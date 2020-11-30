Принципы жизни современного кыргызского предпринимателя

«Не жить бесцельно. У каждого человека должны быть свои цели и планы, нельзя просто существовать.

Если делать что-то, то делать это хорошо. Не люблю людей, которые боятся задержаться на работе после 18:00 и работают только для галочки. Если делаешь проект, убедись, что сделал все возможное, чтобы он был качественным»

Динара Руслан, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook

