Люди we из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана о жизненных принципах

9 интервью с людьми из Центральной Азии, которые вас вдохновят.





Юлдуз Мавлянова 35 лет, город — Ташкент, предприниматель, @yulduz_mav

Я общительная, спокойная и уравновешенная. Предпочитаю не делать то, за что мне потом придется извиняться. Понимаю, что каждое сказанное слово имеет вес. Поэтому, прежде чем что-то сказать или сделать, мне надо подумать, все взвесить и проанализировать.

Для меня важны такие качества, как открытость, честность, ответственность и умение радоваться за чужие успехи. Я сама такая и такие же люди меня окружают. Наше окружение всегда отражает то, какие мы есть. И если вам что-то не нравится в окружающих людях, значит, пора меняться самому.

Ценю человечность. Поступаю так, как хотела бы, чтобы поступали по отношению ко мне. Для меня важен выбор пути, с помощью которого я дойду до цели.

Трудности я воспринимаю как шанс стать лучше. Возможность понять, где надо измениться. Верю, что каждая ситуация дается не просто так. Поэтому не нервничаю, не злюсь, не расстраиваюсь, а принимаю случившееся и спокойно ищу решение.

Продолжение по ссылке.

Альмира Турсын, 31 год, город — Алматы, карьерный консультант, актриса, @almiratursyn

Для меня важно быть осознанной и честной по отношению к себе. Задавать вопросы и честно отвечать на них — это здоровая адекватность.

Еще один принцип — ответственность. Ответственность за свою жизнь, за слова, за поступки. Думаю, это про взрослость. Когда человек понимает, что лишь он один несет за себя ответственность, в его жизни все меняется.

Третье — развитие. Личностное, профессиональное, развитие в отношениях, развитие своего города и страны. Думаю, это миссия каждого в жизни. И если человек это понимает, он движется в унисон с миром, а вселенная ему помогает.

Четвертое, может быть, банальное, но фундаментальное — любовь. Считаю, что все в жизни нужно делать по любви, по сердцу. Этому меня научила мама — любое, даже самое маленькое дело выполнять осознанно, честно, с любовью. Даже если ты моешь посуду, сделай это хорошо, а не для галочки. Это показывает твое отношение не только к мытью посуду, а к жизни в целом. С маленьких вещей строятся большие дела.

Продолжение по ссылке.

Аселия Купуева 40 лет, город — Ош, сооснователь и директор Kupuev Academy, @kupuev.academy

Я трудолюбивый человек. Всегда стремлюсь к большему, не теряю надежду, даже если что-то не получается. Хочу быть щедрым человеком по отношению к другим людям.

Самое большое богатство, которое есть в нашей стране — человеческие ресурсы. Поэтому один из моих принципов — помочь Кыргызстану путем улучшения образования. Мы хотим посвятить жизнь развитию сферы образования. Пока у нас одна школа, но, надеюсь, в будущем наши проекты будут влиять на развитие отрасли.

Важные качества для меня — порядочность и честность. Еще важно — трудолюбие. Все результаты в жизни, в конце концов, сводятся к тому, насколько усердно трудился человек. И последняя ценность — любовь к самосовершенствованию. Когда человек перестает развиваться, жизнь останавливается. Считаю, что нужно воспитывать эти три качества в детях.

Когда сталкиваешься с трудностями, нужно помнить, для чего все это делаешь. Например, сейчас мы расширяемся, строим второй корпус. Работаем каждый день, без выходных и отпусков. Когда накатывает усталость, я вспоминаю о нашей большой цели, и все проходит.

Продолжение по ссылке.

Никита Меньшов, 30 лет, город — Санкт-Петербург, основатель студии импровизации

Menshov Studio, эксперт актерской и сценической импровизации, коуч, @menshoff

Основной принцип — быть максимально вовлеченными открытым. Можно ко всему в жизни относиться с точки зрения собственной выгоды или временного явления. А можно во все, чем ты занимаешься, вкладываться на 100%. Если я с кем-то общаюсь или взаимодействую, уделяю этому все свое внимание. Стараюсь, чтобы человеку было комфортно и интересно. Тогда наше общение может привести к созданию чего-то стоящего. Даже если это просто атмосфера, в которой приятно находиться.

Другой принцип — принятие ответственности. Я точно понимаю, за что готов нести ответственность, а за что нет. И точно так же отношусь к людям. Если человек берет на себя обязательства, то я ему полностью доверяю.

Продолжение по ссылке.

