от Бишкека. В состав курорта входит пять сел: Арстанбаб, Гумкана, Белтерек, Жай-Терек, Жарадар.

Токтогул


Это город, рядом с которым расположилось водохранилище, образованное плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Тут можно купаться и рыбачить.

Мавзолей Шах-Фазиль


Мавзолей включен в комплекс культовых построек, относящихся к эпохе Караханидов. Это целый комплекс из священной горы Арча-Мазар с мавзолеем Аламбердара и пещерой Святого отшельника, места казни 2700 воинов ислама, мечети, вертикально установленного камня, мавзолея Шах-Фазиль и мавзолея Сафед-Булон.

Комплекс стал мусульманской святыней, местом поклонения многих паломников.

Ущелье Чычкан


На склонах гор, окружающих ущелье Чычкан, растут арча, ель, дикая ежевика и барбарис. Там течет бурная река, которая тоже носит название Чычкан и впадает в Токтогульское водохранилище. В ущелье также есть охотничий заказник, где охраняются козерог, косуля, кабан, архар и другие дикие животные.

Нарынский каньон


Каньон примечателен своим потрясающим видом голубого и полноводного Нарына.

Что попробовать


Рыба


В Токтогуле хвалят форель — вкусно, недорого и быстро.

Хлеб


Местный традиционный домашний тандырный хлеб. Точно стоит попробовать.

Маш-Кордо

Традиционный суп с машем и рисом.

Суп из маша

Плов

Плов — это блюдо, которое стоит попробовать в каждом городе и каждой стране Центральной Азии. Ведь все рецепты разные. Всегда сытно и вкусно.

Манты


Местные манты вы встретите почти во всех заведениях, одно из самых популярных блюд в регионе.

Чем заняться

Экскурсии


Позвольте местным жителям показать вам уникальные культурные и гастрономические возможности Джалал-Абада. Здесь можно найти как классические гастрономические туры и туры по городу, так и посетить интересные мастер-классы.

Источник фотографии на обложке: economist.kg


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #туризм #кыргызстан #джалалабад
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
3 истории о том, как после 55 лет переехать в США и Канаду и чувствовать себя как дома
33459
Центральная Азия, Турция, США: 5 полезных статей для путешественников
1285
6 мест на Иссык-Куле, где можно отдохнуть в 2018 году
9664
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.