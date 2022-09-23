Путешествуйте дома. Ради чего люди со всего мира приезжают на Памир

Где остановиться
Тут чаще всего останавливаются в гостевых домах местных жителей, которые можно встретить по дороге. Их огромное количество. А отели по большей части находятся именно в городе Хорог.
Отели: Pamir Palace Hotel, Pamir Alibaba Hotel, Zarya Hotel, Lal, Grand Hotel.
Что посмотреть
В первую очередь, Памир славится разнообразной природой и высокими горами.
Природные места
Ваханский коридор
Это «коридор», соединяющий Афганистан и Китай и проходящий через территорию Таджикистана.
Озеро Каракуль
Крупнейшее озеро на территории Таджикистана. Поверхность озера имеет ярко-синий цвет. Рядом с озером, на Памирском тракте находится небольшая сельская община Каракуль.
Достопримечательности Хорога
Помимо природных мест отдельно стоит отметить достопримечательности столицы ГБАО.
Парк Чорбог
Городской парк Хорога — превосходное место, чтобы расслабиться и подышать свежим воздухом и насладиться вечерним прохладным ветерком в центре Хорога.
Это центр религиозной и культурной жизни мусульман-исмаилитов. Снаружи сооружение напоминает средневековое здание, обработанное вручную из местных камней, однако внутри можно увидеть современные стили в сочетании с традиционными узорами.
Что попробовать
Эти рецепты передаются из поколения в поколение и готовятся в семейном кругу.
Бат
Калорийное и сытное памирское блюдо. В его состав входят масло, мука и молоко.
Хухпа
Мучная похлебка, одно из самых часто употребляемых блюд на Памире. Сладкий вариант с добавлением сахара и сушеной кураги называется ношхафпа.
Ош
Речь не о плове! На Памире так называют блюдо из бобовой муки, воды и соли.
Ширчой
Блюдо, без которого не обходится ни один завтрак на Памире. Есть и другие рецепты, где основными ингредиентами являются масло и мука — амоч и руганхарво.
Чем заняться
Сходить на афганский базар
Каждую субботу в городах: Хорог, Дарвоз и Ишкашим проходят базары на нейтральной территории между Таджикистаном и Афганистаном. Это интересное зрелище, а еще там можно хорошо закупиться.