Максим Крят 37 лет, город — Нур-Султан, Генеральный секретарь Казахстанской Федерации Триатлона, Генеральный менеджер Центра здоровья и благополучия Назарбаев Университета

Мои жизненные ценности и принципы исходят из спортивного опыта.

В спорте, самое главное — дисциплина. Без нее не будет результата. И я вижу, что это правило работает везде.

Второй принцип — профессионализм. Работу нужно выполнять максимально эффективно, в максимально короткие сроки. И даже если человек не самый большой профессионал, но у него качественный, дисциплинированный подход к работе, он быстро всему научится и достигнет результата.

Третий принцип в жизни и в деятельности — все должно быть добровольно. Я говорю это и сотрудникам, и семье, и друзьям. Люди должны уметь договариваться между собой и делать все на добровольной основе.

Трудности рассматриваю как возможности. Как говорил Черчилль: «Пессимист видит трудности при каждой возможности. Оптимист в каждой трудности видит возможности». Задача человека — изучить ситуацию и увидеть в ней что-то полезное для себя.

Продолжение по ссылке.

Жанполат Кудайбергенов, город — Ташкент, ректор Yeoju Technical Institute In Tashkent , @ ytit . uz

Мой самый главный принцип — быть честным. Если есть честность, остальные вопросы урегулируются сами собой. От честности зависит то, каким будет результат.

И в работе, и в личной жизни всегда придерживаюсь принципов уважения и равенства. Они позволяют собрать и вести за собой лучшую команду и окружение.

Ценности каждого человека формируются в семье. Поэтому я, как и многие, всегда равнялся на дедушек и бабушек, родителей, дядей и других родственников, которые повлияли на мое воспитание и характер. Горжусь своими бабушками и дедушками с отцовской и материнской линий. Они всю жизнь учились, работали и воспитали по 11 детей.

Продолжение по ссылке.

Дилшод Джуразода, 34 года, город — Душанбе, соучредитель FIFTYFIVE GROUP, @iamdi55erent

Я вижу в слове «принципы» ограничения. Быть принципиальным не всегда эффективно. Это затмевает другое важное качество — гибкость.

Но если говорить про принятые мною правила и взгляды на жизнь, для меня важны честность и порядочность. Фазил Искандер говорил: «Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости».

Мне близка философия, что зрелого мужчину отличает гражданская позиция.

Считаю, что для того чтобы человек стал успешным, он должен быть разносторонним и работать в режиме многозадачности. Я не приверженец того, чтобы заниматься одним направлением. Нужно уметь все. По-таджикски, это называется «Хаматарафа».

Раньше я болезненно воспринимал любые ошибки. Но благодаря бизнесу понял, что неудачи — это часть большого успеха. Нужно понять, что это не только нормально, но иногда даже полезно. Решить можно практически любую проблему.

Продолжение по ссылке.

Руслан Нурудинов, 30 лет, город — Ташкент, спортсмен, тяжелоатлет, @nurudinov_ruslan_weightlifting

Единственное правило, которого я придерживаюсь — не сдаваться. Оно помогало мне много раз.

Я не тот человек, который просто вбил в голову красивую фразу, о которой ничего не знает. Этот принцип выработался у меня благодаря опыту, через который я прошел. У меня были падения, подъемы, травмы, но я не сдавался. Воспринимал все проблемы и невзгоды как испытания, через которые мне надо пройти.

Продолжение по ссылке.

Санжар Маматов, 24 года, город — Бишкек, сооснователь и директор CodeGeneration

Источник фотографии: Sputnik / Табылды Кадырбеков

Первый принцип, о котором я упоминал — честность. Это залог долгосрочных качественных отношений в любой сфере.

Второй принцип — все, чем я занимаюсь, должно приносить удовольствие, вызывать интерес. При этом интерес и веселье у меня вызывают не те ситуации, когда все ровно и спокойно. А те, когда ты испытываешь спектр разных эмоций. Например, каждый сложный разговор с близкими друзьями выводит на новый уровень отношений, способствует нашему росту.

Еще один принцип в работе — вера в свои мысли, слова и действия. Вокруг всегда будет много людей, которые мыслят иначе. Иногда это сбивает с пути, который ты сам себе придумал. Нельзя допускать подобного. Важно не предавать себя, продолжать следовать идее, какой бы сумасшедшей она ни казалась. Любое такое предательство даст о себе знать спустя время и скажется на твоем будущем.

Продолжение по ссылке.