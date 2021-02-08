Принципы жизни современного узбекского предпринимателя

«Принцип, который со мной всю жизнь — я даю себе и своим людям шансы на ошибку. Если вспоминать важные моменты, которые серьезно повлияли на бизнес, то я четко назову кризисы, а не стабильные времена. В моменты ошибок ты растешь. Я понял, что нужно ошибаться, будучи еще наемным менеджером, когда руководил большим отделением крупной компании. Нужно выносить из этих провалов максимум, быть открытым к рискам, факапам и опыту, который они тебе дадут»

Ахмад Мелибаев, совладелец и CEO группы компаний Havoqand people, @ahmad.melibaev



