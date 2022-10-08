Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Восточно-Казахстанскую область

Восточный Казахстан — регион, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Рассказываем подробнее про эту область.







Усть-Каменогорск





Где остановиться



Хостелы: «Восток», «Уют», Hostel#1

Отели: Dedeman Oskemen Tavros Hotel, Deluxe Spa-Hotel, Shiny River Hotel, «Галирад».

Что посмотреть

Монумент «Байтерек»





Нигде в Казахстане, кроме столицы, вы не найдете Байтерека выше, чем этот. Копия величественного монумента в Астане тоже красива и интересна.

Экопарк Левобережный

Ботанический сад, зоопарк, семейная зона и многое другое ждет вас в экопарке «Левобережный».

Парк Жастар

В парке каждый найдет, чем себя занять. Наряду с красивыми видами и умиротворяющей атмосферой здесь можно ознакомиться с культурой народов Казахстана.

Историко-краеведческий музей

Идеальный выбор для любителей истории. Интересные экспонаты и долгая история самого музея — то, чем славится это место.

Восточно-Казахстанский областной театр драмы им. Жамбыла





Театр — это всегда что-то интересное и завораживающее, и театр в Усть-Каменогорске не исключение. История, культура и дизайн придают этому месту необычный характер.

Казахский этнографический музей

Любителям изучать культуру разных народов музей подойдет идеально. На данный момент в нем расположены памятники казахской и русской культуры, а также экспонаты, отражающие культуру малых этнических групп Усть-Каменогорска.

Что попробовать

Щи баурсаки

В ВКО их готовят из пресного теста и сахара. Отличительная черта в том, что такие барусаки получаются маленькими, хрустящими и сладкими.

Курт





Этот кисломолочный продукт особенно популярен в регионах Центрального и Восточного Казахстана. Здесь он обычно соленый, но в последнее время популярным становится и сладкий курт.

Жети шелпек

Всеми любимые шелпеки особенно популярны в Восточном Казахстане. Есть множество легенд вокруг этого всем знакомого блюда. Например, что раньше путнику в дальнюю дорогу давали жети шелпек, чтобы предотвратить беды.

Бешбармак

Картошку сюда предпочитают не добавлять, в сорпу кладут немного лука, а вот мяса не жалеют и часто используют сразу и конину, и говядину, и баранину. Казы кладут прямо поверх всего блюда.

Куда съездить рядом с городом

Шыбындыколь





Базы отдыха и виды озера дают возможность хорошо отдохнуть и насладиться красотой этой местности как летом, так и зимой.

Надпись «Казахстан»

Надпись похожа на ту, что в Голливуде. Если вы будете неподалеку, не упустите возможность сделать фотографию на ее фоне.

Горнолыжный курорт «Алтайские альпы»

Сказка, место в которой место найдется каждому. В горах вы можете как просто полюбоваться шикарным видом с подъемников, но и покататься на сноубордах, лыжах и плюшках.

Бухтарма

Несмотря на то, что Бухтарма — это обычный водоканал, отдохнуть там можно не хуже, чем на любом из озер. Красивые виды, шикарный пляж, прохладная вода — настоящие достоинства канала.

Австрийская дорога





Сама дорога соединяет Курчумский и Карагайский районы, и виды с нее открываются невероятные. Место подходит, чтобы сделать памятные фото или просто полюбоваться красотой природы.

Маркаколь

Маркаколь — это одно из самых красивых озер Казахстана. Оно окружено густыми лесами, его цвет меняется в зависимости от времени года.

Берельские курганы

Самый знаменитый из них — это Золотой курган царей. Курган, где находятся останки сакского воителя с одеждой, полностью расшитой золотом — Алтын адам.

Катон-Карагайский национальный природный парк

Крупный национальный парк в Казахстане. Находится в 400 километрах от Усть-Каменогорска. В 2014 году парк вошел в список особо охраняемого наследия ЮНЕСКО.

На территории находится Язевое озеро. Здесь водятся язи, достигающие 3 килограмм.

Гора Белуха





Наивысшая точка Сибири и Алтая находится в 300 километрах от Усть-Каменогорска. Для туристов доступны туры и маршруты восхождений на гору.

Сибины

Это целых пять озер в горах, где можно погулять пешком и поплавать летом.





Источники фотографии: m.yk-news.kz, fotokto.ru, qazaqstan3d.kz, visiteast.kz, drive2.ru, otkryvai.kz.