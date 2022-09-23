Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

puteshestvuyte-doma-radi-chego-lyudi-so-vsego-mira-priezzhayut-na-pamir
Путешествуйте дома. Ради чего люди со всего мира приезжают на Памир
9
Главная
/
Возможности
/
Путешествия

Сегодня в 18:11

Путешествуйте дома. Ради чего люди со всего мира приезжают на Памир

Памир — это красивая высокогорная земля, некоторые жители которой до сих пор живут по образу жизни своих предков и старинным обычаям.


Где остановиться


 Тут чаще всего останавливаются в гостевых домах местных жителей, которые можно встретить по дороге. Их огромное количество. А отели по большей части находятся именно в городе Хорог.

Отели: Pamir Palace Hotel, Pamir Alibaba Hotel, Zarya Hotel, Lal, Grand Hotel.

Что посмотреть


В первую очередь, Памир славится разнообразной природой и высокими горами.

wantto-create-dE1X-q10rNk-unsplash.jpg

Природные места


Ваханский коридор

Это «коридор», соединяющий Афганистан и Китай и проходящий через территорию Таджикистана.


Озера Булункуль и Яшилькуль
Между перевалом Койтезек и поселком Аличур есть поворот с основной трассы, который ведет к красивейшим пресным озерам Булункуль и Яшилькуль. Лучшее время для посещения озер — июль-сентябрь.


Гарм Чашма
Горячие источники Гарм Чашма, расположенные недалеко от Хорога, лечебные. Говоря об уникальности и целебных свойствах воды источников, не стоит забывать о том, насколько красиво данное место.


Озеро Каракуль

ej-wolfson-PkgpJ1q-wVM-unsplash.jpg

Крупнейшее озеро на территории Таджикистана. Поверхность озера имеет ярко-синий цвет. Рядом с озером, на Памирском тракте находится небольшая сельская община Каракуль.


Достопримечательности Хорога



 Помимо природных мест отдельно стоит отметить достопримечательности столицы ГБАО.
Ботанический сад

irina-shishkina-71AeTwVlgOA-unsplash.jpg

Место называют зеленой «Крышей мира». Сад заложен в 1940 году. На территории есть все категории земель, встречающиеся на Западном Памире: скалы, обрывистые и песочные участки, галечники, осыпи, селевые конусы выноса, горные склоны.


Парк Чорбог

Городской парк Хорога — превосходное место, чтобы расслабиться и подышать свежим воздухом и насладиться вечерним прохладным ветерком в центре Хорога.

Исмаилитский центр

Это центр религиозной и культурной жизни мусульман-исмаилитов. Снаружи сооружение напоминает средневековое здание, обработанное вручную из местных камней, однако внутри можно увидеть современные стили в сочетании с традиционными узорами.

Что попробовать


Эти рецепты передаются из поколения в поколение и готовятся в семейном кругу.

Бат


Калорийное и сытное памирское блюдо. В его состав входят масло, мука и молоко.


Хухпа


Мучная похлебка, одно из самых часто употребляемых блюд на Памире. Сладкий вариант с добавлением сахара и сушеной кураги называется ношхафпа.


Ош


Речь не о плове! На Памире так называют блюдо из бобовой муки, воды и соли.


Ширчой


 Блюдо, без которого не обходится ни один завтрак на Памире. Есть и другие рецепты, где основными ингредиентами являются масло и мука — амоч и руганхарво.

Чем заняться


Сходить на афганский базар
Каждую субботу в городах: Хорог, Дарвоз и Ишкашим проходят базары на нейтральной территории между Таджикистаном и Афганистаном. Это интересное зрелище, а еще там можно хорошо закупиться.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #туризм #таджикистан #памирскиегоры #центральнаяазия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Лаура Галиева: «5 мест в Дубае, куда обязательно нужно сходить с детьми»
12913
6 стран, куда казахстанцы могут поехать отдохнуть меньше чем за 240 000 тенге
23137
Куда поехать и что посмотреть в Кыргызстане: 23 интересных места для туристов
8502
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.