Путешествуйте дома. Ради чего люди со всего мира приезжают на Памир

Где остановиться





Что посмотреть

Природные места



Ваханский коридор



Озера Булункуль и Яшилькуль







Гарм Чашма





Озеро Каракуль

Крупнейшее озеро на территории Таджикистана. Поверхность озера имеет ярко-синий цвет. Рядом с озером, на Памирском тракте находится небольшая сельская община Каракуль.

Достопримечательности Хорога









Ботанический сад



















Парк Чорбог





Исмаилитский центр



Что попробовать

Бат

Хухпа









Ош

Ширчой





Чем заняться





Сходить на афганский базар

Их огромное количество. А отели по большей части находятся именно в городе Хорог.Отели: Pamir Palace Hotel, Pamir Alibaba Hotel, Zarya Hotel, Lal, Grand Hotel.Это «коридор», соединяющий Афганистан и Китай и проходящий через территорию Таджикистана.Между перевалом Койтезек и поселком Аличур есть поворот с основной трассы, который ведет к красивейшим пресным озерам Булункуль и Яшилькуль. Лучшее время для посещения озер — июль-сентябрь.Горячие источники Гарм Чашма, расположенные недалеко от Хорога, лечебные. Говоря об уникальности и целебных свойствах воды источников, не стоит забывать о том, насколько красиво данное место.Помимо природных мест отдельно стоит отметить достопримечательности столицы ГБАО.Место называют зеленой «Крышей мира». Сад заложен в 1940 году. На территории есть все категории земель, встречающиеся на Западном Памире: скалы, обрывистые и песочные участки, галечники, осыпи, селевые конусы выноса, горные склоны.Городской парк Хорога — превосходное место, чтобы расслабиться и подышать свежим воздухом и насладиться вечерним прохладным ветерком в центре Хорога.Это центр религиозной и культурной жизни мусульман-исмаилитов.Снаружи сооружение напоминает средневековое здание, обработанное вручную из местных камней, однако внутри можно увидеть современные стили в сочетании с традиционными узорами.В его состав входят масло, мука и молоко.Сладкий вариант с добавлением сахара и сушеной кураги называется ношхафпа.На Памире так называют блюдо из бобовой муки, воды и соли.Есть и другие рецепты, где основными ингредиентами являются масло и мука — амоч и руганхарво.. Это интересное зрелище, а еще там можно хорошо закупиться.