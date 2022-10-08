Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Восточно-Казахстанскую область

Восточный Казахстан — регион, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Рассказываем подробнее про эту область.
Усть-Каменогорск
Где остановиться
Хостелы: «Восток», «Уют», Hostel#1
Отели: Dedeman Oskemen Tavros Hotel, Deluxe Spa-Hotel, Shiny River Hotel, «Галирад».
Что посмотреть
Монумент «Байтерек»
Нигде в Казахстане, кроме столицы, вы не найдете Байтерека выше, чем этот. Копия величественного монумента в Астане тоже красива и интересна.
Экопарк Левобережный
Ботанический сад, зоопарк, семейная зона и многое другое ждет вас в экопарке «Левобережный».
Парк Жастар
В парке каждый найдет, чем себя занять. Наряду с красивыми видами и умиротворяющей атмосферой здесь можно ознакомиться с культурой народов Казахстана.
Историко-краеведческий музей
Идеальный выбор для любителей истории. Интересные экспонаты и долгая история самого музея — то, чем славится это место.
Восточно-Казахстанский областной театр драмы им. Жамбыла
Театр — это всегда что-то интересное и завораживающее, и театр в Усть-Каменогорске не исключение. История, культура и дизайн придают этому месту необычный характер.
Казахский этнографический музей
Любителям изучать культуру разных народов музей подойдет идеально. На данный момент в нем расположены памятники казахской и русской культуры, а также экспонаты, отражающие культуру малых этнических групп Усть-Каменогорска.
Что попробовать
Щи баурсаки
В ВКО их готовят из пресного теста и сахара. Отличительная черта в том, что такие барусаки получаются маленькими, хрустящими и сладкими.
Курт
Этот кисломолочный продукт особенно популярен в регионах Центрального и Восточного Казахстана. Здесь он обычно соленый, но в последнее время популярным становится и сладкий курт.
Жети шелпек
Всеми любимые шелпеки особенно популярны в Восточном Казахстане. Есть множество легенд вокруг этого всем знакомого блюда. Например, что раньше путнику в дальнюю дорогу давали жети шелпек, чтобы предотвратить беды.
Бешбармак
Картошку сюда предпочитают не добавлять, в сорпу кладут немного лука, а вот мяса не жалеют и часто используют сразу и конину, и говядину, и баранину. Казы кладут прямо поверх всего блюда.
Куда съездить рядом с городом
Шыбындыколь
Базы отдыха и виды озера дают возможность хорошо отдохнуть и насладиться красотой этой местности как летом, так и зимой.
Надпись «Казахстан»
Надпись похожа на ту, что в Голливуде. Если вы будете неподалеку, не упустите возможность сделать фотографию на ее фоне.
Горнолыжный курорт «Алтайские альпы»
Сказка, место в которой место найдется каждому. В горах вы можете как просто полюбоваться шикарным видом с подъемников, но и покататься на сноубордах, лыжах и плюшках.
Бухтарма
Несмотря на то, что Бухтарма — это обычный водоканал, отдохнуть там можно не хуже, чем на любом из озер. Красивые виды, шикарный пляж, прохладная вода — настоящие достоинства канала.
Австрийская дорога
Сама дорога соединяет Курчумский и Карагайский районы, и виды с нее открываются невероятные. Место подходит, чтобы сделать памятные фото или просто полюбоваться красотой природы.
Маркаколь
Маркаколь — это одно из самых красивых озер Казахстана. Оно окружено густыми лесами, его цвет меняется в зависимости от времени года.
Берельские курганы
Самый знаменитый из них — это Золотой курган царей. Курган, где находятся останки сакского воителя с одеждой, полностью расшитой золотом — Алтын адам.
Катон-Карагайский национальный природный парк
Крупный национальный парк в Казахстане. Находится в 400 километрах от Усть-Каменогорска. В 2014 году парк вошел в список особо охраняемого наследия ЮНЕСКО.
На территории находится Язевое озеро. Здесь водятся язи, достигающие 3 килограмм.
Гора Белуха
Наивысшая точка Сибири и Алтая находится в 300 километрах от Усть-Каменогорска. Для туристов доступны туры и маршруты восхождений на гору.
Сибины
Это целых пять озер в горах, где можно погулять пешком и поплавать летом.
Источники фотографии: m.yk-news.kz, fotokto.ru, qazaqstan3d.kz, visiteast.kz, drive2.ru, otkryvai.kz.