Принципы жизни современного кыргызского предпринимателя

«Наши принципы — мои и моего партнера — отображены в наших проектах. Каждый раз, когда мы начинаем какой-либо бизнес, мы всегда думаем о том, что еще он может принести помимо денег»
Жамиля Иманкулова, основатель и управляющий партнер компании El Group Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма», ТМ Ecomade, facebook
«Не жить бесцельно. У каждого человека должны быть свои цели и планы, нельзя просто существовать.
Если делать что-то, то делать это хорошо. Не люблю людей, которые боятся задержаться на работе после 18:00 и работают только для галочки. Если делаешь проект, убедись, что сделал все возможное, чтобы он был качественным»
Динара Руслан, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook
«Человеческие качества важнее профессиональных. Кто-то больше обращает внимание на профессиональный бэкграунд, образование, а я смотрю на то, кем в детстве хотел стать человек, какие ценности, принципы и идеи им движут. Человеческие качества — это скелет, а профессиональные — мышцы. Мышцы можно нарастить быстро, изменить скелет сложнее»
Урмат Насыкулов, предприниматель, основатель Change Fitness и фонда «Тонус», @urmagramm
«Главный принцип — «До победы! Ни шагу назад». За что бы ни брался, как бы ни было сложно, всегда довожу до конца. Иногда, если бы я рассказывал о тех целях, которые ставил перед собой, людям было бы смешно, потому что это нереально, невозможно. Но еще ни разу, начав что-то, я не уходил с половины пути»
Руслан Кыдырмышев, предприниматель, общественный деятель, @kydyrmyshev_ruslan
«Жить экологично. Я никогда не был из тех, кто загрязняет природу, но последние несколько лет стал подходить к этому вопросу еще более осознанно.
Делиться. Это не только отдавать деньги в детский дом или покупать что-то. Это принцип делиться знаниями, опытом. Максимально часто делюсь тем, что знаю, с молодежью, различными организациями, группами, коллегами, друзьями»
Дастан Омуралиев, предприниматель, генеральный директор ОсОО «Экопродукт Азия», facebook
«Будучи студентом первого-второго курса университета, я разработал для себя несколько правил, принципов, которым следую по сей день. Try your best to survive in this cruel life — каждый день делай максимум для того, чтобы выжить в этом жестоком мире. Как финансист, каждый вечер я сопоставляю дебет и кредит. Поэтому каждый день должен принести больше, чем я потрачу в финансовом и энергетическом плане»
Самат Долотбаков, предприниматель, певец, автор и ведущий ТВ-передачи о путешествиях #ONE TRAVEL, @samat.dolotbakov, Facebook
«В жизни нужно определить, что для тебя важнее всего. Для меня важно внести вклад в общество, в котором я нахожусь, изменить то, что мне не нравится. Считаю, что не стоит просто прогибаться и подстраиваться под систему — нужно ее менять. Этот принцип привел меня к семье, которую я создал, к друзьям, которые меня окружают, к компании, которую я построил»
Эльдар Галиев, информационные технологии, CEO Growave, linkedin
«Я живу по принципу: успех от слова «успевать». Для меня важны ключевые сферы, из которых состоит моя жизнь. Это вера, обучение себя и других, здоровье, семья, бизнес и карьера, путешествия, спорт, нетворкинг, благотворительность.Знания помогают человеку быть лучшим в созидательных и стратегически важных аспектах жизни. Они помогают стать самым умным, богатым, щедрым, влиятельным человеком на планете. Во все времена жили личности, которые входили в топ людей и влияли на современность. Каждый из них был лучшим в чем-то. Кто-то лидер в области технологий или медицины, а мне нравится сфера торговли»
Тимур Файзиев, основатель Elite House, девелопер, бизнес-коуч, @timurfayziev