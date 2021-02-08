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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Принципы жизни современного узбекского предпринимателя
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Сегодня в 17:50

Принципы жизни современного узбекского предпринимателя

«Важно, чтобы дело и слово шли в одном направлении. Поэтому люблю заниматься частным предпринимательством, в нем есть конкретный фокус, ты следуешь за тем, что делаешь. Есть целевая аудитория, продукт или услуга, ты предлагаешь ее клиенту и стараешься, чтобы он был доволен и счастлив от сотрудничества с тобой»

Хикмат Абдурахманов, предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners, facebook

«Придерживаюсь «принципа сотрудничества» — совместная работа повышает уровень совместной победы, и «принципа обучения» — каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-то научить. Искренне считаю, что лучше потерять деньги, чем репутацию»

Абдурашид Иминов, ресторатор, основатель GŌSHT и Black Star Burger Tashkent, @abdurashid_iminov

«Мои принципы — это прямолинейность, открытость и честность. Если кто-то задаст мне вопрос, ответ на который навредит мне, я все равно отвечу как есть, а не так, как выгодно для меня. Но в долгосрочной перспективе, благодаря тому, что я всегда говорю правду, во многом я выигрываю. Для меня важен мой имидж честного человека»

Фарход Махмудов, генеральный директор OOO BRIO GROUP, oson.uz

«В работе для меня важна честность. Не терплю ложь, и моя команда об этом знает. К примеру, если я сам делаю что-то неправильно, они могут сказать мне об этом, критиковать»

Бобир Акилханов, предприниматель, @bobirakilkhanov.uz

«Принцип, который со мной всю жизнь — я даю себе и своим людям шансы на ошибку. Если вспоминать важные моменты, которые серьезно повлияли на бизнес, то я четко назову кризисы, а не стабильные времена. В моменты ошибок ты растешь. Я понял, что нужно ошибаться, будучи еще наемным менеджером, когда руководил большим отделением крупной компании. Нужно выносить из этих провалов максимум, быть открытым к рискам, факапам и опыту, который они тебе дадут»

Ахмад Мелибаев, совладелец и CEO группы компаний Havoqand people, @ahmad.melibaev


«Для меня важны мои корни. Есть притча о том, как сильный ветер решил свалить могучий дуб, но как бы он ни старался, у него не получалось. Когда ветер спросил у древа, почему так происходит, дуб отвечал, что не ствол его держит — его сила в корнях. Именно корни дают мне возможность быть сильной, фантазировать и творить»

Гульчехра-бегим Махмудова, основательница сети магазинов Parfum Gallery, автор книг, facebook


«Не боюсь работы. Даже если я идейный вдохновитель проекта, мне несложно прийти и убраться в офисе, помыть посуду. Это хорошо объединяет с командой, заземляет и делает нас людьми. Когда работала на стройке, для меня было нормально сесть за кран, поговорить с людьми о том, что они делают, или прийти в магазин и раскладывать товары»

Аниса Хасанова, предприниматель, @roseinisa


«Стремление стать «шокунином». Shokunin — японское слово, оно означает — «ремесленник, который достиг наивысшего мастерства в своем деле и непрерывно совершенствуется»

Лазиз Гулямов, кондитер, основатель Pie Republic и гастробара «Пастернак», facebook


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