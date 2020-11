Принципы жизни современного кыргызского предпринимателя

«Будучи студентом первого-второго курса университета, я разработал для себя несколько правил, принципов, которым следую по сей день. Try your best to survive in this cruel life — каждый день делай максимум для того, чтобы выжить в этом жестоком мире. Как финансист, каждый вечер я сопоставляю дебет и кредит. Поэтому каждый день должен принести больше, чем я потрачу в финансовом и энергетическом плане»